Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

La Guardia Nacional incrementó 137.4 % sus puestas a disposición de personas e incautó más de 8 mil armas de fuego en todo el país durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante 2025, las instituciones de seguridad pública federales y estatales registraron un incremento significativo en sus operativos de decomiso de armamento en todo el territorio nacional. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año se aseguraron 21 mil 088 armas de fuego, lo que representó un repunte del 72.4 % en comparación con las 12 mil 232 unidades confiscadas durante 2024.

Este drástico incremento estuvo impulsado tanto por el trabajo continuo de las corporaciones de las entidades federativas como por una notable intensificación de las labores operativas por parte de la Guardia Nacional (GN). Del volumen total de piezas sacadas de circulación durante el año de referencia, 12 mil 910 correspondieron a incautaciones realizadas por las instituciones de policía locales y estatales, en tanto que la Guardia Nacional aseguró 8 mil 178 armas de fuego en sus distintas intervenciones.

PUBLICIDAD

La Guardia Nacional casi triplica sus aseguramientos

El desempeño de la corporación federal de seguridad mostró un salto sobresaliente en el periodo analizado. Mientras que en 2024 la Guardia Nacional decomisó un total de 2 mil 742 armas de fuego, para 2025 esa cifra ascendió a 8 mil 178 unidades, lo que equivale a un incremento del 198.2 % y significa prácticamente triplicar sus resultados en un solo ejercicio anual. Por su parte, las instituciones de seguridad pública de los estados mantuvieron una tendencia ascendente al pasar de 9 mil 490 armas aseguradas en 2024 a 12 mil 910 en 2025, concentrando la mayor parte del armamento decomisado a nivel nacional.

En lo relativo a la tipología y características del armamento confiscado por las autoridades, la información estadística del INEGI detalla que la mayor proporción correspondió a armas cortas, las cuales representaron el 47.9 % del total de aseguramientos. Las armas largas se ubicaron en un cercano segundo lugar con el 45.5 %, mientras que un 6.1 % del armamento recuperado correspondió a piezas de fabricación artesanal o hechizas, un fenómeno que mantiene presencia operativa en diversas regiones de la República Mexicana.

PUBLICIDAD

Aumento en puestas a disposición y delitos vinculados a armas

El incremento en la cantidad de armas de fuego sacadas de las calles coincidió directamente con una mayor efectividad en las acciones directas de la Guardia Nacional ante las autoridades ministeriales. En 2025, las puestas a disposición de personas realizadas por la fuerza pública federal aumentaron un 137.4 %, al elevarse de 9 mil 777 casos registrados en 2024 a 23 mil 206 durante 2025. Este crecimiento de la corporación federal contrarrestó la caída general del 7.3 % que sufrieron las puestas a disposición efectuadas por las policías de las entidades federativas.

Asimismo, las estadísticas sobre los presuntos delitos reportados en las puestas a disposición ante el Ministerio Público reflejan este combate frontal a la posesión ilegal de armamento. En el rubro de delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, los casos registrados aumentaron de 5 mil 817 en 2024 a 9 mil 704 en 2025. Adicionalmente, las detenciones por delitos en materia de armas y objetos prohibidos se elevaron de 5 mil 531 a 7 mil 615 casos en el mismo lapso.

PUBLICIDAD

A pesar del notable incremento en la actividad operativa y los decomisos de armamento, el censo del INEGI revela un contraste en la asignación presupuestal: el gasto ejercido por la Guardia Nacional disminuyó 21.7 % en términos reales respecto a 2024, mientras que los presupuestos estatales de seguridad registraron un ligero incremento promedio de 5.6 %.