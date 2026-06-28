México deberá mostrar su mejor versión para superar a Ecuador

Definidos los dieciseisavos de final del Mundial 2026, México afrontará su primera gran prueba frente a Ecuador. Analizaremos las fortalezas del rival y las claves que podrían marcar la eliminatoria

Si bien la fase de grupos de la selección de Ecuador podría considerarse deficiente, a mi entender en el juego lo hicieron bastante bien, y es que fueron muy superiores en su presentación a una Costa de Marfil, a quien dominaron, sobre todo en la primera parte generándole múltiples oportunidades de gol; la falta de contundencia no les permitió acceder cuando menos un empate y sobre la hora, habiendo sido mejores, vino el gol de Dialo que les provocó esa dolorosa derrota.

Para su segundo partido, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece jugaban con Curazao. Pintaba para ser una de esas goleadas de la Copa del Mundo. Sin embargo, gracias a la muy buena actuación del arquero Room y a la falta de contundencia que una vez más exhibió el conjunto ecuatoriano, terminaron empatando a cero.

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Eso los dejó heridos de muerte y los puso contra las cuerdas, obligándolos, sí o sí, a ganarle a la siempre importante y poderosa Alemania en el último partido.

Tuvieron que ir a enfrentar a los de Naigelsman, buscando el triunfo, solo ese les servía para mantenerse con vida.

En el estadio que albergará la final de la Copa del Mundo, el de Nueva York, el partido arrancaba complejo y seguramente fuera de lo presupuestado por los ecuatorianos. Y es que muy pronto Leroy Sané adelantaba a los alemanes en una polémica acción donde a mi entender existió falta sobre Pedro Vite, el futbolista de Pumas.

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Ecuador tuvo una sobresaliente y valiente reacción, encontró siete minutos después vía Angulo, el empate.

El juego transcurrió con un Ecuador intenso, atrevido, consciente de que necesitaba ganar y logró al minuto 77 vía Gonzalo Plata acceder al gol que les permitía soñar con el boleto dieciseisavos.

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México afrontará ante Ecuador su primera gran prueba de eliminación directa en el Mundial 2026

Se consumieron los últimos minutos del partido, y finalmente los ecuatorianos lograron esa victoria necesaria y merecida para ser uno de los invitados a la siguiente fase.

Por su parte, el equipo mexicano concluyó la fase de grupos con un paso perfecto. Solamente los últimos dos campeones del mundo, Argentina y Francia lograron lo mismo que los dirigidos por Javier Aguirre, es decir, ganar sus tres partidos en la fase de grupos.

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A diferencia de los galos y la albiceleste, México lo hizo guardando el cero en todos sus partidos, lo cual créanme, tiene mucho valor, ya que en el futbol actual resulta muy complicado; y como ya lo hemos dicho en ediciones anteriores, quien no se defiende bien, difícilmente trasciende en un torneo como la Copa del Mundo.

El partido seguramente será intenso, dinámico. Veremos a un Ecuador proactivo, tratando de proponer el juego y llevando el peso del mismo, buscando adueñarse del balón y ser quien maneje los tiempos del juego.

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Y es que si hoy analizamos a Ecuador, hombre por hombre, nos encontramos con que tiene futbolistas sobresalientes.

En la línea defensiva, dos referentes actuales del futbol europeo, tanto Hincapié, futbolista del arsenal como Pacho, central del Paris Saint-Germain son fundamentales.

Esto sin dejar de mencionar la seguridad que te ofrece Galindes en el arco y los dos que complementan o que suelen hacerlo a hincapié y Pacho en la línea defensiva, como son Ordóñez y Franco.

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El centro del campo ecuatoriano puede ser de lo más destacado del Mundial, y es que el futbolista de pumas, que me parece, terminará la Copa del Mundo, siendo transferido a un equipo europeo, Pedro Vite y Moisés Caicedo son dos contenciones de jerarquía y de calidad.

Después tienen poderosas bandas como Angulo y Yeboah, y finalmente un ataque de mucha movilidad, como con plata, el futbolista del flamengo y un viejo conocido del futbol mexicano Enner Valencia.

