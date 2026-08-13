Cristian Castro defiende a Verónica de rumores de tocamientos: esto dijo el cantante

Verónica Castro defendió a Cristian tras ser blanco de críticas por sus exuberantes cambios de looks (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

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Cristian Castro vivió una jornada especialmente emotiva al recibir su reconocimiento como Graduado de Honor de PrepaW, pero la celebración terminó marcada por una pregunta incómoda sobre su madre, Verónica Castro. El cantante fue cuestionado por los señalamientos publicados en una revista, donde se habrían realizado acusaciones de presuntos tocamientos indebidos contra el cantante.

El artista no dudó en rechazar esa versión y pidió no darle credibilidad. “No, mija, no”, respondió inicialmente ante la pregunta de los reporteros. Después fue todavía más contundente: “No, quiero que lo sepan de verdad. No, eso para nada es algo cierto”.

Cristian también descartó emprender acciones legales contra la persona que realizó las declaraciones. “No, señorita, porque la verdad que es algo completamente ilógico, mija”, explicó, dejando claro que considera que la acusación carece de sentido. De esta manera, el cantante defendió públicamente a su madre frente a una polémica que irrumpió durante uno de sus días más importantes.

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Una graduación que terminó bajo los reflectores

Cristian Castro

A sus 51 años, Cristian Castro concluyó el bachillerato después de retomar unos estudios que había dejado en su juventud para concentrarse en su carrera musical. El cantante completó el programa en modalidad a distancia durante dos años y medio y acudió a la ceremonia con traje negro.

Durante el encuentro con los medios, el intérprete habló primero sobre el esfuerzo que implicó combinar las aulas con sus compromisos profesionales. “Ojalá que ya pueda dedicarme más a mi carrera como estudiante y pues también seguir sacando canciones”, comentó.

La presencia de su familia convirtió el momento en una celebración todavía más especial. Cristian explicó que su tía Beatriz estaba presente y representaba a su abuelita y al resto de su familia. Sobre Verónica Castro, destacó: “Está muy emocionada”, y agradeció que pudiera acompañarlo como madrina de los alumnos graduados.

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Cristian rechaza las acusaciones contra su mamá

Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

La pregunta sobre las acusaciones publicadas por Terrenotas cambió el tono del encuentro. Al mencionarle que se habría declarado que Verónica Castro lo tocaba mientras dormía, Cristian reaccionó inmediatamente: “No, mija, no”.

El cantante insistió en que esa versión no corresponde con la realidad. “No quiero que lo sepan de verdad”, dijo antes de repetir que “para nada” era cierto. Ante la posibilidad de presentar una denuncia, respondió que no contemplaban hacerlo porque, desde su perspectiva, se trata de “algo completamente ilógico”.

Cristian también dejó entrever que las polémicas ya no son algo desconocido para él. Sin embargo, en esta ocasión su respuesta fue especialmente firme al tratarse de su madre. La conversación dejó claro que el artista no quiso profundizar en una acusación que considera falsa.

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Verónica Castro acompañó a su hijo en un día especial

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Más allá de la polémica, Verónica Castro estuvo presente en la graduación de Cristian, donde su aparición generó comentarios debido a que utilizó un tanque de oxígeno. De acuerdo con la información proporcionada, familiares atribuyeron su uso a secuelas de una lesión en la columna y molestias bronquiales, mientras que su hermano Fausto Castro señaló que permanece estable.

Cristian, por su parte, quiso concentrarse en el significado de haber terminado sus estudios. “Este diplomado tan bonito de poder llegar a hacer el bachillerato, pues la verdad que sí, emocionante”, expresó durante la celebración.

El cantante terminó su encuentro con la prensa entre preguntas sobre su vida sentimental y nuevos proyectos. Incluso negó tener novia: “No tengo novia, mi amor”, respondió, y cuando le preguntaron si estaba enamorado fue igualmente directo: “No, no estoy enamorado. Ojalá estuviera”. Así, una tarde destinada a celebrar su regreso a las aulas terminó mezclando orgullo familiar, polémica y declaraciones que dieron mucho de qué hablar.

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