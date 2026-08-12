Grupos armados incendian camiones y asesinan a un conductor en carreteras de Veracruz

Dos camiones de volteo fueron incendiados por hombres armados en la carretera Tuxpan-Tamiahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El temor volvió a las carreteras de Veracruz, luego de que en distintos hechos registrados en el norte y sur de la entidad, grupos armados interceptaron a transportistas, incendiaron dos camiones de carga y asesinaron a un conductor de tráiler.

Los ataques ocurrieron en carreteras de la entidad con varias horas de diferencia. En el primer caso, ocurrido en el norte, dos operadores fueron encañonados y obligados a descender de sus unidades, que posteriormente fueron incendiadas. En el segundo, un trailero fue atacado a balazos y murió cuando buscaba ayuda.

Incendian dos camiones en Tuxpan-Tamiahua

El primer hecho ocurrió en la carretera Tuxpan-Tamiahua, cerca del kilómetro 5, a la altura de la comunidad de Sabanillas, cuando dos transportistas circulaban con dirección al municipio de Tamiahua.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados interceptó los dos camiones de volteo en los que viajaban los trabajadores. Los agresores los amenazaron con armas de fuego y los obligaron a descender de las unidades.

Una vez que los conductores estuvieron fuera de los vehículos, los presuntos delincuentes prendieron fuego a los dos camiones de transporte de carga y posteriormente escaparon del lugar.

La violencia contra transportistas se registró en distintos puntos carreteros de Veracruz. (X @ELPINERO)

El incendio generó la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) acudieron a la zona y establecieron un perímetro de seguridad.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Regional también inició las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el móvil del ataque ni se ha reportado la detención de alguno de los responsables. Tampoco se ha precisado si los transportistas fueron víctimas de algún intento de extorsión, robo u otro delito.

Balean y matan a trailero en el sur

El segundo episodio ocurrió en el sur de Veracruz, donde un conductor de tráiler fue asesinado a balazos cuando se desplazaba por una carretera de la región.

La víctima fue identificada como Eduardo Rodríguez Castillo, de 26 años, quien conducía un tractocamión perteneciente a la plataforma de transportes GA.

Eduardo Rodríguez Castillo, de 26 años, murió tras ser baleado cuando circulaba por el sur de Veracruz. (X @ELPINERO)

Según el reporte policial, el joven recibió varios impactos de bala durante su recorrido. Pese a las heridas, logró continuar hasta llegar a la carretera Nuevo Teapa–Cosoleacaque.

PUBLICIDAD

Al encontrarse en las inmediaciones de la colonia Las Palmas, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Eduardo Rodríguez bajó de su unidad y se dirigió hacia una zona de comedores ubicada a un costado de la carretera para pedir ayuda.

Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad. Los reportes señalan que presentaba impactos principalmente en el abdomen y la pierna derecha.

Paramédicos y autoridades acudieron al sitio, pero el conductor murió debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información disponible, Rodríguez Castillo había salido del estado de Chiapas y tenía como destino San Luis Potosí.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre los responsables del ataque ni las circunstancias exactas en las que el conductor fue agredido.

PUBLICIDAD

Los dos hechos ocurren en medio de la preocupación por la seguridad de los transportistas que utilizan las carreteras de Veracruz, una de las principales rutas para el traslado de mercancías entre el sureste y otras regiones del país.