Secuestraron a un niño y lo escondieron en un ropero pero la policía lo rescató en Durango

Eduardo Inyoll N., de 38 años, y su madre Marta Estela N., de 73 fueron detenidos por el secuestro de un niño de cinco años en Gómez Palacio, Durango Foto: SSC

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El rescate de un menor de cinco años en Gómez Palacio desató una investigación por probable sustracción y retención, luego de que policías lo encontraran oculto dentro de un clóset en una casa del sector Centro y de que el caso se extendiera a otros dos menores que también quedaron bajo resguardo por presunta omisión de cuidados.

El niño fue localizado la mañana del lunes 10 de agosto en un domicilio de la calle Constitución, en la esquina con avenida Morelos, después de un reporte anónimo al 911 sobre un menor en riesgo. La intervención derivó en el aseguramiento de un hombre de 38 años y una mujer de 73, porque no pudieron acreditar ningún vínculo familiar con el pequeño.

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El caso también exhibió una presión constante sobre la atención institucional a la niñez vulnerable. El DIF municipal recibía entre 20 y 30 reportes diarios de diversa índole y mantenía 225 carpetas abiertas por omisión de cuidados en la presente administración.

De acuerdo con la información oficial, agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acudieron al inmueble con la autorización correspondiente para ingresar y revisar el lugar. En una habitación de la segunda planta encontraron al menor escondido entre ropa dentro de un clóset, visiblemente asustado.

El regidor de Morena, Yahir Vitela, aparece en un video realizando una declaración pública. En el metraje, se refiere al rescate de un niño secuestrado en Gómez Palacio, Durango. El menor fue hallado en un ropero en un inmueble. Vitela elogia a las fuerzas del orden por su intervención. Se informa que un hombre de 38 años sin parentesco con el menor y su madre fueron detenidos por complicidad en el suceso. El formato corresponde a una declaración tipo informe.

Las autoridades señalaron que el niño no presentaba lesiones visibles. Una psicóloga del Agrupamiento Violeta le brindó contención emocional en el sitio antes de que quedara bajo protección institucional.

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El niño fue hallado dentro de un clóset en una casa del Centro

En el domicilio fueron detenidos Eduardo Inyoll N., de 38 años, y Marta Estela N., de 73. Ambos, madre e hijo, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna para el deslinde de responsabilidades.

La línea de investigación seguía abierta porque la autoridad todavía no definía si el caso configuraba sustracción de menores, retención o ambas conductas. El vicefiscal en la Región Laguna Juan Francisco Ángeles Zapata explicó que el objetivo era reunir los datos de prueba necesarios para judicializar el expediente según la responsabilidad de cada uno.

El funcionario precisó que hasta ese momento no se había determinado responsabilidad individual y que se revisaban las condiciones en las que el menor había permanecido en la casa. También indicó que este tipo de hechos solían presentarse entre padres de familia, pero en este caso cobraban otra dimensión porque no existía parentesco entre el niño y las personas detenidas.

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La autoridad mantuvo contacto con la madre del menor, quien acudió al DIF después de la localización del niño. Según la información oficial, ella no había presentado denuncia por desaparición antes de ese acercamiento.

La directora del Agrupamiento Violeta Alejandra Martínez Ramírez informó que además del rescate del niño también fueron resguardadas otras dos menores de edad. Se trataba de sus hermanas, de nueve y dos años, quienes estaban bajo tutela de la madre y se encontraban en una presunta situación de riesgo.

Otro dato incorporado al expediente fue que, al momento de la intervención, el menor estaba sin playera. También se indicó que el hombre detenido tenía el cierre del pantalón abierto cuando los policías entraron al domicilio.

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El DIF resguardó a tres hermanos y evaluó la custodia temporal

El DIF Gómez Palacio asumió el resguardo del niño por una evidente omisión de cuidados. La misma valoración alcanzó a las dos hermanas, que también quedaron bajo protección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La directora general del sistema municipal Guadalupe Aguirre González señaló que los menores presentaban señales de omisión de cuidados, sobre todo en higiene y atención básica. Añadió que la Procuraduría del DIF evaluaba redes de apoyo familiar aptas para una custodia temporal y revisaba factores de riesgo en el entorno, entre ellos el posible consumo de sustancias.

Aguirre González advirtió que esas evaluaciones no eran inmediatas. Podían tomar varios meses de trabajo con personal de trabajo social, psicología y representación legal.

La intervención comenzó por una denuncia ciudadana al 911 y se realizó en coordinación con el Agrupamiento Violeta, que actuó como primer respondiente antes del traslado de los menores. Martínez Ramírez pidió a la población denunciar de inmediato cualquier caso en el que niñas, niños, adolescentes o mujeres pudieran estar en riesgo.

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El organismo municipal reiteró que las denuncias por vulnerabilidad infantil podían hacerse a través del 911 o en las líneas directas 871-714-2127 y 871-714-2124.

Un niño de cinco años fue rescatado dentro de un clóset en una casa del Centro de Gómez Palacio.

Dos personas, de 38 y 73 años, quedaron detenidas y bajo investigación por probable sustracción o retención de menores.

El DIF resguardó al menor y a sus dos hermanas, de nueve y dos años, por presunta omisión de cuidados.