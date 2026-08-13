México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

La mañana de este jueves se desplegaron autoridades de ambos países en la frontera. REUTERS/José Luis González

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Elementos policiales y militares de México y Estados Unidos se desplegaron este jueves en los límites de ambos países, en Río Grande, a la altura de la denominada X, en Ciudad Juárez, como parte de un ejercicio conjunto de seguridad fronteriza encabezado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En el despliegue participaron diversas agencias federales estadounidenses y fuerzas militares de México, en el marco de la designación del Cártel de Juárez como organización terrorista.

Desde las primera horas de este jueves, se registró la presencia de numerosos elementos y unidades de seguridad en ambos lados de la frontera, lo que causó expectación entre quienes se encuentran en las inmediaciones del río, debido a la magnitud del operativo y al movimiento del personal y equipo especializado.

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Esta actividad, se informó, forma parte de una operación combinada de respuesta rápida organizada por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, con la participación de agentes de Operaciones Especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), personal militar y otras agencias federales de aplicación de la ley.

Información difundida por la Patrulla Fronteriza expuso que durante el ejercicio, agentes de su destacamento de Operaciones Especiales fueron trasladados hasta la zona fronteriza mediante un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP.

El operativo tuvo la intención de mostrar la fuerza de ambos países en caso de alguna emergencia en la frontera. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Archivo

Al mismo tiempo, se desplegaron elementos del Departamento Militar de Texas, soldados del Departamento de Guerra y otros cuerpos federales de seguridad estadounidense, quienes participaron en el ejercicio a lo largo de la frontera en el área de El Paso.

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El operativo también contó con una acción coordinada del lado de México, donde elementos de las Fuerzas Militares realizaron un patrullaje espejo, es decir, un despliegue simultáneo en la zona fronteriza frente al operativo estadounidense.

La presencia de efectivos en ambos lados del Río Grande, permitió observar un inusual movimiento de personal y vehículos oficiales, en una demostración de la capacidad de respuesta coordinada ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en la frontera.

La Patrulla Fronteriza dijo que el objetivo del ejercicio es demostrar las capacidades de respuesta rápida y coordinación entre las distintas agencias estadounidenses y sus socios militares mexicanos.

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La operación se realiza en momentos en los que autoridades estadounidenses han incrementado la atención sobre las organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

La Patrulla Fronteriza de EEUU encabezó el operativo. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La Patrulla Fronteriza también destacó que el ejercicio ocurre luego de que el gobierno estadounidense designara al Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera.

Operativo envía mensaje a grupos criminales: Patrulla Fronteriza

El operativo desplegado esta mañana en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde participaron autoridades federales de ambos paises, constituye un mensaje enviado a los grupos criminales para que desistan de intentar cruzar la frontera.

Así lo aseguró Roberto Domínguez, subjefe del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio local Norte Digital, Domínguez declaró que las fuerzas de seguridad de México y de EEUU se unen para demostrar que están preparadas para hacerles frente.

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Señaló que en el lado estadounidense, el equipo de abogados se encuentra listo para presentar cargos contra quienes apoyen a este tipo de organizaciones criminales o por traficar personas, drogas o cualquier otro artículo prohibido.

El operativo desplegado esta mañana en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde participaron autoridades federales de ambos paises. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/Archivo

Señaló que cuando los grupos dedicados al cruce e internación ilegal de personas cometen dicho delito, muchas personas han resultado lesionadas al caer del muro fronterizo o en el canal que cruza la línea divisoria entre ambos países.

Dijo que el despliegue de fuerzas y equipamiento llevado a cabo esta mañana es una muestra de la preparación y el blindaje con el que se cuenta en la frontera.

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“Nosotros tenemos la capacidad, la frontera está más segura que nunca, la hemos tenido así con el apoyo de esta nueva administración”, dijo.

Señaló que el sector de El Paso tiene una longitud de 260 millas y que se cuenta con los recursos necesarios para darle cobertura en materia de seguridad. El operativo de esta mañana, destacó, es solo una muestra de lo que se puede hacer.