Checo Pérez cambia de jefe a mitad de temporada: ¿Quién es Marcin Budkowski, nuevo director de Cadillac?

(Cadillac) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cadillac sorprendió este miércoles 12 de agosto al anunciar un cambio en su estructura de liderazgo durante su primera temporada en la Fórmula 1. Graeme Lowdon dejará de ser el jefe de equipo con efecto inmediato y Marcin Budkowski asumirá el cargo a partir del Gran Premio de Países Bajos 2026.

El movimiento representa una modificación importante para Sergio ”Checo” Pérez y Valtteri Bottas, quienes forman la dupla de pilotos de la escudería norteamericana en su temporada de estreno en la máxima categoría. El relevo se produce durante el parón veraniego, apenas unos meses después de que el equipo estadounidense debutara oficialmente en el campeonato.

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La organización explicó a través de un comunicado que el cambio forma parte de una “transición de liderazgo planificada”, con la intención de avanzar de la etapa de construcción del proyecto hacia una fase enfocada en mejorar su rendimiento dentro de la pista.

Cadillac cambia de jefe tras una primera mitad complicada

(Cadillac Formula 1 Team/PA Media / DPA)

La salida de Graeme Lowdon supone el cierre de una etapa para uno de los principales responsables de poner en marcha el proyecto Cadillac. El británico participó en el proceso que permitió la llegada de la escudería a la parrilla de F1 y posteriormente fue designado como su primer jefe de equipo.

Durante los primeros meses, Lowdon estuvo al frente de la operación mientras Cadillac completaba el proceso de preparación para su debut bajo el nuevo reglamento técnico de 2026. Sin embargo, los resultados deportivos todavía no han acompañado el esfuerzo realizado fuera de la pista.

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Después de la primera mitad de la temporada, Cadillac se encuentra en el último lugar del Campeonato de Constructores y todavía no suma puntos. Checo estuvo cerca de conseguir la primera unidad para la escudería en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó en la undécima posición.

Además, el equipo estadounidense ha enfrentado problemas de fiabilidad y ejecución. Entre ellos destacan los inconvenientes relacionados con el sobrecalentamiento de los frenos, que llegaron a provocar el abandono de sus dos monoplazas en Austria.

Dan Towriss, CEO de Cadillac, agradeció el trabajo realizado por Lowdon durante la construcción de la escudería.

“Estamos agradecidos a Graeme Lowdon por su liderazgo y por el papel que desempeñó en la creación del equipo Cadillac de Fórmula 1 desde cero”, señaló en el comunicado.

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Marcin Budkowski toma el mando de Cadillac

(Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

Para encabezar esta nueva etapa, Cadillac eligió a Marcin Budkowski, ingeniero franco-polaco de 49 años con una extensa trayectoria en la Fórmula 1.

De acuerdo con Motorsport, Budkowski comenzó su carrera en Prost en 2001 y posteriormente trabajó para Ferrari entre 2002 y 2007. Más tarde pasó por McLaren y, en 2014, dio el salto a la FIA, donde ocupó responsabilidades dentro de la estructura técnica y deportiva de la categoría.

En 2017 regresó a una escudería al incorporarse a Renault como director ejecutivo técnico. Posteriormente participó en la transformación del proyecto en Alpine, donde llegó a desempeñarse como director ejecutivo y miembro de la junta.

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Ahora, después de varios años alejado de un puesto ejecutivo dentro de una escudería, Budkowski regresará al frente de un equipo de Fórmula 1 con la misión de comenzar a transformar el potencial de Cadillac en resultados.

“Cadillac tiene unos cimientos y una ambición extraordinarios. Esta es una fase de enormes oportunidades para el equipo, que estará definida por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del coche dentro del límite presupuestario y conseguir que cada área del equipo esté preparada para competir”, afirmó.

El nuevo jefe también apuntó a la necesidad de mejorar los procesos internos y la velocidad con la que el equipo estadounidense toma decisiones para favorecer el desarrollo del monoplaza.

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Checo Pérez tendrá nuevo jefe desde el GP de Países Bajos

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La nueva etapa comenzará oficialmente en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, primera carrera después del parón veraniego de la Fórmula 1.

De esta manera, Checo Pérez afrontará la segunda mitad de su primera temporada con Cadillac bajo las órdenes de Budkowski, quien tendrá como principal desafío ayudar al equipo a dejar atrás el último lugar de la parrilla.

El cambio llega en un momento clave para el proyecto estadounidense. La escudería ya superó el reto inicial de incorporarse a la máxima categoría y completar su primera mitad de temporada, pero ahora deberá demostrar que puede dar el siguiente paso y comenzar a competir por resultados.

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