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Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse

El cantante sorprendió al revelar sus planes académicos y adelantó cómo piensa equilibrar las aulas con su carrera artística

Cristian Castro
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Tras una emotiva ceremonia de graduación donde interpretó una canción dedicada a su madre y su abuela, y compartió el logro con gran parte de su familia, Cristian Castro enfrenta un nuevo desafío académico. El cantante reveló que, tras concluir la preparatoria abierta, se ha propuesto estudiar Diseño Industrial en modalidad presencial, descartando la opción en línea.

En entrevista exclusiva para Venga la Alegría, Cristian Castro confirmó que su intención es acudir a la universidad y organizar su agenda para compaginar sus estudios con sus compromisos profesionales. “No creo que sea en línea, va a ser presencial. Y bueno, pues vamos a tratar de combinar ambas”, señaló.

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Al responder sobre la carrera que le interesa, Cristian fue contundente: “Diseño industrial, diseño industrial”. El intérprete dejó claro que no planea ponerle punto final a su regreso a las aulas y que está decidido a continuar su formación académica de manera presencial.

Cristian Castro quiere estudiar Diseño Industrial

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Tras concluir el bachillerato, el llamado “Gallito Feliz” ya tiene claro hacia dónde quiere dirigir sus siguientes pasos. Su elección será Diseño Industrial, una carrera que pretende estudiar presencialmente, mientras continúa con sus actividades como cantante.

“Vamos a tratar de combinar ambas”, explicó al hablar de la universidad y su trabajo. La decisión representa un nuevo desafío para el artista, quien recientemente volvió a estudiar después de haber dejado la preparatoria para concentrarse en su trayectoria musical.

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El gusto por continuar con su preparación también forma parte de la dinámica familiar. Cristian presumió que sus dos hijos mayores, fruto de su matrimonio con Valeria Liberman, ya cursan estudios universitarios: su hijo estudia Economía, mientras que su hija mayor eligió Psicología.

¿Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM?

Cristian Castro
Cristian Castro

Aunque Cristian Castro ha manifestado públicamente su deseo de estudiar Diseño Industrial de forma presencial, su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México no es automático. La preparatoria donde finalizó sus estudios es una institución privada incorporada, lo que implica que, como cualquier otro egresado, debe cumplir con el proceso regular de admisión y presentar el examen correspondiente.

Durante la información difundida tras su graduación, surgió la versión de que el cantante tendría pase directo a la UNAM debido a la afiliación de su preparatoria, pero esa posibilidad fue descartada y requiere precisión. Los egresados de escuelas privadas incorporadas no obtienen ingreso directo, por lo que Cristian deberá realizar el procedimiento oficial.

Mientras avanza el trámite para definir su futuro académico, el intérprete ha ratificado cuál es su objetivo: cursar Diseño Industrial y compaginar esta nueva etapa con su carrera artística, entre escenarios, grabaciones y viajes.

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