Enrique Inzunza reaparece para respaldar a Andy López Beltrán tras medidas aplicadas por EEUU

Inzunza reaparece en redes tras cancelación de visa a Andy. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Guardar

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente en redes sociales para respaldar al grupo parlamentario de su partido y cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía nacional, en medio de la polémica generada por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Morena cierra filas tras cancelación de visa a “Andy”

Inzunza compartió un posicionamiento firmado por integrantes de Morena en el Senado, correspondiente a la LXVI Legislatura, en el que los legisladores refrendaron su compromiso con la independencia, dignidad y soberanía de México.

“Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, escribió el senador en su publicación, acompañada del documento dirigido a la ciudadanía.

El pronunciamiento sostiene que el Poder Legislativo debe mantenerse al servicio de la nación y rechaza cualquier presión, amenaza o intento de intervención extranjera en asuntos que, de acuerdo con los legisladores, corresponden exclusivamente a México.

PUBLICIDAD

Mensaje de Inzunza.

Entre los firmantes aparecen Moisés Ignacio Mier, Adán Augusto López, Javier Corral, Miguel Ángel Yunes Márquez, Laura Itzel Castillo y Óscar Cantón, entre otros integrantes de la bancada morenista.

“Andy” acusa decisión política de Estados Unidos

El posicionamiento ocurre después de que López Beltrán revelara que Estados Unidos canceló su visa. El hijo de AMLO dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

López Beltrán calificó la medida como política y cuestionó que las autoridades estadounidenses contaran con elementos que demostraran alguna conducta delictiva o inmoral de su parte.

PUBLICIDAD

También pidió a Trump aclarar si estaba enterado de la cancelación y, en caso contrario, cuestionó por qué Rubio y Landau continuarían en sus cargos.

Andy acusa a EU de usar su visa con fines políticos. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

El político tabasqueño afirmó además que no considera un problema dejar de viajar a Estados Unidos y acusó a funcionarios de ese país de utilizar argumentos como la seguridad nacional o el combate al narcoterrorismo para ejercer presión política.

Senado de Morena denuncia injerencia extranjera

La bancada morenista retomó el argumento de la soberanía nacional para rechazar lo que considera intentos de influir en la vida política mexicana. En su documento, los senadores señalaron que no cederán ante campañas de desinformación, intereses particulares o presiones provenientes del extranjero.

PUBLICIDAD

Entre los principales planteamientos del comunicado destacan:

Defensa de la soberanía e independencia de México.

Rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera .

Respaldo al mandato popular representado por Morena.

Compromiso con la justicia social y la democracia .

Rechazo a presiones, amenazas y campañas de desinformación.

Senadores salen a la defensa de Andy López Beltrán.

El partido Morena también cuestionó que las visas puedan utilizarse como instrumentos de presión política y sostuvo que una cancelación migratoria no necesariamente constituye una prueba de la comisión de un delito.

Reaparición de Enrique Inzunza genera atención política

La participación de Inzunza adquiere relevancia debido a que el senador ha mantenido una presencia física limitada en el Senado después de los señalamientos provenientes de Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con redes del narcotráfico, acusaciones que ha rechazado.

En mayo pasado, su ausencia en una sesión de la Comisión Permanente generó cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes exigieron explicaciones sobre las acusaciones en su contra.

PUBLICIDAD

Morena, por su parte, defendió al senador y rechazó que el caso fuera utilizado como instrumento de confrontación política.

Reaparición de Inzunza ocurre en medio de la polémica por Andy. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Desde entonces, Inzunza ha mantenido actividad mediante intervenciones y reuniones a distancia. Su publicación de este 14 de agosto representa una nueva aparición pública, aunque no implica que haya confirmado su regreso presencial a las instalaciones del Senado.

Morena refuerza discurso de soberanía nacional

El documento difundido por los senadores concluye con un llamado a mantener la defensa de la soberanía, la democracia y la dignidad parlamentaria. También advierte que el movimiento no dará marcha atrás frente a presiones externas.

La reaparición de Inzunza y el respaldo de Morena a López Beltrán ocurren en un momento de creciente tensión política alrededor de las decisiones migratorias de Estados Unidos y su posible impacto en figuras vinculadas con el partido gobernante.

PUBLICIDAD

Mientras “Andy” exige explicaciones a Donald Trump por la cancelación de su visa, Morena convirtió el caso en un nuevo argumento para reivindicar la autonomía de México frente a cualquier presión extranjera.