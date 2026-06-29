Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

El Ángel de la Independencia ha sido el punto de reunión donde los mexicanos celebran las victorias de México (REUTERS)

La convocatoria para un nuevo banderazo en el Ángel de la Independencia reunirá este 29 de junio a cientos de aficionados previo al partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Aunque el encuentro está programado para el martes 30 de junio, la movilización de seguidores inicia desde este lunes, a las 18:00 horas, en el famoso monumento que se ha convertido en punto de referencia para las celebraciones del equipo nacional.

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La convocatoria para un nuevo banderazo en el Ángel de la Independencia reunirá este 29 de junio a cientos de aficionados previo al partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cabe recordar que durante los tres partidos previos de la fase de grupos, el Ángel de la Independencia concentró a miles de personas para celebrar cada uno de los triunfos del equipo dirigido por Javier Aguirre. Para este duelo de eliminación directa, la expectativa crece y las autoridades prevén una asistencia mayor, dadas las victorias previas y el ambiente generado alrededor de la clasificación.

La jefa de Gobierno celebró en redes el triunfo sobre República Checa mientras el Ángel de la Independencia volvía a convertirse en el centro del festejo capitalino con banderas, playeras y cánticos. (@ClaraBrugadaM)

El Ángel, epicentro de la afición mexicana

Durante la fase de grupos, la Selección Mexicana sumó nueve puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. El equipo mexicano, que terminó como líder del Grupo A, repite la tradición de congregar a su afición en el Ángel, donde la presencia de banderas, tambores y cánticos acompañó cada partido. La afición utiliza este espacio emblemático para mostrar apoyo y mantener la moral alta antes de cada compromiso clave.

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El festejo en el Ángel de la Independencia tras la victoria del Tri sobre Corea del Sur fue masivo, por lo cual comienzan los preparativos para el partido contra República Checa. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El banderazo de este lunes no solo representa un ritual de aliento, sino también una muestra de la magnitud del respaldo social para el equipo nacional. Autoridades de la Ciudad de México han dispuesto operativos de seguridad y cierres viales en los alrededores del monumento ante la expectativa de que la concentración supere la de jornadas anteriores. En la edición pasada, la celebración por la victoria frente a Chequia se prolongó más de dos horas e incluyó la participación de familias completas, jóvenes y niños vestidos con los colores del Tricolor.

México busca avanzar ante un Ecuador motivado

El rival de México en esta ronda es Ecuador, que avanza como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos apretada. El equipo sudamericano, dirigido por Sebastián Beccacece, llegó a la instancia de dieciseisavos después de vencer 2-1 a Alemania, resultado que elevó la confianza de su plantel. Ecuador, que empató sin goles ante Curazao y perdió 1-0 contra Costa de Marfil, enfrenta un reto mayor ante la selección mexicana.

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Cabe señalar que en el único antecedente mundialista entre ambos equipos, registrado en Corea-Japón 2002, México remontó y ganó 2-1 tras un gol de Jared Borgetti y otro de larga distancia de Gerardo Torrado.

El encuentro ante Ecuador está pactado para este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, pero la movilización de la afición inicia desde hoy en Reforma. El banderazo anticipa una jornada de alta expectativa, con la mira puesta en un nuevo avance a la siguiente ronda del torneo.

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