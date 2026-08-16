UNAM: más de 2 mil aspirantes no se presentaron al examen de control presencial

El faltante de 44.4% de los jóvenes citados en León y Oaxaca, sumado al abandono previo del trámite, obliga a revisar la logística y la comunicación antes de la jornada masiva en la capital

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que 44.4% de los aspirantes convocados a la primera etapa del Examen de Control Presencial en León y Oaxaca no se presentó a realizar la prueba, de acuerdo con las cifras difundidas por la institución.

De un total de 4 mil 697 jóvenes convocados en ambas sedes, únicamente 2 mil 611 acudieron, mientras que 2 mil 86 quedaron fuera de la evaluación.

Oaxaca, la sede con mayor ausentismo

El escenario más crítico se registró en Oaxaca, donde la inasistencia superó la mitad del padrón convocado.

De mil 920 aspirantes citados , solo 894 se presentaron .

Mil 26 personas faltaron , lo que equivale a 53.4% de ausencia.

La aplicación se realizó en un solo día, el jueves 13 de agosto, en tres turnos.

UNAM repetirá examen (captura de pantalla)

León tuvo menor inasistencia, pero también dejó fuera a miles

En León, Guanajuato, sede donde el examen se aplicó durante dos días y cuatro turnos, la ausencia fue menor, aunque igualmente significativa:

De 2 mil 777 convocados , asistieron mil 717 .

Mil 60 aspirantes no se presentaron , es decir, 38.2% .

La diferencia entre ambas sedes fue de 15.2 puntos porcentuales: 53.4% en Oaxaca frente a 38.2% en León.

La participación se fue reduciendo desde antes del examen

Las cifras muestran que el ausentismo no ocurrió únicamente el día de la prueba, sino que se fue acumulando en cada etapa del trámite previo:

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De los 4 mil 697 convocados, 3 mil 390 descargaron su cita .

Mil 307 no completaron ese paso : 626 en León y 681 en Oaxaca.

Entre quienes sí obtuvieron cita, 779 tampoco llegaron a presentar el examen, casi uno de cada cuatro.

En términos de asistencia relativa a quienes ya tenían cita, León registró 79.8% de presentación, mientras que Oaxaca alcanzó 72.2%.

El resultado final, según explicó la UNAM: de cada 100 aspirantes convocados en ambas sedes, 72 descargaron su cita y solo 56 terminaron presentando el examen.

El rector Leonardo Lomelí acudió a la aplicación de la prueba en Oaxaca

Jornada “sin contratiempos”, pese al ausentismo

A pesar del nivel de inasistencia, la UNAM señaló que la aplicación del examen concluyó sin incidentes. Los aspirantes que sí acudieron resolvieron 120 reactivos en formato digital, mediante una tableta sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente, mecanismo con el que la institución busca garantizar la validez de los resultados tras la controversia generada por la aplicación en línea del Concurso de Selección 2026-2027.

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Lo que sigue: Tijuana y Ciudad de México

El Examen de Control Presencial continuará este domingo 16 de agosto en Tijuana, Baja California, donde fueron convocados 518 aspirantes, y se extenderá del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, la sede que concentra al mayor número de convocados: 53 mil 568 jóvenes.

En total, la UNAM llamó a 58 mil 783 aspirantes a presentar esta segunda evaluación presencial, luego de que se detectaran irregularidades en la primera aplicación en línea del proceso de selección.

El trámite de cita sigue abierto

Hasta el último corte reportado por la institución, 46 mil 83 aspirantes convocados en el total de las cuatro sedes habían descargado su cita, por lo que 12 mil 700 aún no completaban ese trámite.

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La UNAM aclaró que esta cifra no es definitiva, ya que el portal “Tu Sitio” permanecía abierto al momento del corte. El número real de quienes finalmente presentaron el examen solo podrá conocerse una vez que concluya la aplicación en las cuatro sedes programadas.