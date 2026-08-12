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Por qué me tiembla el ojo: señales de alerta y cómo detener el espasmo

Ese temblor que aparece sin avisar en el párpado tiene nombre médico, causas identificadas y señales que indican cuándo consultar a un especialista

Primer plano de ojos de una persona; el párpado superior del ojo derecho está parcialmente caído, el ojo izquierdo está abierto, con cejas y piel del rostro.
El espasmo del párpado puede afectar a cualquier persona y en cualquier momento, según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El temblor involuntario del párpado, conocido médicamente como mioquimia palpebral, ocurre cuando las fibras del músculo orbicular del ojo se contraen sin control por una falla en las señales del nervio facial, según el portal oficial del Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos (NEI).

Sucede en cualquier momento, afecta con mayor frecuencia al párpado inferior y, en la mayoría de los casos, desaparece solo en días.

Las causas más asociadas con el temblor del ojo son el estrés, la falta de sueño, el exceso de cafeína y la fatiga visual, según MedlinePlus, portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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Infografía con título sobre temblor ocular. Ilustraciones de un ojo, cerebro, párpado, reloj, un hombre con ordenador y café, y un hombre con un médico.
En la mayoría de los casos, el temblor del ojo está relacionado con hábitos cotidianos como el descanso, la alimentación y el uso de pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos puede volverse crónico y requerir atención médica.

Hábitos asociados con el temblor del párpado

Una vez que inicia, el espasmo puede repetirse intermitentemente durante algunos días y luego desaparecer sin tratamiento.

El NEI añade que el ojo seco, ciertos medicamentos para la migraña y enfermedades neurológicas como el Parkinson, el síndrome de Tourette o el síndrome de Meige también pueden estar detrás del temblor, aunque estos casos son menos frecuentes.

Además del temblor del párpado, la UNAM indica que el uso prolongado de dispositivos digitales incrementa significativamente la fatiga ocular. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

El tiempo frente a pantallas y su relación con el temblor del párpado

Un estudio publicado en la plataforma PMC/NCBI —base de datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos— midió el tiempo de pantalla diario en dos grupos: personas con mioquimia palpebral y personas sin ella.

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El grupo con temblor promedió 6.88 horas frente a dispositivos digitales; el grupo sin temblor, 4.84 horas.

La correlación entre horas de pantalla y duración del espasmo fue estadísticamente fuerte.

Ilustración de figura humana con ojos rojos y cansados, sosteniendo una pantalla encendida. Flotan íconos de relojes, celulares, tabletas, gotas y gafas.
El blefaroespasmo esencial benigno es una condición neurológica crónica distinta al temblor ocasional del párpado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: cuándo es necesario consultar a un médico

MedlinePlus establece señales que indican la necesidad de consultar a un médico: que el temblor no ceda en una semana, que el párpado se cierre por completo durante el espasmo, que el movimiento involuntario se extienda a otras zonas de la cara, que aparezca enrojecimiento, secreción o inflamación en el ojo, o que el párpado superior caiga.

Un médico con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles junto a un paciente sentado con camiseta verde oscuro y jeans, en una cama de hospital.
Cuando el temblor del párpado se vuelve frecuente y no desaparece solo, puede requerir atención médica especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los espasmos se vuelven frecuentes, forzados y no desaparecen solos, el cuadro recibe el nombre de blefaroespasmo esencial benigno.

El NEI lo describe como un trastorno del movimiento en el que la parte del cerebro que controla los músculos del párpado deja de funcionar correctamente.

Afecta con mayor frecuencia a mujeres de entre 40 y 60 años y puede tener componente hereditario.

Primer plano de una persona frotándose los ojos con los dedos, con el rostro parcialmente iluminado por la luz brillante de una pantalla de computadora al fondo.
El blefaroespasmo esencial benigno es una condición neurológica crónica distinta al temblor ocasional del párpado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, los espasmos pueden llegar a cerrar los ojos por completo y dificultar actividades cotidianas como leer o manejar, advierte el NEI.

Recomendaciones para reducir el temblor del párpado, según especialistas

Para quienes experimentan el temblor ocasional del párpado, MedlinePlus recomienda dormir más, reducir la cafeína y el alcohol, y lubricar los ojos con gotas artificiales.

Aplicar una compresa tibia sobre el párpado también puede ayudar a relajar el músculo durante el episodio.

Infografía con consejos para temblor de párpado: incluye dibujos de descanso, menos cafeína, menos alcohol, pausas visuales, gotas y compresa.
La infografía ilustra recomendaciones de especialistas, como MedlinePlus, para prevenir y aliviar el temblor involuntario del párpado, incluyendo ajustes en el descanso y el uso de compresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio publicado en PMC/NCBI sugiere además reducir el tiempo frente a pantallas: las personas que limitaron su exposición a dispositivos digitales presentaron episodios de menor duración.

La recomendación práctica es hacer pausas visuales cada 20 o 30 minutos.

Opciones de atención especializada para el blefaroespasmo en México

Cuando el temblor del párpado evoluciona a blefaroespasmo, requiere atención médica especializada.

La Clínica de Movimientos Anormales del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS atiende a pacientes con este diagnóstico.

Antifaz para dormir partido al medio en una cara. Lado izquierdo azul: ojo cerrado, ondas, estrellas, reloj de arena. Lado derecho rojo: ojo irritado, gotas, rayos.
El ojo seco, ciertos medicamentos para la migraña y enfermedades como el Parkinson también pueden estar detrás del temblor del párpado, según el NEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo Salvador José Santamaría Molina, jefe de esa clínica, explicó en un comunicado del Instituto que con el seguimiento médico adecuado es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

Ante cualquier duda sobre el temblor del párpado, sus causas, duración o tratamiento, se recomienda consultar a profesionales de la salud, oftalmólogos o médicos especialistas.

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