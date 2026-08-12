Detenido en República Checa es ahijado de “El Jardinero”: buscaba hacer trueque de armas por droga para el CJNG

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Crédito: FGR

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Cuatro hombres identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en República Checa luego de que negociaron la venta de armas y explosivos desde ese país hacia México a cambio de drogas. Uno de ellos es el ahijado de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe de plaza del cártel.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes acusaciones por delitos de narcoterrorismo y tráfico de armas de fuego en contra de los cuatro detenidos, entre los que destacó el lazo familiar con el miembro de alto nivel del CJNG, arrestado en abril pasado en Nayarit.

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Se trata de José Miguel Alvarado Morales, ahijado de “El Jardinero”, quien de acuerdo con las autoridades estadounidenses cuenta con doble ciudadanía y tiene 23 años de edad.

Intentaron hacer truque de drogas por armas

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

De acuerdo con las acusaciones, Alvarado Morales y tres hombres más -identificados como Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y Edgar Alejandro López Velasco- viajaron a la República Checa para concretar la compra de ametralladoras y artefactos explosivos para cometer actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares.

Las armas incluían diferentes tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio de ellas, los hombres pagaron con fentanilo y metanfetamina importados desde Estados Unidos.

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Los cuatro fueron detenidos entre la noche del 10 de junio y la madrugada del día siguiente. Dos días después, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, el laboratorio clandestino de narcóticos sintéticos que operaba Díaz Jiménez.

Luego de su captura en República Checa, el ahijado de “El Jardinero” fue extraditado al Distrito Medio de Florida junto a un segundo capturado, identificado como Edgar López. Ambos comparecieron este lunes ante el juez y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

En conferencia de prensa y mediante un comunicado, las autoridades dieron detalle de las acusaciones contra los cuatro mexicanos. Crédito: DOJ

Alvarado Morales fue acusado de los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo; para proporcionar apoyo material al terrorismo: para la importación de drogas y de tráfico de armas de fuego. En caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.

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Pese a su detención, red de “El Jardinero” continúa en operaciones: EEUU

Durante el anuncio en julio pasado de sanciones en contra de 50 miembros y socios del CJNG por parte de Estados Unidos, las autoridades de ese país advirtieron que la red que encabezaba Audias Flores Silva dentro del cártel continúa operando pese a su detención.

El Departamento del Tesoro señaló que “El Jardinero” conformó una vasta red de subordinados y cómplices, entre los que se encuentran familiares, que aún tendrían su poder pese al arresto del exjefe de plaza, ocurrida el 27 de abril por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit y es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses. (Jesús Avilés)

“El Jardinero” era líder del CJNG en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, en los que contaba con una amplia red de socios financieros y logísticos.

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Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, Audias Flores Silva tomó las armas para controlar la organización criminal, de acuerdo con el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que “El Jardinero” inició la movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG, pero su lugar lo asumió Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”.

Desde que "El Pelón" heredó el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, Washington ejecutó arrestos en Europa, sanciones financieras y cargos penales contra la cúpula del cartel jaliscience. (Anayeli Tapia/Infobae)

La caída de “El Jardinero” se dio el pasado 25 de abril, luego de 19 meses de seguimiento a través de labores de inteligencia, los cuales permitieron a las autoridades ubicar su zona de movimiento en el poblado de Tapiche, Nayarit.

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El secretario de Marina detalló que Audias Flores contaba con más de 60 hombres armados, pero durante el operativo no se disparó una sola bala debido a que las condiciones geográficas no le permitieron escapar pese a que se escondió en una tubería bajo la carretera.

Actualmente, el líder criminal intenta evitar su extradición a Estados Unidos mediante amparos, mientras se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.