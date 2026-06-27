¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa los pronósticos

Aunque México y Ecuador llegan con un impulso anímico monumental, el historial y los partidos recientes parecen inclinarse por sólo una Selección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 reúne un extenso historial de estadísticas y emociones.

Aunque la historia favorece a la Selección Mexicana, el presente muestra que los ecuatorianos saben competir y sorprender. El choque no sólo define un pase a octavos, sino también un episodio más en una rivalidad que ha evolucionado con los años.

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El historial marca ventaja para México con 14 triunfos frente a Ecuador en 25 enfrentamientos. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Tri llega como anfitrión y líder invicto, mientras que la Selección Ecuatoriana arriba tras una fase de grupos dramática, con la motivación de haber derrotado a Alemania. En este sentido, la inteligencia artificial analizó los datos y el contexto para anticipar lo que podría suceder en el Estadio Azteca este 30 de junio.

México parte como favorito, pero Ecuador llega motivado

México firmó una fase de grupos perfecta: tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra. El liderazgo de referentes como Erik Lira y Johan Vásquez ha sido clave.

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El equipo de Javier Aguirre mostró equilibrio y contundencia, además de la ventaja de jugar en casa ante su afición.

El Tri suma 14 triunfos frente a Ecuador en 25 partidos jugados.

No ha recibido goles en el torneo y presume gran fortaleza al ataque con Julián Quiñones como su máximo goleador hasta ahora.

En partidos oficiales, México mantiene la ventaja histórica.

El equipo de Javier Aguirre se ha apoyado en el gran momento goleador de Julián Quiñones en el Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

El entorno y las cifras colocan a México como favorito, pero la presión de eliminación directa exige máxima concentración.

Ecuador y la posibilidad de sorprender con un plantel renovado

Ecuador llega como tercer lugar del Grupo E, tras empatar ante Curazao, caer ante Costa de Marfil y vencer a Alemania.

Su pase a dieciseisavos se debe en gran medida a la inspiración de jugadores como Pedro Vite (MVP ante Alemania) y Moisés Caicedo.

Ecuador suma 4 victorias sobre México en el historial.

En los últimos tres partidos oficiales y amistosos, predominan los empates .

Logró su clasificación con una victoria ante una potencia europea.

Pedro Vite y Moisés Caicedo impulsaron a la Selección Ecuatoriana en la victoria ante Alemania. REUTERS/Dylan Martinez

Así, los ecuatorianos arriban con confianza, con el reto de jugar en terreno ajeno ante un favorito.

Pronóstico y marcador de la IA para el México vs Ecuador

A partir del rendimiento de cada Selección, considerando partidos recientes, localía y desempeño en el torneo, la Inteligencia Artificial calculó las probabilidades para el encuentro:

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Probabilidad de victoria para México: 55%

Probabilidad de empate en tiempo regular: 30%

Probabilidad de triunfo ecuatoriano: 15%

Marcador más probable: México 2-0 Ecuador

La Selección Mexicana llegará como favorita, anfitriona e invicta al Estadio Azteca este 30 de junio. REUTERS/Pawel Kopczynski

En este sentido, el modelo reconoce la solidez mexicana y el peso de la localía, pero no descarta que Ecuador pueda prolongar el partido o dar la sorpresa. El 2-0 a favor del Tri es la predicción más sólida, pero esta Copa del Mundo ha demostrado que puede romper cualquier quiniela.