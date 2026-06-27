Estos son los jugadores de Ecuador más peligrosos para México en diciseisavos del Mundial 2026

La Selección de Ecuador parte como uno de los posibles caballos negros del torneo, al contar con una plantilla de jugadores que militan en clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal y Chelsea. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

La Selección de Ecuador enfrentará a México en dieciseisavos con una peligrosa plantilla que combina juventud, experiencia internacional y figuras que llegan en gran momento.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece avanzaron tras vencer milagrosamente a Alemania y cuentan con futbolistas destacados en cada línea, lo que representará un desafío para el Tri en el Estadio Azteca.

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Ecuador enfrentará la presión de jugar contra México como local en el mítico Estadio Azteca, pero con la fortaleza de sus estrellas en cada línea. REUTERS/Eloisa Sanchez

El conjunto ecuatoriano sumó dos goles en la fase de grupos y mostró fortaleza colectiva, pero también individualidades que pueden marcar diferencias. Varios jugadores superan las 50 presencias internacionales y han participado en Mundiales anteriores, lo que les otorga un plus para partidos decisivos.

La zaga defensiva: seguridad y experiencia

La estructura defensiva de Ecuador se apoya en jugadores de alto nivel, tanto en clubes europeos como sudamericanos. Ellos han sido responsables de dar equilibrio al equipo desde el fondo:

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Willian Pacho (PSG): Central campeón de Champions, destacado por su juego aéreo y lectura táctica.

Piero Hincapié (Arsenal): Central zurdo que también llego a la final de Champions, rápido y capaz de salir jugando bajo presión.

Pervis Estupiñán (AC Milan): Lateral izquierdo de recorrido largo, importante tanto en defensa como en ataque.

Willian Pacho, del PSG, se consolidó como campeón de la última Champions. REUTERS/Andrew Boyers

Estos futbolistas han mostrado gran fortaleza al enfrentar ofensivas de jerarquía y sumar en jugadas a balón parado.

El mediocampo: el equilibrio ecuatoriano en sus mayores estrellas

En la zona media, Ecuador despliega intensidad, recuperación de balón y variantes ofensivas. El mediocampo es el motor que permite al equipo cambiar de ritmo y sostener la presión en campo rival.

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Moisés Caicedo (Chelsea): Motor del equipo, suma más de 60 partidos internacionales y ganó el nás reciente Mundial de Clubes tras golear 3-0 al Paris Saint-Germain.

Alan Franco (Atlético Mineiro): Titular habitual, aporta recuperación y manejo en partidos de alta exigencia.

Pedro Vite (Pumas UNAM): El MVP en la victoria ante Alemania, sumó asistencias y nueve recuperaciones.

Moisés Caicedo se presenta como la máxima figura de Ecuador, al ser todo un referente en el Chelsea que goleó al PSG en la final del Mundial de Clubes. Reuters/Peter Cziborra

De esta manera, la combinación de estos mediocampistas ha permitido a Ecuador sostener la posesión y lanzar ataques que han resultado fulminantes.

La línea ofensiva: conocidos de Liga MX que el Tri deberá cuidar

El ataque ecuatoriano está conformado por futbolistas que ofrecen experiencia, gran olfato goleador y capacidad de desborde frente a defensas cerradas.

Enner Valencia (Pachuca): Capitán y máximo goleador histórico de su Selección, referente en el área con más de 100 partidos internacionales .

Gonzalo Plata (Flamengo): Autor del tanto decisivo ante Alemania, desequilibrante por banda y con llegada.

Jordy Caicedo (Huracán): Delantero con gran presencia física, aporte en remate y movilidad en el área rival.

Enner Valencia, jugador de Pachuca, es capitán y máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador con más de 100 partidos disputados. Reuters/Caean Couto

Estos jugadores representan la principal amenaza para la defensa mexicana por su capacidad de decidir partidos y generar peligro en cualquier momento.