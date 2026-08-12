Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille”

La voz principal de Grupo Firme salió en defensa de su amigo luego de días de linchamiento digital contra el influencer por comentarios en La Casa de los Famosos México 2026

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Tal y como se anticipaba desde que Ese Pérez entró a La Casa de los Famosos México 2026: Eduin Caz, su gran amigo y famoso cantante de Grupo Firme, salió en defensa del creador de contenido a través de las redes sociales ante la primera gran polémica del mexicano dentro del reality show de Televisa.

La voz principal de Grupo Firme, publicó en sus redes sociales un mensaje en defensa de su amigo este 26 de julio, luego de días de linchamiento digital contra el influencer por comentarios hacia Masad Altamimi en el reality show.

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“Usted siga siendo auténtico como lo es. Que nadie me le humille mi sangre a la verg*. Al rato vemos quien a quien le echa la vuelta”, escribió Caz junto a videos y fotos con una impresión tamaño real de Ese Pérez, señalando su respaldo público.

Cancelación de Ese Pérez tras señalamientos de xenofobia y discriminación

El creador de contenido Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez Bravo, enfrenta una campaña de cancelación en redes sociales por expresiones consideradas xenófobas y discriminatorias contra Masad Altamimi, influencer de origen saudí.

Durante una gala de posicionamiento en el reality, Pérez reclamó a Masad por no participar en las labores de limpieza de la casa: “Nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera, yo no sé si tu religión no te lo permite”.

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Tal y como se anticipaba desde que Ese Pérez entró a La Casa de los Famosos México 2026: Eduin Caz, su gran amigo y famoso cantante de Grupo Firme, salió en defensa del creador de contenido

Posteriormente, Masad Altamimi expuso que Ese Pérez ya había hecho comentarios hostiles a sus espaldas, incluido un “chiste” donde sugirió que Masad “iba a enseñarles a hacer bombas”, recurriendo a estereotipos sobre la comunidad musulmana y del Medio Oriente. Las frases detonaron condenas inmediatas y llamados a la expulsión del influencer de la competencia televisiva.

El caso alcanzó a plataformas como X y TikTok, donde múltiples usuarios exigieron medidas ejemplares y etiquetaron a la producción de Televisa para que interviniera por los comentarios de Ese Pérez.

Eduin Caz y Ese Pérez: una amistad que trasciende el reality

La relación entre Eduin Caz y Ese Pérez quedó en evidencia desde la gala inaugural de La Casa de los Famosos México 2026. En la transmisión del 26 de julio, Caz apareció en la pantalla gigante con un mensaje de bienvenida para el influencer al momento de su ingreso a la casa, lo que generó preguntas sobre el origen del vínculo entre ambos.

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Ese Pérez, nacido en la Ciudad de México y criado en Azcapotzalco, consolidó su popularidad en YouTube e Instagram con videos de humor urbano y anécdotas de barrio. Supera 1.5 millones de seguidores y viralizó la frase “¡Oxxo estás ahí!”, que se convirtió en uno de sus sellos más reconocibles.

El cantante de Grupo Firme se integró a la vida del influencer fuera de cámaras. Ese Pérez ha relatado que Caz le regaló una moto y lo motivó a cuidar su físico. La amistad incluye acompañamientos en giras y, ahora, defensa pública ante la controversia.

Las frases y el estilo de Ese Pérez en redes sociales

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

En su contenido, Ese Pérez recurre a historias de infancia, experiencias laborales y dinámicas con seguidores, narradas en tono desparpajado. El apodo y la frase “¡Oxxo estás ahí!” surgieron de un episodio donde, trabajando en un bar, fue enviado a comprar hielos al Oxxo, experiencia que relató en un video viral.

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El propio Pérez rechaza la etiqueta de “famoso”. En una declaración frente a la audiencia, afirmó: “La neta del planeta, ser famoso, yo creo que yo todavía no me lo pongo ese nombre. Famoso para mí es un Bad Bunny… Yo soy uno igual que ustedes, que me están viendo, nada más que más cagado”.

También precisó que su estilo en cámara no es un personaje: “No es un personaje. Yo siempre soy así de tonto, de extrovertido, de… digo puras tonterías, etcétera. Sí me gusta mucho ser lo que soy hoy en día, no lo cambiaría por nada”.

Reacciones y consecuencias para la producción de Televisa

La polémica por los comentarios de Ese Pérez abrió un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido en espacios televisivos de alta audiencia. Usuarios piden a Televisa que fije postura ante expresiones catalogadas como islamofobia y xenofobia.

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Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha emitido comunicado oficial sobre posibles sanciones. El respaldo de figuras como Eduin Caz ilustra la división entre la ola de críticas y los círculos de apoyo que aún conserva el influencer.