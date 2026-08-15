México
Agregar Infobae enGoogle

Las redes no perdonan y quieren fuera a Pedro Sola mientras Ventaneando insiste con contenido animalista

La controversia en contra del conductor no termina

Pedro Sola
La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)
Guardar

Las redes sociales mantienen activa la campaña para exigir la salida de Pedro Sola de Ventaneando, mientras el programa de TV Azteca responde con un giro editorial: dedica emisiones al bienestar animal y a la adopción responsable de perros, sin que ninguna de esas acciones haya logrado apagar la presión en línea contra el conductor.

Las cuentas oficiales del programa siguen inundadas de mensajes como “¿Cuándo sales de Ventaneando?”, “Ya córranlo” y “Lamentable”, que se repiten en cada publicación. La campaña no cede desde que, a principios de julio, un clip de Sola se viralizó con una declaración que detonó la controversia.

PUBLICIDAD

Pedro Sola dijo que tenía ganas de envenenar perros y matar a sus dueños a balazos

En una entrevista en 2023, Pedro Sola confesó que odia a los perros, a los niños y a las planas. (TikTok)

El detonador fue una emisión reciente de Ventaneando en la que Pedro Sola expresó en vivo que le daban ganas de envenenar perros en los restaurantes y matar a sus dueños a balazos. La conductora Pati Chapoy reía en el set junto a otros conductores mientras Sola hacía el comentario. El clip se viralizó de inmediato y generó una ola de críticas de usuarios y organizaciones defensoras de los animales.

El miércoles 9 de julio, dos días después de que el video circulara masivamente, Sola leyó un texto en pantalla: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Atribuyó sus palabras a su edad y a la época en que vivió.

PUBLICIDAD

La disculpa no convenció a sus críticos. La presión escaló y se mantuvo entre las principales tendencias digitales, con llamados directos a Ventaneando y a TV Azteca para tomar medidas. TV Azteca respondió con un comunicado en el que señaló que las expresiones de Sola “no reflejan lo que promovemos como organización” y anunció un programa de sensibilización sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción.

“No soy mala persona”: Pedro Sola insiste semanas después

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

El 17 de julio, Sola acudió junto al equipo de Ventaneando a la Fundación Yaakunah, ubicada en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, un refugio con más de cuarenta años operando como hospital y espacio de rescate para perros y gatos de calle. Durante el recorrido conoció a tres perras en situación de vulnerabilidad: Shane, atropellada y con movilidad limitada en una pata; Tasmania, con un tumor en la oreja y pérdida de visión en un ojo; y Kira, diagnosticada con cáncer de vejiga.

El conductor admitió que estuvo “casi a punto de llorar” dos veces. Al cerrar la visita, hizo un llamado: “Quiero apoyar, quiero ayudar. Que no solamente quede en un mensaje señalando ciertas conductas, sino que se convierta en una acción”.

La visita generó una nueva ola de reacciones, esta vez contra el propio refugio. El Hospital Yaakunah recibió mensajes negativos en Facebook: “No es posible que hayan recibido a personas que fomentan el maltrato animal”. La administración respondió con un comunicado: “Para nosotros no es relevante limpiar o no el nombre del programa. Sin embargo, esto abre puertas para que a las personas que sí nos interesa el bienestar animal seamos escuchadas”.

Semanas después, Sola volvió al tema en una emisión del programa: “A fin de cuentas, no soy mala persona, dije cosas que no debía, pero bueno... he comprendido mi error”. La presión por su salida no cedió.

Pati Chapoy esquiva a la prensa y Ventaneando lleva expertas al foro

Leen en Ventaneando comunicado sobre el bienestar animal
Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy y sus compañeros leyeron comunicado sobre el apoyo al bienestar animal (Captura de pantalla: Instagram/ventaneandouno)

El 12 de agosto, a su llegada a la ceremonia de graduación de preparatoria de Cristian Castro, la conductora Pati Chapoy evitó responder preguntas sobre su ausencia de disculpas. La prensa le cuestionó directamente por qué no había ofrecido una disculpa pública. Chapoy respondió: “Pero sí me disculpé”. Ante la insistencia de los reporteros, exclamó “ash” y continuó su camino, ignorando los micrófonos.

La conductora Lupita Jones, exganadroa de Miss Universo, ya había cuestionado públicamente: “No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”.

El viernes 14 de agosto, Ventaneando recibió en foro a Mariana Jerson, periodista, activista y cofundadora de Animal Heroes, y a Ana Villagrán, directora general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. La conductora Mónica Castañeda abrió el bloque: “Ustedes recordarán que hace unas semanas nos comprometimos a conocer más sobre el bienestar animal y ese es un labor que vamos a hacer nosotros, pero que también queremos compartir con todos ustedes”.

Villagrán informó que en la Ciudad de México el maltrato animal está tipificado como delito penal con sanciones de dos a cuatro años de prisión. También señaló la falta de una legislación general de bienestar animal que homologue el concepto de maltrato en los distintos estados del país. Jerson relacionó el abandono de mascotas con la falta de planeación antes de incorporar un animal a una familia.

Durante la emisión se anunció que este año será el quinto en que se realiza una campaña de adopción en el Monumento a la Revolución, donde el público podrá conocer perros rescatados por Agatan y otras instancias de gobierno. Las cuentas de Ventaneando en redes sociales, mientras tanto, siguen recibiendo los mismos mensajes de siempre.

Temas Relacionados

Pedro SolaVentaneandomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Lluvias retrasan el servicio en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Lluvias retrasan el servicio en varias líneas

Sorteo Superior 2894: Resultados viernes 14 de agosto del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2894: Resultados viernes 14 de agosto del 2026 de la Lotería Nacional

CCE considera exitosas las acciones de Sheinbaum para facilitar inversiones por 3 mil 500 mdd

El presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que pronto se darán a conocer en qué sectores se invertirán esos recursos

CCE considera exitosas las acciones de Sheinbaum para facilitar inversiones por 3 mil 500 mdd

Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero

La Fiscalía General del Estado detuvo a William “N”, alias “La Bomba”, y Víctor “N”, señalados de matar a balazos a Adolfo “N”, de 26 años, mientras repartía garrafones en la colonia Lucía Alcocer

Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

Caen dos integrantes de “Los Ardillos” por el homicidio de un repartidor de agua en Chilpancingo, Guerrero

Bertha Alcalde anuncia captura de “El Glenda”, uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX

Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán: enfrentan cargos por desaparición de personas

Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para la gala

Karina Torres hace cambio de look a Ernesto Laguardia y el internet se burla con memes

Ernesto Laguardia imita los regaños de Cynthia Klitbo y desata la risa de todos

Paola Suárez admite que Karina Torres es “insípida” en La Casa de los Famosos México: “No la voy a poner en un pedestal”

Alejandra Guzmán cancela su concierto en Chihuahua, estas son las razones

DEPORTES

América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

América confirma lesión de Karol Bernal, futbolista mexicana que ganó oro en los Centroamericanos

Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

Erik Lira estaría a un paso de dejar Cruz Azul para jugar en el Mónaco

América no será local en el Azteca para enfrentar al Columbus Crew en la Leagues Cup

Quién es Israel Luna, nuevo refuerzo de Pumas para el apertura 2026