México
Agregar Infobae enGoogle

Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

El interprete celebraba un importante logro académico cuando fue sorprendido por preguntas sobre los señalamientos contra su madre y respondió sin rodeos

Verónica Castro defendió a Cristian tras ser blanco de críticas por sus exuberantes cambios de looks (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)
Verónica Castro defendió a Cristian tras ser blanco de críticas por sus exuberantes cambios de looks (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)
Guardar

Cristian Castro vivió una jornada especialmente emotiva al recibir su reconocimiento como Graduado de Honor de PrepaW, pero la celebración terminó marcada por una pregunta incómoda sobre su madre, Verónica Castro. El cantante fue cuestionado por los señalamientos publicados en una revista, donde se habrían realizado acusaciones de presuntos tocamientos indebidos contra el cantante.

El artista no dudó en rechazar esa versión y pidió no darle credibilidad. “No, mija, no”, respondió inicialmente ante la pregunta de los reporteros. Después fue todavía más contundente: “No, quiero que lo sepan de verdad. No, eso para nada es algo cierto”.

Cristian también descartó emprender acciones legales contra la persona que realizó las declaraciones. “No, señorita, porque la verdad que es algo completamente ilógico, mija”, explicó, dejando claro que considera que la acusación carece de sentido. De esta manera, el cantante defendió públicamente a su madre frente a una polémica que irrumpió durante uno de sus días más importantes.

PUBLICIDAD

Una graduación que terminó bajo los reflectores

Cristian Castro
Cristian Castro

A sus 51 años, Cristian Castro concluyó el bachillerato después de retomar unos estudios que había dejado en su juventud para concentrarse en su carrera musical. El cantante completó el programa en modalidad a distancia durante dos años y medio y acudió a la ceremonia con traje negro.

Durante el encuentro con los medios, el intérprete habló primero sobre el esfuerzo que implicó combinar las aulas con sus compromisos profesionales. “Ojalá que ya pueda dedicarme más a mi carrera como estudiante y pues también seguir sacando canciones”, comentó.

La presencia de su familia convirtió el momento en una celebración todavía más especial. Cristian explicó que su tía Beatriz estaba presente y representaba a su abuelita y al resto de su familia. Sobre Verónica Castro, destacó: “Está muy emocionada”, y agradeció que pudiera acompañarlo como madrina de los alumnos graduados.

PUBLICIDAD

Cristian rechaza las acusaciones contra su mamá

Cristian Castro Verónica Castro
Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

La pregunta sobre las acusaciones publicadas por Terrenotas cambió el tono del encuentro. Al mencionarle que se habría declarado que Verónica Castro lo tocaba mientras dormía, Cristian reaccionó inmediatamente: “No, mija, no”.

El cantante insistió en que esa versión no corresponde con la realidad. “No quiero que lo sepan de verdad”, dijo antes de repetir que “para nada” era cierto. Ante la posibilidad de presentar una denuncia, respondió que no contemplaban hacerlo porque, desde su perspectiva, se trata de “algo completamente ilógico”.

Cristian también dejó entrever que las polémicas ya no son algo desconocido para él. Sin embargo, en esta ocasión su respuesta fue especialmente firme al tratarse de su madre. La conversación dejó claro que el artista no quiso profundizar en una acusación que considera falsa.

Verónica Castro acompañó a su hijo en un día especial

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Más allá de la polémica, Verónica Castro estuvo presente en la graduación de Cristian, donde su aparición generó comentarios debido a que utilizó un tanque de oxígeno. De acuerdo con la información proporcionada, familiares atribuyeron su uso a secuelas de una lesión en la columna y molestias bronquiales, mientras que su hermano Fausto Castro señaló que permanece estable.

Cristian, por su parte, quiso concentrarse en el significado de haber terminado sus estudios. “Este diplomado tan bonito de poder llegar a hacer el bachillerato, pues la verdad que sí, emocionante”, expresó durante la celebración.

El cantante terminó su encuentro con la prensa entre preguntas sobre su vida sentimental y nuevos proyectos. Incluso negó tener novia: “No tengo novia, mi amor”, respondió, y cuando le preguntaron si estaba enamorado fue igualmente directo: “No, no estoy enamorado. Ojalá estuviera”. Así, una tarde destinada a celebrar su regreso a las aulas terminó mezclando orgullo familiar, polémica y declaraciones que dieron mucho de qué hablar.

Temas Relacionados

Cristian CastroVerónica Castromexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secuestraron a un niño y lo escondieron en un ropero pero la policía lo rescató en Durango

El menor de cinco años fue escondido con ropa encima cuando llegaron los policías que arrestaron a un hombre y a su madre por encubrimiento en Gómez Palacio

Secuestraron a un niño y lo escondieron en un ropero pero la policía lo rescató en Durango

El truco de 10 minutos para disolver la grasa pegada en la estufa

Dos recetas caseras son suficientes para limpiar la grasa pegada y la del día a día de la estufa, según el Departamento de Ecología de Washington

El truco de 10 minutos para disolver la grasa pegada en la estufa

Rescatistas mexicanos en Colombia: cronología de la controversia por la intervención de Topos y la Defensa tras terremoto

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum detalló que los equipos especializados no obtuvieron aval para operar en el país sudamericano

Rescatistas mexicanos en Colombia: cronología de la controversia por la intervención de Topos y la Defensa tras terremoto

Alfredo Bedolla celebra que Estados Unidos reactive operaciones en Michoacán, tras amenazas a sus inspectores

La embajada anunció el restablecimiento total de labores oficiales desde este 13 de agosto de 2026, aunque Washington mantuvo para la entidad la clasificación de Nivel 4 “No Viajar”

Alfredo Bedolla celebra que Estados Unidos reactive operaciones en Michoacán, tras amenazas a sus inspectores

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU

Con esta acción suman 8 objetivos de ese país detenidos en el estado desde julio de 2025

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez: operativo muestra capacidad de respuesta

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez: operativo muestra capacidad de respuesta

Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión: fenómeno creció 155% en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nominados arrancan el día con abrazos, rutina y optimismo

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nominados arrancan el día con abrazos, rutina y optimismo

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse

Este es el sitio real detrás de la película “Loco México Mágico” y el director llamó “el lugar más feliz del país”

Moisés Peñaloza se convierte en el habitante más votado en los nominados de La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Atlante vs Toluca EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026?

Erik Lira: revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco

Antonio Mohamed reclama por el apretado calendario de Toluca entre Leagues Cup y Liga MX