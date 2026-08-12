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Cristian Castro no tiene pase directo a la UNAM, confirma su preparatoria

La graduación del querido cantante de 51 años se realizará este 12 de agosto

Cristian Castro -México- 12 agosto
El cantante está por terminar la preparatoria (Instagram/Pexels)
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La preparatoria donde estudió Cristian Castro negó que sus egresados tengan acceso automático a la UNAM mediante pase directo, pese a la reciente afirmación del cantante sobre su ingreso a la máxima casa de estudios.

El debate surge luego de que Castro asegurara públicamente que, por haber estudiado en una escuela afiliada, podría ingresar, lo que motivó la consulta de Infobae a la institución.

PrepaW descarta pase directo a la UNAM para sus egresados

Consultados por Infobae a través de WhatsApp, representantes de PrepaW aclararon:

“Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”.

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La escuela enfatizó que, aunque su programa académico está incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, sus estudiantes deben cumplir con los requisitos generales de ingreso.

Al abordar directamente la declaración de Cristian Castro, quien sostuvo que contaba con pase directo para acceder a la licenciatura, la preparatoria respondió:

Cristian Castro
Cristian Castro

“No, para ingresar a la UNAM sí o sí tienes que presentar tu examen de admisión”. La escuela subrayó que ningún egresado obtiene acceso automático y que todos deben participar en el concurso de selección.

De igual manera, se les cuestionó respecto a una publicación en sus redes donde se menciona que al estudiar en su institución se obtiene una credencial de la UNAM.

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A esto respondieron: “Cuando te incorporas con nosostros obtienes tu credencial oficial de la UNAM y además puedes inscribirte a actividades extra curriculares de la UNAM”.

La versión de Cristian Castro sobre el pase directo

El cantante Cristian Castro comentó recientemente que, tras concluir la preparatoria en una escuela afiliada, obtendría pase directo a la UNAM.

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo el intérprete durante un evento público.

El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)
El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

La declaración causó confusión sobre los requisitos reales para ingresar a la universidad y generó reacciones entre aspirantes y egresados de preparatorias particulares. Castro había compartido que su objetivo era estudiar una licenciatura presencial y que su escuela mantenía un vínculo académico con la UNAM.

El caso cobró notoriedad debido a la situación actual del proceso de admisión, donde miles de aspirantes presentan examen de selección y enfrentan situaciones de alta competencia para obtener un lugar.

Lo que dice la legislación universitaria sobre el pase directo

Según la legislación universitaria, el llamado pase reglamentado sólo aplica para egresados de los sistemas de bachillerato propios de la UNAM:

  • La Escuela Nacional Preparatoria (ENP)
  • El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

El Reglamento General de Inscripciones establece que únicamente quienes concluyen sus estudios en estas modalidades, en un máximo de cuatro años y con promedio mínimo de siete, pueden acceder a licenciatura sin presentar examen de admisión.

Cantante de traje blanco con micrófono, peluche de león, mural de edificio, cuadros y botones de estilo álbum de recortes, fondo de edificios.
Una composición digital fusiona la imagen de un cantante en un traje blanco con el mural de la Biblioteca Central de la UNAM y elementos de álbum de recortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las escuelas incorporadas, como las preparatorias privadas afiliadas, implementan el plan de estudios de la UNAM pero no ofrecen pase reglamentado.

Para el resto de los alumnos, el ingreso se realiza exclusivamente por concurso de selección, presentando el examen correspondiente y cumpliendo con el promedio mínimo requerido.

Las disposiciones aclaran que, aunque los egresados de preparatorias privadas pueden participar en el proceso, no gozan de los beneficios otorgados a quienes estudian en los planteles oficiales de la universidad.

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