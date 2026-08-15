AMSDA va por posición común con EU y Canadá para blindar al campo mexicano. (Foto: Agricultura)

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La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y la Secretaría de Agricultura buscarán avanzar hacia una posición común con Estados Unidos y Canadá con el objetivo de proteger al campo mexicano, con una agenda que incluye soberanía alimentaria, sanidad agroalimentaria y diversificación de mercados como ejes de la nueva presidencia de la asociación.

La estrategia se definió durante la Asamblea General Ordinaria de la AMSDA, donde María Eugenia Rojano Valdés asumió la presidencia de la asociación para el periodo 2026-2028, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. La reunión contó con la participación de la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, y los 32 integrantes de la asociación.

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Buscan cerrar filas para favorecer al campo mexicano

Uno de los compromisos centrales de la nueva presidencia es la participación en la 35va edición del Acuerdo Agropecuario Trinacional, que reunirá a funcionarios y líderes de la industria agrícola de México, Estados Unidos y Canadá del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en el Hotel Arts de Calgary, Alberta. Desde ese foro, la AMSDA buscará consolidar una posición común entre las entidades mexicanas.

La agenda de la nueva presidencia también contempla:

Fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria

Diversificar los mercados internacionales

Reducir la vulnerabilidad ante el contexto geopolítico

María Eugenia Rojano Valdés se convirtió en la primera mujer en presidir la AMSDA. (Foto: Agricultura)

Políticas públicas de agricultura deben centrarse en familias productoras

La titular de Agricultura planteó ante la asamblea que la política pública del sector debe centrarse en las familias productoras de pequeña y mediana escala, con un enfoque de desarrollo rural sustentable, participativo y comunitario. “El campo mexicano no es un negocio de unos cuantos; son familias trabajando. Vamos a sacar el campo adelante juntos”, dijo López Gutiérrez.

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Entre las líneas de acción que impulsará el gobierno federal figuran la transición agroecológica, el desarrollo de biofábricas regionales con esquemas orgánicos y la reversión del deterioro de los suelos. Para ello, López Gutiérrez convocó al acompañamiento de centros de investigación, universidades y el sector privado.

López Gutiérrez también vinculó la producción agrícola con la salud pública. Promovió el consumo de maíz y frijol para combatir la diabetes y la hipertensión, y urgió a diseñar proyecciones de mercado que garanticen el abasto local.

Gobierno resalta programa de crédito para productores

AMSDA va por autosuficiencia alimentaria. (Foto: Agricultura)

El gobierno federal puso a disposición del sector el crédito Cosechando Soberanía, con tasas de interés preferenciales y seguros agropecuarios. A ese instrumento se suman los acuerdos nacionales del maíz y el jitomate, alianzas que han permitido estabilizar mercados, fijar precios justos y asegurar el abasto de la canasta básica.

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Rojano Valdés señaló que la AMSDA es el espacio para coordinar el diálogo institucional entre el gobierno federal y las entidades federativas. Destacó la estrategia de un cultivo único por entidad como vía para lograr mayor productividad, y subrayó que el sector agropecuario “exige unidad, organización y rumbo”.

Tras asumir la presidencia de la AMSDA, uno de los primeros acuerdos con las 32 entidades se dio bajo la propuesta del trabajo en común para la autosuficiencia alimentaria en el país.

Los secretarios estatales se darán a la tarea de identificar al menos uno de sus principales cultivos y trabajar para incrementar su rentabilidad. A esta estrategia se suman otras prioridades: fortalecer la sanidad y la trazabilidad, mejorar los mercados y generar condiciones más justas para las y los productores.

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