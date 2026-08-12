Video de AMLO sobre sucesión familiar en gubernaturas se viraliza en redes en medio de críticas a la candidatura de su hijo

La grabación reaparece en plataformas digitales sin que se confirme la fecha ni el contexto original y es usada por usuarios para comparar un mensaje contra dinastías con la aspiración de su hijo en Tabasco

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Un fragmento de video que, según lo difundido en redes sociales, correspondería a un discurso pronunciado en su momento por Andrés Manuel López Obrador comenzó a circular nuevamente en plataformas digitales en los últimos días. En el clip, el expresidente critica que un gobernador —la publicación lo vincula con Veracruz— pretendiera que su hijo lo sucediera en el cargo, calificando la situación como un “insulto” y una “falta de respeto” hacia la ciudadanía. Hasta el momento no ha sido posible confirmar de manera independiente la fecha exacta ni el contexto original en que fue grabado el material.

Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

El contenido del video que circula

De acuerdo con la grabación que se comparte en redes, López Obrador señala ante una audiencia: “Nunca en la historia de México un gobernador ha dejado a su hijo de gobernador”, frase que el público presente responde con gritos de aprobación. El video forma parte de un montaje que también incluye declaraciones recientes de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente, quien en entrevistas de los últimos meses ha señalado que contiende “en igualdad de condiciones con los demás” y que su situación actual es distinta a la de “haber sido candidato como hijo del presidente de México, como hijo del jefe de gobierno, como hijo del líder de nuestro movimiento”.

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Esa declaración de López Beltrán fue recogida originalmente por medios como La Silla Rota en el contexto de su candidatura a una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, proceso en el que busca la postulación de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Captura de Pantalla

El contexto de la candidatura de Andy López Beltrán

López Beltrán presentó su renuncia como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena el pasado 25 de mayo para poder competir por la candidatura en Tabasco, estado natal tanto suyo como de su padre. Desde entonces, ha evitado dar entrevistas a medios nacionales, a los que acusó de operar como “voceros de la oposición”, aunque sí ha sostenido encuentros públicos con dirigentes estatales del partido guinda, como Jesús Selván García.

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El propio López Beltrán ha negado buscar lo que definió como una “herencia política” y ha insistido en que, durante los 15 años en que su padre ocupó cargos públicos, se mantuvo deliberadamente al margen de cualquier candidatura para no beneficiarse del peso del apellido paterno. No obstante, su cuenta de Instagram —abierta, según reportes periodísticos, en el mismo periodo en que confirmó sus aspiraciones— ha compartido fotografías junto a AMLO, entre ellas una publicada el 2 de junio con el mensaje “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, imagen que posteriormente retomaron distintos medios nacionales.

El exsecretario de Organización del CEN deja el puesto el pasado 25 de mayo y afirma que compite en igualdad de condiciones rumbo a las intermedias de 2027, mientras acusa a medios nacionales de ser opositores

Las críticas y la comparación en redes

En este contexto es que trascendió el video del discurso previo de López Obrador, el cual usuarios en redes sociales comenzaron a difundir como una supuesta contradicción entre el discurso histórico del expresidente contra las dinastías políticas y la trayectoria reciente de su propio hijo. Cabe precisar que el señalamiento original del video se refiere específicamente a una gubernatura —y a la entidad de Veracruz—, mientras que la candidatura de Andy López Beltrán corresponde a una diputación federal en Tabasco, por lo que la comparación difundida en plataformas digitales no equivale necesariamente a una situación idéntica en términos legales o políticos.

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El video muestra una conferencia de prensa con una mujer vestida con blazer blanco y camisa lila, dirigiéndose a un auditorio desde un podio con dos micrófonos. El fondo presenta el logo del partido Morena y el lema 'La esperanza de México'. En el podio se lee 'Conferencia de Prensa'. Los asistentes, incluyendo un miembro con chaleco de 'PRENSA', observan a la oradora. La conferencia aborda la organización interna del partido y la estrategia política.

También se han señalado en medios locales versiones sobre presuntos vínculos de López Beltrán con el empresario Amílcar Olán, así como reportajes de organizaciones periodísticas —entre ellas Aristegui Noticias, Proceso y CONNECTAS— sobre presuntos beneficios obtenidos por negocios familiares a través de programas gubernamentales durante el sexenio de su padre. Estas investigaciones no han derivado, hasta el momento, en una acusación formal o resolución de autoridad alguna.

Lo que sigue

Morena continúa definiendo el calendario para las convocatorias internas del proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales rumbo a 2027. Por lo pronto, ni el partido ni Andrés Manuel López Beltrán se han pronunciado directamente sobre la reaparición del video ni sobre las comparaciones que circulan en redes sociales en torno a su candidatura.

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