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Algo que suele ser una fortaleza para México es el tema de la altura de la capital; me parece que esa variable no terminará por ser tan relevante o tan favorecedora para el equipo mexicano, ya que los ecuatorianos están habituados a jugar en esas condiciones.

Sin embargo, el aliento de la gente, el peso del estadio Ciudad de México y la solidez defensiva de Tri parecen ser las principales herramientas a las que deberá recurrir Javier Aguirre para sortear esta compleja eliminatoria de dieciseisavos de final.

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Con respecto al equipo mexicano, está claro que el Tala Rangel será el titular. Más adelante empiezan las dudas, no existen en la lateral izquierda, considero que Jesús Gallardo va a ser titular, como lo será Johan Vázquez, ambos volverán al once tras haber descansado en el último partido.

México afrontará ante Ecuador su primera gran prueba de eliminación directa en el Mundial 2026

Y aquí empiezan las incógnitas en la central derecha y en la lateral. ¿por qué apostará Javier Aguirre? Por César Montes, que parece ser su titular habitual o por Edson, quien, si bien no fue titular en el debut contra Sudáfrica, lo fue en los siguientes dos partidos; para lo que privilegia a Javier y lo que pondera México, un futbolista como Edson es a mi entender, fundamental.

Por su jerarquía, por su liderazgo y por su experiencia, tanto europea como mundialista. En la lateral derecha, si quiere ser más agresivo, Jorge Sánchez parece ser la opción, si quiere ser más conservador, probablemente pueda ser Israel Reyes el futbolista del América.

Todos creemos que el Lira se ha ganado a pulso el ser indiscutible en el 11 de Aguirre. Sin embargo, ahí entra otra vez el debate con respecto a Edson Álvarez. Y es que si mantiene a Montes como central por derecha, me parece que el que podría tener cabida en el centro del campo como ese contención que te ayuda a contener al rival, a presionar con agresividad y a recuperar muchas pelotas es Edson.

Habrá que ver si apuesta por el canterano americanista o el canterano universitario.

Más adelante empiezan también muchas dudas, porque en el ataque no las tengo, van a jugar Julián Quiñones, Raúl Jiménez y el “Piojo” Alvarado de muy buena copa del mundo.

Pero los dos acompañantes de Lira o de Edson, no sabemos quiénes serán, por lo que suele ponderar Javier Aguirre y el complejo centro del campo que tiene Ecuador, considero que va a apostar por un volante de juego creativo que a mi entender tendría que ser el canterano de Tijuana, Gilberto Mora, quien fuera el mejor en el partido contra los checos.

Y ese acompañante a mí me gustaría que fuera Brian o Fidalgo, pero considero que va a ser o Romo o incluso alguno de estos dos mencionados, es decir, Lira o Edson, teniendo cabida ambos y acompañando este par de sólidos centrocampistas al más lúcido de todos los futbolistas mexicanos que es Gilberto Mora.

Ya veremos qué es lo que plantea Javier, cómo decide abordar el compromiso, si lo trata de hacer de forma conservadora o si lo hace siendo agresivo e intentando imponer condiciones desde el principio.

Lo que es un hecho es que México, después de lo que nos ofreció en la fase de grupos, tiene que Punto número uno, mantener esa solidez defensiva y punto número dos, tratar de alargar los minutos de buen juego, como los tuvo en el arranque de la inauguración contra Sudáfrica, que duraron escasos 15, 20 minutos y el segundo tiempo contra los checos.

Me parece que fue eso lo mejor del equipo mexicano en ataque durante la fase de grupos, en defensa tuvieron un muy buen comportamiento durante los tres partidos. Eliminatoria de pronóstico reservado, donde evidentemente todos anhelamos que el equipo mexicano salga avante, pero tenemos que ser conscientes de que ahora sí empieza el mundial y que el grado de dificultad que representará enfrentar a Ecuador será mucho mayor de lo que fue Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

A disfrutar de este partido que se viene el próximo martes en la cancha del Estadio Ciudad de México, el cual seguramente lucirá una vez más pletórico.