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Antonio Mohamed reclama por el apretado calendario de Toluca entre Leagues Cup y Liga MX

El conjunto escarlata deberá afrontar nuevamente la Liga MX apenas unos días después de su ultimo compromiso internacional

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, cuestionó el calendario que deberá afrontar su equipo tras su participación en la primera fase de la Leagues Cup y consideró que los Diablos Rojos tendrán poco tiempo para recuperarse antes de regresar a la actividad en la Liga MX.

El entrenador argentino explicó en conferencia de prensa que Toluca será uno de los primeros equipos en retomar el torneo local, pese a que fue de los últimos en disputar su compromiso de la Leagues Cup. Ante esta situación, señaló que el conjunto escarlata tendrá que recurrir a las rotaciones para afrontar ambos compromisos.

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“Podría ser, lo que pasa es que así está alineado y pactado. Uno tiene que rotar todo el tiempo. Nos ponen el sábado a las 5 de la tarde; somos los últimos en jugar acá y los primeros en reanudar la liga, nos deberían poner el domingo a última hora. Luego, si te quejas, dicen que estás llorando. Hay que tratar de poner al mejor equipo y buscar ganar”, manifestó Mohamed.

Toluca no podrá jugar como local los cuartos de final

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Mohamed también se refirió a la posibilidad de que Toluca dispute los cuartos de final de la Leagues Cup en el Estadio Nemesio Diez, escenario donde habitualmente juega como local.

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El técnico fue contundente al señalar que esta alternativa está descartada. Sin embargo, explicó que el equipo podría disputar la siguiente ronda en una cancha neutral en Estados Unidos, debido a su condición de campeón.

“Respecto a jugar aquí, está totalmente descartado; es imposible. Eso sí, podemos jugar en una cancha neutral en Estados Unidos por ser campeones. De los males, no es tan malo; al ser cancha neutral hay un poco más de justicia porque los dos tenemos que viajar, sería más justo”, expresó.

El estratega también destacó la clasificación de Toluca y reconoció su sorpresa por algunos criterios arbitrales durante el torneo.

“Lo que nos sorprende es lo del árbitro, que no marcaba. Respecto a la clasificación, estamos muy contentos. Había que ganar y esperar resultados. Se nos dio ayer, así que veremos ahora con quién nos toca, pero estamos tranquilos porque hicimos lo nuestro y estamos en una etapa definitoria como lo habíamos planeado”.

DT de FC Dallas pide partidos de ida y vuelta

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Por su parte, Eric Quill, entrenador del FC Dallas, coincidió en que la Leagues Cup podría tener un formato más equilibrado si los partidos se disputaran tanto en México como en Estados Unidos.

“Creo que sí debe ser así: jugar aquí y allá, solo así puede ser justo y encontrar el balance adecuado. Es una gran competición, muy diferente. Toluca tiene una gran mentalidad, fueron campeones por una razón y es bueno enfrentar a rivales así, con esa presión, fuerza y apoyo del público”, señaló.

Quill también destacó el ambiente que se vivió durante el encuentro ante Toluca y consideró que este tipo de experiencias pueden ayudar al FC Dallas de cara a futuras ediciones del torneo.

“Obviamente la calidad atrae a la gente. Como visitante se sintió la energía de 20 mil personas; cuando vives eso, te cuestionas y aprendes mucho. Claro que queríamos un mejor partido, pero nos ayuda bastante para venir más preparados en los próximos años”, concluyó.

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