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Feria del Amaranto 2026 ya tiene nuevas fechas: dulces artesanales, teatro y cancha de fútbol gratis en CDMX

La cita, prevista originalmente para julio, ahora se realiza en agosto con entrada libre y una cartelera que incluye mariachi, son jarocho, teatro y venta de productos tradicionales

Dulces de amaranto de diversas formas y colores en primer plano; el Monumento a la Revolución y un cartel rojo con "¡NUEVAS FECHAS!" en el fondo.
El evento, respaldado por las secretarías de Turismo, Medio Ambiente, Cultura y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, fue pospuesto desde el 3 de julio a causa del Mundial de Fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Feria del Amaranto 2026 vuelve al Monumento a la Revolución de la Ciudad de México del 21 al 23 de agosto, con acceso gratuito y un programa que abarca música en vivo, teatro, ceremonias prehispánicas, gastronomía tradicional y deporte.

El evento, respaldado por las secretarías de Turismo, Medio Ambiente, Cultura y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, fue pospuesto desde el 3 de julio a causa del Mundial de Fútbol.

La feria promueve el consumo del amaranto —conocido en náhuatl como huauhtli— y reconoce el trabajo de las comunidades productoras del grano, uno de los alimentos más antiguos de la cocina prehispánica mexicana.

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video informativo INIFAP/Facebook

Música en vivo: cinco agrupaciones en el escenario principal

Múltiples barras rectangulares y discos circulares de cereales y frutos secos envueltos en plástico transparente, con semillas variadas
Una colección de dulces y barras de amaranto, decorados con diversas semillas y frutos secos, se exhibe envuelta en plástico. (Secretaría de Agricultura)

La cartelera musical reúne propuestas que van de la música prehispánica al mariachi y el son jarocho:

Grupo Tribu (música prehispánica)

Los Huastecos

Paraíso Mexicano

Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Los Reyes de Veracruz

Teatro, conversatorios y ceremonias

Monumento a la Revolución detrás de un escenario de teatro con telones rojos, un fondo pintado y cuatro actores vestidos con trajes, con dulces de amaranto en primer plano.
Las Meninas de Luis Huitrón — obra teatral que combina rigor histórico con humor, el viernes 21 a las 17:30 h (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa cultural es el más extenso de la feria. Estas son las actividades confirmadas:

Las Meninas de Luis Huitrón — obra teatral que combina rigor histórico con humor, el viernes 21 a las 17:30 h

Pasarela de Catrinas Regionales — viernes 21 a las 17:00 h

Ceremonia Toxcatl — rito prehispánico dedicado al dios Tezcatlipoca

“Del amaranto y tradiciones de Xochimilco” — conversatorio del sábado 22 desde las 09:00 h

“Textiles, memoria y tradición de Tulyehualco” — conversatorio del domingo 23 a las 11:30 h

“Bombas de semillas: Poesía de la resistencia vegetal” — domingo 23 a las 10:00 h

Repartición masiva de amaranto para siembra en la ciudad — domingo 23 a las 15:30 h

Gastronomía y deporte

La oferta para el público incluye una muestra gastronómica interactiva y una cancha deportiva:

“Sabores del huauhtli: Degustando nuestra historia” — muestra gastronómica interactiva disponible los tres días

Venta de productos elaborados con amaranto: alegrías, obleas, atole, galletas y palanquetas

Cancha de fútbol abierta al público

Horarios por día

Los horarios varían según la jornada. La inauguración oficial se realizará el viernes 21 a las 11:00 h:

Viernes 21 de agosto: 10:00 a 18:00 h

Sábado 22 de agosto: 09:00 a 18:00 h

Domingo 23 de agosto: 10:00 a 16:00 h

Eugenia León no figura en la nueva cartelera

Eugenia León Tlalnepantla de Baz concierto gratuito
En la programación para agosto, su nombre no aparece en ninguno de los anuncios oficiales de la Secretaría de Turismo. Ninguna fuente consultada explica las razones de su ausencia.(Eugenia León/FB)

La cantante Eugenia León era la figura estelar del programa original de julio, con un concierto gratuito previsto para el sábado 4 a las 17:00 h en el escenario principal. Fue anunciada públicamente por la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, como uno de los grandes atractivos del evento.

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En la programación para agosto, su nombre no aparece en ninguno de los anuncios oficiales de la Secretaría de Turismo. Ninguna fuente consultada explica las razones de su ausencia.

Aún no está confirmada su cancelación definitiva, por lo que se pide estar atentos a las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la CDMX para futuras actualizaciones.

Cómo llegar al Monumento a la Revolución

La sede se ubica en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Las opciones de transporte público son:

Metro Línea 2 (azul) — estación Revolución, a dos minutos a pie del acceso principal

Metrobús Línea 1 — estación Plaza de la República, frente al monumento

Metrobús Línea 7 — estación Amajac

Metro Línea 1 (rosa) — estación Hidalgo, con caminata de aproximadamente 10 minutos hacia el norte

La cancelación de julio y el partido que la provocó

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anunció el 29 de junio la posposición de la feria “hasta nuevo aviso” por causas de fuerza mayor. Las fechas originales —del 3 al 5 de julio— coincidían con el partido de México contra Inglaterra en el marco del Mundial, programado para el domingo 5.

El encuentro no solo ocupó el estadio: la zona del Paseo de la Reforma, contigua al Monumento a la Revolución, concentró a miles de aficionados ese día. La Secretaría de Movilidad también suspendió el Paseo Dominical Muévete en Bici y la Biciescuela por los mismos motivos, y el Gobierno capitalino decretó Ley Seca desde las 00:00 del domingo 5 hasta las 07:00 del lunes 6 de julio.

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