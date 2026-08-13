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Regulación de redes sociales para menores de edad fue “palomeada” en encuesta, afirma Sheinbaum: “Es una preocupación social”

La presidenta afirmó que el 86% de los encuestados consideró importante que se apruebe la propuesta

Sheinbaum afirmó que la regulación de redes sociales es una preocupación social. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que la regulación de redes sociales es una preocupación social. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la regulación de redes sociales para menores de edad es “una preocupación social” que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, de acuerdo con el Estudio Nacional de Opinión Pública, Protección de Audiencias y Regulación de Redes para Menores.

En su conferencia mañanera, la mandataria detalló que el 86%de los encuestados consideró “muy importante” o “algo importante” que se apruebe la propuesta para regular el acceso de menores de edad a las redes sociales.

Sin embargo, subrayó que aún no existe una iniciativa oficial, sino que se trata de una discusión abierta que surgió a partir de los debates realizados en la conferencia matutina y de la atención que las casas encuestadoras entorno a la protección de audiencias y el uso excesivo de plataformas digitales por menores.

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“Lo que se debate en la mañanera, pues muchas de las empresas de demotecnia, pues analizan qué piensa la gente de lo que dice la presidente en la mañanera”, dijo en Palacio Nacional.

“Lo que se debate en la mañanera, pues muchas de las empresas de demotecnia, pues analizan qué piensa la gente de lo que dice la presidente en la mañanera”, dice en Palacio Nacional.

La presidenta resaltó que en el último mes huno dos asuntos que dominaron el debate público: el uso excesivo de redes sociales y la adicción asociada a las plataformas digitales, además del derecho de las audiencias a recibir información clara.

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“Estos son dos temas de debate que se han dado en el último mes: el tema de las redes sociales y el uso excesivo de las redes y las plataformas, y la adicción que se provoca desde las propias plataformas y las redes sociales y el derecho a las audiencias”.

Mencionó que la encuesta también incluyó una pregunta sobre si el gobierno debería sancionar a los medios de comunicación que compartan información falsa, a la cual el 79% de los participantes respondió que sí.

No obstante, Sheinbaum sostuvo que en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y acutalmente están en consulta ciudadana, no incluyen sanciones por dicha actuación de los medios de comunicación.

“Nosotros ni siquiera estamos proponiendo sancionar por dar noticias falsas. No lo hemos propuesto porque el derecho de las audiencias lo único que dice es: pon tu código, tu código de ética, perdón, y ten un defensor de las audiencias y recibe quejas”, puntualizó.

Asimismo, comentó que el estudio también abarca la importancia de que la radio y televisión distingan entre información, opinión y contenido pagado.

“¿Qué tan importante es para usted que los programas de radio y televisión distingan claramente cuándo están dando una noticia, cuándo es una opinión del comunicador y cuándo están retransmitiendo un contenido pagado o publicitario? Muy importante, 64%. Algo importante, 14%. Poco importante, nada importante, 16%”, resaltó.

Por esto último, Sheinbaum citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la percepción ciudadana: “Como decía el presidente López Obrador: tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.

Sobre el objetivo de las propuestas regulatorias, la encuesta integró la pregunta: “¿Cuál es el objetivo de la presidenta de proponer reglas a lo que transmiten los medios? Que los medios comuniquen e informen de manera clara y objetiva, 62%. Controlar y censurar… Solo 28%”.

Sobre esto, la mandataria insistió en que, pese a señalamientos de censura, la mayoría atribuye el objetivo a la claridad y la objetividad informativa.

Finalmente, Sheinbaum defendió la legitimidad de poner estos temas en la agenda pública y afirmó que generan interés social, al involucrar a madres y padres de familia, escuelas y docentes en la discusión.

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