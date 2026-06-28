Gobernador de Chiapas elogia ritmo de trabajo de Claudia Sheinbaum y admite: “Soy un poco más dormilón”

Claudia Sheinbaum se presenta en el Palacio Nacional y Eduardo Ramírez duerme en una habitación con vista a un paisaje tropical en Chiapas. ((Imagen elaborada con Gemini IA, con fines ilustrativos))

Durante la entrega de viviendas para el Bienestar en Chiapas, el gobernador estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el ritmo de trabajo de Claudia Sheinbaum durante un acto público este domingo 28 de junio. Frente a la presidenta, Ramírez Aguilar confesó que no iguala sus horarios de inicio de actividades y enfatizó la dedicación de Sheinbaum a la administración federal.

El gobernador sostuvo que la presidenta inicia sus reuniones a las cinco de la mañana y no descansa ni los domingos. En su intervención, Ramírez Aguilar expresó: “Decirle, presidenta, que siempre nos levantamos todas las mañanas, no tan temprano como usted porque es inmadura; empieza a las 5:00 horas de la mañana sus reuniones, no descansa ni los domingos, aquí está con nosotros, aquí está, siempre trabajando, yo no sé cómo le hace”.

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El mandatario señaló que busca seguir el ejemplo de Sheinbaum, aunque admitió: “Yo me inspiré en usted, presidenta, trato de no bajarle el ritmo, aunque debo confesarle que soy un poco más dormilón, entonces me levanto un poquito más tarde, pero trabajamos todos los días porque ese amor que usted entrega a nuestra patria queremos entregarlo nosotros también”.

Sheinbaum inicia actividades a las 5:00 horas, según Ramírez Aguilar

En su mensaje, el gobernador subrayó la presencia constante de Sheinbaum en actividades públicas, incluidos los fines de semana. Destacó que su propio equipo de trabajo también mantiene una agenda diaria, aunque reconoció que no logran igualar el horario de la presidenta.

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La presidenta Claudia Sheinbaum suele iniciar su jornada de trabajo desde las 5:00 horas, en donde se reúne con funcionarios de distintos gabinetes, como el de seguridad, para presentar los avances o sucesos que atender.

Claudia Sheinbaum Pardo habla ante un micrófono junto a Eduardo Ramírez durante un evento público en Chiapas. (@ramirezlalo_)

Posteriormente, la mandataria encabeza su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, que de lunes a jueves (algunos viernes) es de las 7:30 a las 9:30 horas, en donde informa sobre los avances, reformas y otras situaciones que atañen a las y los mexicanos.

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La declaración de Ramírez Aguilar se da en el contexto de la visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas, donde la presidenta encabezó la entrega de los hogares como parte del Programa Viviendas para el Bienestar.

La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas

El sábado 27 y domingo 28 de junio, Claudia Sheinbaum recorrió el estado de Chiapas, primero para inaugurar la planta de moscas estériles, ubicada en Metapa, que se emplearán para combatir la plaga del gusano barrenador tanto en México como en Estados Unidos,en el evento estuvo acompañada de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y del embajador de EEUU en México, Ronald Johnson.

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Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Más tarde, arrancó con el programa “El maíz es la Raíz”, estrategia que busca conservar el maíz nativo como herramienta para defender la soberanía nacional alimentaria. energética y cultural.

Este domingo, la presidenta encabezó la entrega de viviendas del Bienestar en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.