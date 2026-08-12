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Procesan a cuñado de magistrado federal por homicidio en bar de Guanajuato

Las autoridades recabaron videograbaciones y testimonios que permitieron esclarecer la secuencia de los hechos, incluyendo la omisión de asistencia médica tras la agresión

Fiscalía de Guanajuato imputa a José Guadalupe “N” tras riña familiar que terminó en tragedia. Crédito: Especial
Fiscalía de Guanajuato imputa a José Guadalupe “N” tras riña familiar que terminó en tragedia. Crédito: Especial
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Un juez de control vinculó a proceso a José Guadalupe “N”, cuñado del magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez, por el delito de homicidio simple, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) estableciera que el acusado golpeó el rostro del funcionario durante una riña ocurrida en la terraza del bar Cervecería 21, en el centro de León.

De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió la madrugada del 27 de julio sobre la calle Francisco I. Madero, donde el magistrado se encontraba en el establecimiento acompañado de cinco personas. En ese momento, surgió una disputa de carácter familiar que derivó en una agresión física contra la víctima.

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Durante el altercado, su cuñado, José Guadalupe “N”, le propinó un golpe en el rostro con la mano, lo que provocó que la víctima cayera al suelo inconsciente y comenzara a vomitar. El personal de seguridad del bar desalojó al magistrado y a sus acompañantes al exterior, pero no solicitó asistencia médica de inmediato.

Gómez Rodríguez fue colocado en una banca fuera del establecimiento, donde, minutos después, perdió la vida mientras esperaba ayuda.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la falta de atención, los allegados de la víctima acudieron a una caseta policial cercana para solicitar apoyo a un elemento de la Policía Municipal. El agente alertó por radio a los servicios médicos, pero los paramédicos confirmaron la muerte del magistrado a su llegada.

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Detención de José Guadalupe y cierre vial en la calle Madero

El Secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que policías municipales detuvieron al sospechoso en la zona tras recibir el reporte inicial como un aviso por persona inconsciente. Los agentes acordonaron la calle Madero y mantuvieron el cierre vial hasta las 6:00 de la mañana para el levantamiento de indicios.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Servicio Médico Forense (Semefo) procesaron la escena, levantaron el cuerpo y realizaron la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento. José Guadalupe quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su probable responsabilidad.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios recabó videograbaciones de cámaras cercanas al lugar de los hechos, además de información testimonial que contribuyó al esclarecimiento de lo ocurrido”, aseguró la FGE en su comunicado oficial.

El 11 de agosto de 2026, la FGE presentó las videograbaciones y testimonios de testigos que permitieron al juez dictar prisión preventiva oficiosa para José Guadalupe “N” y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria por homicidio simple.

Quién era Julio Antonio Gómez Rodríguez, magistrado del Décimo Sexto Circuito

Julio Antonio Gómez Rodríguez se desempeñaba como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la capital de Guanajuato. Asumió la titularidad del cargo el 1 de septiembre de 2025, tras participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación celebradas en junio de ese año.

El magistrado era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), generación 2004-2009. Contaba con especialidades en Justicia Administrativa y en Responsabilidad Administrativa y Sistema Nacional Anticorrupción.

Fiscalía de Guanajuato imputa a José Guadalupe “N” tras riña familiar que terminó en tragedia. Crédito: Especial
Fiscalía de Guanajuato imputa a José Guadalupe “N” tras riña familiar que terminó en tragedia. Crédito: Especial

Antes de asumir el cargo en el Décimo Sexto Circuito, Gómez Rodríguez se desempeñó como magistrado de la Sala Regional del Centro IV y Auxiliar, con sede en Silao, Guanajuato, de enero de 2023 a febrero de 2024. El Órgano de Administración Judicial publicó una esquela en la que lamentó su fallecimiento.

El secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, expresó sus condolencias por la muerte del funcionario judicial. La pérdida de un magistrado electo en ejercicio de sus funciones representa un hecho sin precedente en el estado.

El caso avanza ahora hacia la etapa de investigación complementaria, en la que el Ministerio Público deberá fortalecer los datos de prueba para sostener la acusación formal ante el juez. La FGE informó que dará a conocer los avances del proceso conforme lo permitan los tiempos procesales.

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