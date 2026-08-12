Jenna Ortega preocupa a sus fans mexicanos tras radical cambio físico y actriz revela la verdad: “Ni un sorbo de agua”

Jenna Ortega preocupa a sus fans mexicanos tras polémicas fotos que dejan ver ‘radical cambio físico: “Pasarme el día entero sin comer” (RS)

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En México Jenna Ortega no solo es una de las actrices más queridas por el público, sino que también una de las buscadas en redes sociales, pues su papel como Merlina Addams en la exitosa serie de Netflix ‘Wednesday’ la ha hecho un referente del cine de terror y los disfraces en temporada de Día de Muertos y Halloween en el país.

De forma reciente, la actriz de ascendencia mexicana ha generado inquietud entre sus seguidores tras reaparecer en una entrevista y admitir que pasaba jornadas completas sin comer ni tomar agua para evitar molestias en el set.

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La ex protagonista de Scream respondió a comentarios sobre su cambio físico y asegura que sus hábitos durante la infancia derivaron en consecuencias visibles, según expuso en la conversación publicada por el medio Esquire.

Seguidores cuestionan estado de salud de Jenna Ortega

La reciente participación de Ortega en una entrevista para Esquire concentra la atención de usuarios en redes sociales, quienes afirman notar una transformación en su aspecto. Diversos comentarios en la publicación de YouTube preguntan: “¿Jenna, estás bien?”, “¿Por qué está tan delgada?” y “Recupérate pronto”. El video suma decenas de mensajes enfocados en la apariencia de la actriz de 23 años, mientras otros seguidores llaman a evitar especulaciones sobre su cuerpo.

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Algunos usuarios afirman que la protagonista de Merlina parece haber perdido peso de manera notoria. Un comentario visible en la plataforma señala: “No me malinterpreten, me encanta que haya vuelto, pero al revisar los comentarios veo que no soy el único que ha notado que parece haber perdido peso”. La discusión incluye comparaciones con la cantante Ariana Grande, quien en años pasados enfrentó un escrutinio público similar.

Seguidores cuestionan estado de salud de Jenna Ortega (RS)

Ortega explica sacrificios desde la infancia en Hollywood

Durante la entrevista, Jenna Ortega comparte que desde pequeña se imponía la meta de no convertirse en un obstáculo durante las grabaciones. La actriz relata: “Podía pasar una jornada completa sin comer ni tomar agua”, con tal de no interrumpir el trabajo de quienes la rodeaban en el set. Estas conductas, reconoce ahora, se originaron en una presión autoimpuesta por comportarse de forma profesional en un ambiente donde era la más joven.

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La actriz agrega que esa actitud la llevó a descuidar necesidades básicas y que, con el tiempo, identificó el error de no priorizar su bienestar. Ortega afirma: “No me preocupé lo suficiente por mí misma”, al reflexionar sobre sus primeros años en la industria. Estas declaraciones surgen mientras la conversación sobre la salud mental y física en el medio artístico cobra fuerza entre el público mexicano.

Trayectoria de Jenna Ortega y su vínculo con México

La actriz, de ascendencia mexicana, inició su carrera en la actuación siendo niña, participando en producciones como Jane the Virgin y Stuck in the Middle. Su salto a la fama internacional ocurre al interpretar a Wednesday Addams en la serie Merlina, donde su imagen y desempeño captan la atención de audiencias globales.

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La actriz mantiene una conexión con sus raíces mexicanas y ha hablado sobre su identidad en entrevistas previas. Su caso reabre la discusión sobre las exigencias de la industria del espectáculo y el impacto en la salud de los jóvenes talentos, particularmente aquellos provenientes de comunidades migrantes.

Trayectoria de Jenna Ortega y su vínculo con México Netflix

Conversación digital y comparaciones con otras figuras públicas

El escrutinio en torno a la figura de Ortega se intensifica tras la publicación de la entrevista, sumando comparaciones directas con casos como el de Ariana Grande. Usuarios debaten si los cambios son resultado de presión mediática, hábitos personales o demandas del trabajo. Algunos mensajes argumentan que Ortega luce “un poco más delgada”, mientras otros insisten en evitar juicios sobre la apariencia de figuras públicas.

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Las respuestas de la actriz y la reacción de sus seguidores evidencian la complejidad del diálogo digital sobre salud, imagen y trabajo en la industria del entretenimiento. La conversación en torno a Jenna Ortega refleja el interés y preocupación del público mexicano por el bienestar de una de las figuras más visibles de ascendencia nacional en Hollywood.