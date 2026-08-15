Apio Quijano responde a los fandoms de La Casa de los Famosos México tras criticar a los habitantes

Apio tachó de "fachosos" a los habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

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El cantante, Apio Quijano defendió sus opiniones sobre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 y respondió a los fandoms que lo atacaron.

Los ataques surgieron tras calificar de “fodongos” a los concursantes y señalar actitudes de Ese Pérez y Aldo Rendón durante la pregala de la casa.

El cantante de Kabah, quien participó en la primera temporada del reality en 2023 como parte del Team Infierno, publicó un video en el que rechaza las acusaciones de clasismo y aclara que sus palabras fueron una opinión solicitada, no un ataque personal.

La respuesta llegó un día después de que sus declaraciones generaran reacciones divididas en redes sociales, Quijano fue directo desde el inicio de su mensaje.

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“Ayer fui invitado a un espacio precisamente para dar mi opinión y eso fue lo que hice. No fui invitado para asentir, para quedar bien con todos, ni para repetir lo que cada fandom quiere escuchar”, comentó.

El cantante explicó que respondió desde lo que vio, lo que piensa y lo que siente, y cuestionó que expresar una postura se haya convertido en motivo de conflicto.

“Pareciera que hoy tener una postura se ha vuelto casi un acto de provocación. Si opinas, te atacan, si cuestionas una actitud, automáticamente creen que estás atacando a una persona”, señaló.

Quijano identificó ahí el punto central del debate, cada vez más personas prefieren no decir lo que piensan para evitar fricciones.

“Yo no soy así, yo no sé vivir así. Soy una persona opinionada y observo, pienso, siento y digo lo que creo”, afirmó.

Apio Quijano defiende su postura ante los ataques de algunos fandoms de La Casa de los Famosos México. IG:apioquijano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una contradicción en quienes lo agreden

Ante los insultos que recibió de algunos usuarios, Quijano señaló una contradicción en quienes le exigen respeto mientras lo agreden.

“Algunas personas que me exigen respeto para defender su postura lo hacen insultándome. Y ahí sí encuentro una contradicción muy interesante, porque hasta para estar en desacuerdo hay que saber estar”, aseguró.

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La acusación de clasismo fue uno de los señalamientos que más respondió: “Esa palabra últimamente se utiliza con una facilidad extraordinaria. Criticar una actitud no es clasismo, hablar de educación, respeto o maneras tampoco lo es”

Añadió que la educación no pertenece a una clase social en especifico: “La educación no pertenece a una clase social, se demuestra en la manera en la que tratamos a los demás”.

También descartó ser hipócrita y recordó que en Pípiris Nights dio sus opiniones frente a Mariana Ochoa: “Frente a una cámara lo digo, frente a la persona también lo voy a decir. No cambian dependiendo de con quién esté sentado enfrente”.

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Apio asegura que algunas personas que exigen respeto lo hacen insultando. (IG: apioquijano)

Las críticas que encendieron a los fandoms

Las declaraciones que detonaron la controversia las hizo Quijano durante su participación en la pregala del reality, ahí calificó de “fodongos” y “fachosos” a los concursantes por no respetar el dress code de las galas.

“Extraño el estilo que no hay, totalmente. Son unos fodongos, fachosos, necesitan de verdad pensar que el dress code es importante, es una gala, los he visto con pants”, comentó.

Sobre Aldo Rendón fue específico: “Siento que le falta un poco de criterio para él mismo”.

Lo comparó con un “muro negro” por el predominio de tonos oscuros y accesorios en sus atuendos.

Apio criticó a algunos habitantes de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

Ese Pérez, el habitante que menos le gusta

Quijano también apuntó contra Ese Pérez, a quien ubicó entre sus participantes menos favoritos de la temporada.

Enumeró una serie de episodios que, a su juicio, evidencian una actitud irrespetuosa del influencer dentro de la casa.

“Ha tenido comentarios muy desafortunados, ha sido muy irrespetuoso muchas veces. Desde el momento que llegó que le dijo a Karina, de lo que dijo de las mujeres, que dijo que tenía una esposa y una amante, de cómo ha tratado a Masad, y se siente alguien muy soberbio en una situación en la que también tienes que ser más receptivo”, expresó.

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El cantante hizo hincapié en el trato hacia Masad Altamimi, participante internacional de la temporada: “Sea quien sea la persona, como el caso de Masad, se me hace que es una persona que tiene que aprender primero a abrir puertas como todo mexicano a las personas que llegan”.

El participante de la primera temporada compartió su opinión sobre los habitantes (Captura de pantalla )

La advertencia a Mariana Ochoa

Quijano también cuestionó la estrategia de Mariana Ochoa dentro del juego, aunque aclaró que la quiere, consideró que la exintegrante de OV7 desaprovechó una ventaja al haber prometido, antes de reingresar desde el Exilio, que confrontaría a Aldo Rendón, una vez dentro, su actitud fue diferente.

“Tuvo una herramienta poderosísima al saber todo lo que hay afuera y está jugando tan mal”, opinó.

Su veredicto fue claro y directo: “Mariana, hubieras sido mucho más honesta y más real, las redes no perdonan”.

Apio Quijano señaló que las actitudes de algunos participantes dejan mucho que desear (Captura de pantalla )

En su video de respuesta, Quijano reiteró que no pretende tener la verdad absoluta y reconoció el derecho de cada quien a pensar diferente.

“No necesito que estén de acuerdo conmigo, claramente no, solamente recordemos algo: el respeto no consiste en pensar igual, el respeto se demuestra precisamente cuando pensamos distinto”.

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Apio concluyó señalando que si para caerle bien a todo el mundo debe dejar de decir lo que piensa prefiere caerle mal a todo el mundo.