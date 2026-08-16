Hasta el momento, Araceli Ordaz sigue acudiendo a revisiones médicas para monitorear la evolución de su recuperación. En redes sociales, sus seguidores han mostrado apoyo y empatía, destacando su honestidad al compartir un proceso tan personal y vulnerable.

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Araceli Ordaz, conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores este agosto de 2026 al publicar un video en sus redes sociales donde muestra las cicatrices que le quedaron después de la cirugía de emergencia que casi le cuesta la vida.

La comediante y ex habitante de La Casa de los Famosos México, temporada 2, explicó cómo han evolucionado las marcas en su piel, desde el dolor físico y emocional hasta la aceptación personal, luego de haber enfrentado una grave complicación de salud el 5 de febrero de 2026.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Gomita relatando que su proceso de recuperación ha sido largo y que ahora valora su cuerpo “como nunca antes”. La publicación incluye imágenes detalladas de la cicatriz en su abdomen, resultado de una intervención quirúrgica urgente derivada de una hernia de Petersen y una severa obstrucción intestinal.

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La cirugía que puso en riesgo la vida de Gomita

Gomita sorprende al mostrar en video las cicatrices que le quedaron tras cirugía que casi le cuesta la vida (RS)

El 5 de febrero de 2026, Araceli Ordaz fue hospitalizada de emergencia tras presentar síntomas de dolor abdominal agudo, inflamación extrema y vómitos persistentes. Los estudios médicos revelaron una hernia de Petersen, complicación asociada a un bypass gástrico practicado años antes.

Según la propia Gomita, el diagnóstico fue contundente: el intestino delgado atrapó parte del intestino grueso, lo que redujo su funcionamiento óptimo a solo dos metros. Los médicos le advirtieron que, de no operarse de inmediato, el tejido intestinal podría morir, lo cual habría exigido extirpar una gran parte y utilizar una bolsa de ostomía.

La intervención quirúrgica se realizó ese mismo día. Ordaz confesó que, al ver por primera vez la enorme sutura que le cruzaba el abdomen, rompió en llanto y pensó: “¿Por qué me hice tanto daño con tantas cirugías estéticas?”.

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Las secuelas visibles y emocionales de la cirugía

En el video publicado este agosto, Gomita mostró cómo la cicatriz, que al principio era rojiza y gruesa, ha mejorado en textura y color. Relató que su proceso de aceptación “fue más difícil que el propio dolor físico”, pero ahora considera la marca como una lección de vida.

La cirugía que puso en riesgo la vida de Gomita (Captura de pantalla Vix)

La comediante explicó que durante las primeras curaciones, se sintió devastada al ver la longitud y apariencia de la herida. En sus palabras: “Me arrepentí de todas las veces que busqué soluciones rápidas en lugar de cuidar mi salud de verdad”. Hoy, afirma que está en paz consigo misma y que valora la “segunda oportunidad” que recibió.

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Las 15 cirugías estéticas de Araceli Ordaz

A lo largo de los años, Gomita ha confesado abiertamente haberse sometido a 15 procedimientos estéticos. Entre ellos, detalla múltiples rinoplastias, aumento de busto, liposucciones, bichectomía, implantes y transferencias de grasa en glúteos, así como la cirugía bariátrica (bypass gástrico) que derivó en la complicación médica reciente.

Entre los procedimientos faciales, Gomita menciona tres intervenciones de nariz, una bichectomía para afinar las mejillas, implantación o armonización en el mentón y una liposucción facial para definir la mandíbula. En el cuerpo, destaca el aumento de busto con implantes, varias liposucciones y procedimientos de lipotransferencia en glúteos.

La cirugía de bypass gástrico fue uno de los cambios más significativos en su vida, pero también el origen de la crisis de salud que enfrentó este año.

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Reflexión y cambio de perspectiva

En su mensaje, Gomita reconoce que el proceso para aceptar su cicatriz y el impacto emocional de la cirugía han sido transformadores. “Esta marca me recuerda que estoy viva y que debo cuidar mi cuerpo en serio”, afirma en el video. La ex participante de La Casa de los Famosos México asegura ahora que prefiere enfocarse en su salud y bienestar, con hábitos naturales y menos intervenciones quirúrgicas.

Hasta el momento, Araceli Ordaz sigue acudiendo a revisiones médicas para monitorear la evolución de su recuperación. En redes sociales, sus seguidores han mostrado apoyo y empatía, destacando su honestidad al compartir un proceso tan personal y vulnerable.

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