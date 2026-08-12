Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

La serie de ocho episodios enfrenta a dos padres en lados opuestos de un conflicto: uno exige justicia tras la agresión sexual de su hija (Prime Video/Redes Sociales)

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Eugenio Derbez protagoniza El juicio, el thriller dramático de Prime Video que llega el 11 de septiembre con una historia sobre violencia sexual, poder e impunidad basada en hechos reales.

La serie de ocho episodios enfrenta a dos padres en lados opuestos de un conflicto: uno exige justicia tras la agresión sexual de su hija; el otro, un poderoso empresario, moviliza su influencia para blindar al hijo acusado.

El choque entre ambos personajes es el eje central de una trama que, según sus creadores, expone qué tan delgada es la línea que separa el bien del mal cuando está en juego la protección de un hijo.

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Derbez deja la comedia en su papel más dramático

Su personaje es un padre que atraviesa una situación límite: la búsqueda de justicia tras la agresión sexual de su hija ante un sistema que opera en su contra. Derbez también figura como productor de la serie. (Prime Video/Redes Sociales)

Para Eugenio Derbez, El juicio representa un quiebre con la imagen que lo hizo famoso. El actor, ligado durante décadas a personajes humorísticos, calificó este proyecto como el más dramático de toda su trayectoria.

Su personaje es un padre que atraviesa una situación límite: la búsqueda de justicia tras la agresión sexual de su hija ante un sistema que opera en su contra. Derbez también figura como productor de la serie.

“Queríamos dar voz a todas esas mujeres que han vivido casos en los que el sistema les falla. No hay malos ni buenos absolutos, sino distintos puntos de vista, y cada uno cree que está en lo correcto”, declaró durante el encuentro Iberseries & Platino Industria en Madrid.

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Pedro Alonso y un elenco de peso

El reparto se completa con Karla Gaytán, Iker Solano, Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman y Humberto Busto. (Prime Video/Redes Sociales)

Frente a Derbez estará Pedro Alonso, el actor español conocido mundialmente por interpretar a Berlín en La casa de papel. En El juicio, da vida al empresario que usa su poder e influencia para frenar las denuncias contra su hijo.

El reparto se completa con Karla Gaytán, Iker Solano, Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman y Humberto Busto.

Una historia construida desde los sobrevivientes

A partir de ahí, Daniel Krauze sostuvo conversaciones con múltiples sobrevivientes, experiencias que nutrieron el guion con testimonios reales. (Prime Video/Redes Sociales)

La serie fue creada y escrita por Daniel Krauze, quien integró el equipo de producción ejecutiva de Luis Miguel, La Serie. El punto de partida fue una investigación de su hermano, el periodista León Krauze, quien antes de la pandemia le relató a Derbez la historia real de un padre en una situación similar.

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A partir de ahí, Daniel Krauze sostuvo conversaciones con múltiples sobrevivientes, experiencias que nutrieron el guion con testimonios reales. El resultado es una trama que coloca cara a cara el privilegio y la desprotección, donde la verdad de una víctima se mide contra los recursos de una familia influyente.

Estreno global en Prime Video

El juicio llega en exclusiva a Prime Video el 11 de septiembre en más de 240 países y territorios. Parte de la producción fue grabada en Puebla, México, donde algunos vecinos aseguraron haber presenciado escenas durante las filmaciones del año pasado.

Un reparto estelar

En entrevista para Yordi Rosado, Eugenio Derbéz afirmó que siempre le llamó la atención hacer papeles dramáticos (Entrevista con Yordi Rosado/Redes Sociales/ Eugenio Derbéz/ Facebook)

Eugenio Derbez nació en Ciudad de México el 2 de septiembre de 1961 y lleva más de cinco décadas en la industria del entretenimiento. Consolidó su nombre en televisión con programas como Derbez en cuando y La familia P. Luche, y en cine dirigió, escribió y protagonizó No se aceptan devoluciones (2013), que se convirtió en la película en español más taquillera de la historia en Norteamérica hasta ese momento.

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En 2021 integró el elenco de CODA, ganadora del Premio Óscar a Mejor Película, por la que recibió junto al reparto el Premio del Sindicato de Actores (SAG). Su filmografía reciente incluye Radical (2023) y la serie Acapulco, que concluyó en 2025 tras cuatro temporadas en Apple TV+.

Pedro Alonso, nacido en Vigo, España, el 21 de junio de 1971, alcanzó reconocimiento internacional con La casa de papel, donde interpretó a Berlín durante cinco temporadas en Antena 3 y Netflix. En 2023 protagonizó el spin-off Berlín y en mayo de 2026 estrenó Berlín y la dama del armiño, segunda temporada de esa serie, con la que confirmó su despedida definitiva del personaje tras nueve años y medio. Fuera de la actuación, Alonso dirige, escribe y produce: en 2025 estrenó En la nave del encanto, documental del que fue protagonista, guionista y director.

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Karla Gaytán, actriz mexicana nacida en 2007, debutó en pantalla en 2018 y acumuló créditos en telenovelas como La madrastra y El amor invencible. En 2023 participó en la serie de Netflix Madre de alquiler.

Ximena Ayala, nacida en Ciudad de México el 29 de diciembre de 1980, ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz por Perfume de violetas, una de las cintas más reconocidas del cine mexicano de autor de los últimos años.

Dominika Paleta, actriz de origen polaco radicada en México desde su infancia, inició su carrera en 1992. Es conocida por su participación en la telenovela La usurpadora (1998) y por una trayectoria sostenida en producciones mexicanas de televisión y cine.

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Héctor Jiménez, originario de Guadalajara, Jalisco, y con carrera activa desde 1992, obtuvo proyección internacional al interpretar a Steven “Esqueleto” en Nacho Libre (2006), junto a Jack Black. Ha participado en series como ¿Quién mató a Sara? y en cintas recientes como El candidato honesto (2024).