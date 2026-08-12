Citlalli Hernández intenta adelantarse a críticas por comer en restaurante de lujo en CDMX y le responden difundiendo su foto

Citlalli Hernández publicó una foto de quienes presuntamente la fotografiaron en el restaurante. | X- Citllli Hernández / X- @luis_gj

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Coordinación de Elecciones en Morena, intentó adelantarse a las críticas por comer en un restaurante de lujo, en la Ciudad de México, al difundir ella misma sobre su visita, en medio de los señalamientos contra políticos del mismo partido por vacacionar en el extranjero.

Esto último, a pesar de la política de austeridad que promueve el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación.

La también exsecretaria de las Mujeres publicó en su cuenta de X la fotografía de un hombre y una mujer que presuntamente le tomaron fotografías, mientras comía en el restaurante Negroni, sin especificar en cual de las tres sucursales que hay en la capital del país.

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En la misma publicación, la morenista vinculó a las dos personas con la oposición, sin mencionar un partido en específico, y calificó el acto como una situación de acoso, clasismo y obsesión.

“El acoso, clasismo y obsesión de algunas personas es bastante lamentable. Ayer fui a comer al restaurante de una plaza comercial y me di cuenta de que me tomaban fotos.

“Ya vi que la derecha la trae, así que antes de que comiencen a moverla sus redes de bots y hagan de ello un tema, por acá me adelanto”, escribió en la red social.

Hernández Mora argumentó que vivir en la austeridd y la justa medianía, “no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante”, sino “gobernar sin privilegios ni excesos a costa del erario”.

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“Significa vivir con lo mínimo necesario, sin lujos, como orgullosamente lo he hecho”, afirmó.

A esto sumó los comentarios negativos que le han realizado en diversas ocasiones sobre su imagen corporal, atribuyendo esto que es más fácil opinar sobre el cuerpo de una mujer que construir argumentos políticos para un debate serio.

“Tampoco significan fiscalizar cómo se ve una mujer mientras come. Aunque supongo que todo ello es más fácil que construir argumentos políticos para el debate en serio; supongo que es demasiado pedir para algunos “comunicadores”“, puntualizó.

Finalmente, cerró su publicación destacando que las personas que le tomaron foto también tenían la opción de pedírsela y recomendó las pizzas del establecimiento, señalando que cuestan alrededor de 370 pesos.

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“Por cierto, a quienes me tomaron la foto, si querían una foto, me la podían pedir. Les recomiendo las pizzas de Negroni: rondan en los 370 pesos”, concluyó.

Citlalli Hernández acusó que un hombre y una mujer le tomaron fotos en un restarurante. | X- Citlalli Hernández

Difunden su foto

Tras la publicación de Hernández Mora, usuarios de redes sociales, entre ellos el comunicador Pedro Ferriz, difundieron la fotografía de la exfuncionaria federal comiendo en el restaurante acompañada de otra mujer.

De acuerdo con algunos comentarios, la acompañante de la morenista es una legisladora del mismo partido, aunque no se ha confirmado su identidad.

Citlalli Hernández fue vista comiendo en el restaurante Negroni. | @luis_gj