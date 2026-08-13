El truco de 10 minutos para disolver la grasa pegada en la estufa

Una infografía detalla las soluciones oficiales del Departamento de Ecología de Washington, Estados Unidos, para eliminar la grasa de estufas con ingredientes simples y tiempos de acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una taza de bicarbonato mezclada con agua es suficiente para disolver la grasa incrustada en la estufa en 10 minutos, según la guía oficial de limpieza casera que del Departamento de Ecología del estado de Washington, Estados Unidos.

El mismo documento ofrece una segunda solución para la grasa del día a día, como las salpicaduras recientes de aceite.

Ambas recetas forman parte del documento titulado Cómo hacer productos de limpieza más seguros en casa, una guía que el organismo publicó como alternativa a los productos comerciales con químicos agresivos.

Una mano enguantada con un estropajo verde limpia las manchas de grasa y aceite quemado de una estufa de cocina con superficie de esmalte blanco y parrillas de hierro fundido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar el limpiador para la grasa pegada de la estufa: paso a paso

El primer paso es mezclar una taza de bicarbonato de sodio con suficiente agua para formar una pasta espesa, según el material del Departamento de Ecología del Estado de Washington.

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Una vez lista, se aplica sobre la superficie de la estufa y se deja reposar entre 10 y 15 minutos sin frotar.

Un hombre limpia el interior de su horno de cocina con una mezcla de bicarbonato de sodio y una esponja suave, buscando una solución ecológica para la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasado ese tiempo, se frota con una esponja. Para las zonas con mayor acumulación de grasa, el documento recomienda usar una esponja con cara abrasiva.

La guía aclara que este método no debe aplicarse en estufas con función de autolimpieza, ya que ese tipo de aparatos tiene un recubrimiento especial que el bicarbonato puede dañar.

Limpiador casero para la grasa cotidiana

Cuando la grasa es reciente —salpicaduras del día a día— la misma institución ofrece en la misma publicación una segunda receta: una cucharada de jabón líquido para platos —no detergente en polvo— mezclada con media taza de vinagre blanco destilado y una taza y media de agua, todo en un atomizador.

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Se rocía sobre la superficie, se deja reposar cinco minutos y se limpia con un trapo.

La infografía de Infobae detalla la receta y aplicación de un limpiador casero para la grasa diaria, junto con un método para la grasa incrustada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jabón lavaloza contiene tensioactivos —moléculas que rodean las partículas de grasa y las suspenden en el agua para que puedan enjuagarse— y el vinagre ayuda a ablandar los residuos secos.

El documento advierte que el limpiador multiusos no reemplaza al de bicarbonato cuando la grasa lleva varios días acumulada.

Una cocina doméstica contemporánea presenta una moderna estufa a gas de acero inoxidable con el horno ligeramente abierto, capturada con iluminación natural en un estilo editorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para grasa incrustada, el bicarbonato en pasta es el método que el organismo recomienda.

Por qué es importante el tiempo de espera de 10 minutos

El Departamento de Ecología de Washington indica dejar reposar la pasta entre 10 y 15 minutos antes de frotar.

Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports explica por qué ese tiempo importa: el pH alcalino del bicarbonato necesita contacto sostenido con la superficie para romper los enlaces de los aceites y facilitar su remoción.

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Una joven mujer latina con guantes amarillos limpia diligentemente el interior de un horno de cocina moderno y reluciente, destacando la importancia del cuidado y la limpieza del hogar en un ambiente luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esos minutos, el bicarbonato trabaja sobre la grasa sin intervención. Si se frota de inmediato, el producto puede no lograr descomponerla.

Por qué el bicarbonato de sodio sirve como limpiador para la grasa de la estufa

La grasa que se pega en la estufa no es aceite líquido. El calor de los quemadores la endurece y la convierte en una capa pegajosa, casi como barniz seco. Por eso el agua sola no la quita: ya no es la misma sustancia que cayó durante la cocción.

En un primer plano, unas manos espolvorean bicarbonato de sodio sobre una mancha oscura en una encimera de cocina, mostrando una solución de limpieza doméstica eficaz y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato la ataca desde adentro. Al mezclarse con agua forma una solución ligeramente alcalina que descompone la grasa y la vuelve soluble, es decir, que el agua ya puede arrastrarla.

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El mecanismo lo describe el estudio publicado en Scientific Reports sobre cómo el pH alcalino rompe los enlaces de los aceites y facilita su remoción de superficies.

La imagen muestra el interior de un horno doméstico y una bandeja con visibles restos de comida quemada y suciedad, lo que indica la necesidad de limpieza del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de la estufa, una medida de salud en el hogar

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA) establece, a través de su Manual de Saneamiento Básico, que mantener limpios los electrodomésticos de la cocina forma parte de las medidas de higiene que toda familia debe atender.

El mismo documento señala que un ambiente sucio favorece la presencia de fauna nociva —moscas, cucarachas y roedores— y la proliferación de enfermedades gastrointestinales como diarreas y fiebre tifoidea.

Un hombre se dedica a la tarea de limpiar una cocina desordenada, enfrentándose a una gran cantidad de sartenes y utensilios sucios acumulados en la encimera y la estufa. (Imagen Ilustrativa Infobae)