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Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

El Lobo de Tepejí regresa a su antigua casa para ayudar al equipo en su objetivo de regresar a la Premier League

El Lobo de Tepejí regresa a su antigua casa para ayudar al equipo en su objetivo de regresar a la Premier League. (Infobae México: Jovani Pérez)
El Lobo de Tepejí regresa a su antigua casa para ayudar al equipo en su objetivo de regresar a la Premier League. (Infobae México: Jovani Pérez)
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El Wolverhampton de Raúl Jiménez debutará este viernes 14 de agosto ante el Blackburn Rovers a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en su regreso al conjunto de los Lobos tras su paso por el Fulham.

Raúl Jiménez regresa a casa

Soccer Football - Premier League - Burnley v Wolverhampton Wanderers - Turf Moor, Burnley, Britain - April 24, 2022 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez REUTERS/Peter Powell raul jimenez wolves
Raúl Jiménez regresa a casa. (REUTERS/Peter Powell)

Luego de ocho temporadas en la Premier League, el Wolverhampton regresa a la Championship por primera vez desde la campaña 2017-2018.

Durante este periodo, el club no solo se mantuvo en la máxima categoría, sino que también vivió momentos destacados como la participación en la Europa League 2019-2020, donde alcanzó los cuartos de final.

En medio del descenso, la afición de los Wolves recibe una noticia que ilusiona: el regreso de Raúl Jiménez, delantero mexicano considerado ídolo en el equipo, quien llegó al club en 2018.

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Su paso por los Wolves estuvo marcado por goles y actuaciones determinantes, hasta que en 2021 sufrió una fractura de cráneo tras un choque con David Luiz. Este episodio conmocionó al futbol inglés y a la propia afición, que mostró su apoyo incondicional al mexicano durante su recuperación.

Raúl Jiménez dejó los Wolves en 2023 para fichar por el Fulham, buscando más minutos de juego tras perder protagonismo por la lesión. Ahora, con su regreso al club donde es considerado un referente, intentará guiar al Wolverhampton de vuelta a la Premier League y reforzar su legado como uno de los grandes ídolos de la institución.

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Blackburn Rovers busca volver a la Premier League

Blackburn Rovers busca regresar a la élite de Inglaterra. (Reuters/Jason Cairnduff)
Blackburn Rovers busca regresar a la élite de Inglaterra. (Reuters/Jason Cairnduff)

El Blackburn Rovers inicia una nueva campaña con la meta clara de volver a la Premier League, objetivo que ha perseguido sin éxito durante 14 temporadas consecutivas en las divisiones inferiores del futbol inglés.

El equipo, que alguna vez fue campeón de la máxima categoría en la temporada 1994-1995, atraviesa una de sus etapas más complicadas desde su descenso en 2012.

La presión por regresar a la élite es constante tanto para la directiva como para la afición, que mantiene la esperanza a pesar de los altibajos de los últimos años.

La temporada pasada fue especialmente difícil para los Rovers, ya que el club terminó en la posición 20 de la Championship, sumando apenas 52 puntos y quedando cerca de perder la categoría, lo que habría significado un descenso a la Tercera División.

El bajo rendimiento en casa y la falta de regularidad en defensa y ataque, marcaron una campaña llena de incertidumbre y tensión, donde cada punto obtenido fue vital para asegurar la permanencia.

De cara a la nueva temporada, el Blackburn Rovers necesita mejorar en todos los aspectos, desde la solidez defensiva hasta la generación de juego ofensivo. El cuerpo técnico trabaja en reforzar el plantel y corregir errores del pasado reciente, conscientes de que el margen de error es mínimo si quieren volver a luchar por el ascenso y dejar atrás los años de frustración en el futbol de ascenso inglés.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro entre Wolverhampton y el Blackburn Rovers podrá seguirse en vivo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN.

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