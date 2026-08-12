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Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: qué necesita la Máquina para avanzar a la siguiente ronda del torneo

La Máquina suma dos victorias consecutivas en el torneo, aunque no tiene su clasificación segura

Cruz Azul suma dos victorias en la Leagues Cup, pero todavía no tiene su clasificación asegurada (X@CruzAzul)
Cruz Azul suma dos victorias en la Leagues Cup, pero todavía no tiene su clasificación asegurada (X@CruzAzul)
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La Máquina Cementera de Cruz Azul encara un reto crucial en la última jornada de la Leagues Cup 2026, donde se enfrentará al Chicago Fire en busca de la clasificación a la siguiente ronda. Aunque los dirigidos por Joel Huiqui suman dos victorias en igual número de partidos, el boleto a cuartos de final sigue sin estar asegurado para el conjunto mexicano.

En el arranque del torneo, Cruz Azul logró imponerse por la mínima diferencia ante el Philadelphia Union. La única anotación llegó gracias a José Paradela, quien se consolidó como pieza clave al marcar el tanto que permitió iniciar la competencia con el pie derecho.

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Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS (Jesús Avilés | Infobae)
Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS (Jesús Avilés | Infobae)

La segunda fecha trajo consigo un encuentro intenso frente a New York City FC. En ese duelo, la “Doble P”, conformada por José Paradela y Agustín Palavecino, se encargó de perforar la red rival para sellar un 2-1 a favor de los celestes. Paradela volvió a aparecer en el marcador, confirmando su buen momento, y Palavecino se sumó con un gol que resultó definitivo para mantener el paso perfecto.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup?

Pese a contar con dos victorias y el liderato momentáneo, Cruz Azul debe sumar en su último encuentro para evitar sorpresas. De acuerdo con el reglamento del torneo, un triunfo o un empate en penales le asegura el boleto a los cuartos de final. En cambio, una derrota durante el tiempo regular podría poner en riesgo la clasificación, dependiendo del resto de los resultados del grupo.

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Esto significa que, aunque el conjunto cementero ha mostrado solidez en sus dos primeras presentaciones, el margen de error es mínimo para esta tercera jornada. El equipo debe afrontar el partido ante Chicago Fire con la misma intensidad para no depender de factores externos.

Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; New York City FC midfielder Nicolas Fernandez Mercau (7) moves the ball against Cruz Azul defender Gonzalo Piovi (33) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images
Aug 9, 2026; Harrison, NJ, USA; New York City FC midfielder Nicolas Fernandez Mercau (7) moves the ball against Cruz Azul defender Gonzalo Piovi (33) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images

¿Cuándo y dónde ver a Cruz Azul en la Leagues Cup?

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Chicago Fire corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos. El partido está programado para disputarse el jueves 12 de agosto de 2026 en el Toyota Park, ubicado en territorio estadounidense. El silbatazo inicial está fijado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo del encuentro estará disponible exclusivamente a través de Apple TV, la plataforma que cuenta con los derechos de la Leagues Cup en esta edición. Esta exclusividad obliga a los aficionados a recurrir a dicho servicio para seguir las acciones del partido desde cualquier dispositivo compatible.

  • Día: jueves 12 de agosto de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Toyota Park
  • Instancia: jornada 3 de la Leagues Cup 2026
  • Transmisión: Apple TV
Aug 6, 2026; Philadelphia, PA, USA; Cruz Azul goalkeeper Kevin Mier (23) makes a save over Philadelphia Union defender Frankie Westfield (39) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images
Aug 6, 2026; Philadelphia, PA, USA; Cruz Azul goalkeeper Kevin Mier (23) makes a save over Philadelphia Union defender Frankie Westfield (39) in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Chicago Fire venció 2-0 a Necaxa en la primera jornada del torneo y, en la segunda fecha, superó 3-1 a Santos. Estos resultados muestran que el equipo estadounidense ya ha derrotado a dos equipos mexicanos, lo que convierte al siguiente partido en un desafío considerable para el conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Posibles alineaciones

Tomando en cuenta los últimos partidos de ambos equipos, estas podrían ser las alineaciones con las que disputen su encuentro.

  1. Mier 23
  2. Campos 3
  3. Ditta 4
  4. Chiquete 5
  5. Lira © 6
  6. Palavecino 8
  7. Márquez 16
  8. Rodríguez 19
  9. Paradela 20
  10. Fernández 21
  11. Piovi 33
Aug 6, 2026; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia Union midfielder Quinn Sullivan (33) and Cruz Azul defender Jesus Orozco (5) battle for the ball in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images
Aug 6, 2026; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia Union midfielder Quinn Sullivan (33) and Cruz Azul defender Jesus Orozco (5) battle for the ball in the first half during the Leagues Cup Phase One match at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Chicago Fire

  1. Brady
  2. Barroso
  3. Waterman 16
  4. Elliott (C) 3
  5. Radojević 14
  6. Salétros 6
  7. Pineda 22
  8. Turdean 37
  9. Haile-Selassie 7
  10. Lewandowski 9
  11. Bamba 19

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