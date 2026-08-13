EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

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Ocho días después de suspender todas sus operaciones en Michoacán por una amenaza contra su personal, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó este jueves el restablecimiento total de las actividades del gobierno estadounidense en el estado.

La decisión se tomó tras la suspensión decretada el 5 de agosto por una amenaza contra intereses estadounidenses en la entidad, lo que paralizó las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA) necesarias para exportar aguacate al mercado norteamericano.

A pesar de la reanudación de operaciones, la Embajada recordó que Michoacán mantiene la designación de Nivel 4 “No Viajar” en la alerta de viaje del Departamento de Estado. Esta clasificación es la más restrictiva del sistema de alertas estadounidense y refleja las condiciones de seguridad que persisten en el estado.

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Bajo este contexto, la alerta vigente detalla cinco advertencias principales, entre las que se encuentran:

La alerta de seguridad publicada este jueves incluye cinco instrucciones concretas para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el estado:

Monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones de seguridad.

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales.

Inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), que permite a la Embajada localizar y contactar a sus ciudadanos en caso de emergencia.

Llamar al 911 ante cualquier emergencia, sin excepción.

Comunicarse directamente con la Embajada a través del formulario de contacto oficial, desde México al (55) 2579-2000, desde Estados Unidos al 011-52-(55)-2579-2000 o al 301-985-8843, y con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado al +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

Ronald Johnson atribuye la reapertura a la cooperación bilateral

El embajador Ronald Johnson atribuyó la reanudación a las medidas de seguridad desplegadas por el gobierno mexicano y a una evaluación propia de las condiciones sobre el terreno.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, escribió Johnson en sus redes sociales.

El diplomático dejó claro que la vigilancia no cesa. “Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, añadió.

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El embajador presentó el episodio como evidencia del valor de la relación bilateral. “Este es otro resultado tangible de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum”, apuntó, y agregó que trabajar en conjunto permite proteger la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo de ambos países.

La paralización afectó de manera directa las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA), indispensables para que el aguacate michoacano pueda exportarse al mercado estadounidense, con todo lo que eso implica para productores y cadenas de suministro de ambos países.

La reanudación fue posible, según la representación diplomática, gracias a las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Con ello, Washington evaluó las condiciones en el terreno y determinó restablecer las operaciones de forma integral.

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El origen de la crisis: la captura que encendió Michoacán

La alerta Nivel 4 del Departamento de Estado no nació con la suspensión de actividades del 5 de agosto. Su antecedente inmediato fue la detención, el 1 de agosto, de Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringua”, identificado por las autoridades mexicanas como líder del Cártel de Los Reyes.

El arresto, ejecutado por el Ejército Mexicano, desató una ola de narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán, atribuida a integrantes de esa organización criminal. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

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La representación diplomática estadounidense emitió entonces una alerta que pedía a sus ciudadanos evitar zonas con presencia de fuerzas del orden, reducir desplazamientos al mínimo indispensable y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios.

“Poncho” enfrentaba cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso, el gobierno estadounidense ofrecía hasta USD 5 millones por información que condujera a su captura, y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lo tenía en la mira como jefe de la organización.

La noche del operativo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención desde su cuenta de X. En ese mismo contexto se reportó también la presunta captura de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de Cárteles Unidos, aunque esa información no fue confirmada de forma oficial.

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Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y una escalada de violencia que las autoridades locales no lograron contener de inmediato: ese fue el escenario que llevó a Washington a suspender cuatro días después toda actividad oficial en el estado.

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