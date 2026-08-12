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Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

El futbolista argentino abrió su corazón en redes sociales con un mensaje que rápidamente generó reacciones en el mundo del deporte

Hombre con barba clara y sonrisa junto a hombre de cabello gris. Al fondo, una red. En la esquina superior derecha, círculo con hombre en gorra y traje deportivo.
(@leomessi)(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio ‘Checo’ Pérez se sumó a los mensajes de apoyo para Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto a los 68 años de edad.

El piloto mexicano respondió a la publicación que el argentino compartió este miércoles 12 de agosto, en la que recordó a su padre y habló de la relación que ambos mantuvieron desde sus primeros años en el futbol.

“Ánimo Leo!! Fuerza para ti y toda tu familia”, escribió Checo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La publicación de Messi generó numerosas reacciones de figuras del deporte. Entre ellas aparecieron los mensajes de Cristiano Ronaldo, Carles Puyol, Thibaut Courtois, Carlos Alcaraz, Ferran Torres y Dani Olmo, quienes también acompañaron al argentino en este momento.

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“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Así fue la emotiva despedida de Messi a su padre

La carta de Messi a su padre Jorge
(@leomessi)

En su mensaje, Lionel recordó los momentos que compartió con su padre durante toda su carrera. Jorge estuvo presente desde sus primeros pasos como futbolista y fue una de las personas que más cerca estuvo de su trayectoria.

El argentino también habló del Mundial 2026 y de las conversaciones que tuvo con su padre antes del torneo. Según relató, Jorge le insistió para que disputara “el último Mundial”, mientras que Messi esperaba que Argentina llegara a la final para que pudiera viajar y verlo jugar.

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“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó el futbolista.

Argentina alcanzó el partido por el título, pero cayó ante España y Jorge Messi finalmente no pudo estar presente. El delantero reconoció que quería conquistar el campeonato para dedicárselo a su padre.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió.

Messi pone en duda su futuro en el futbol

La carta de Messi a su padre Jorge
(@leomessi)

Además de recordar a su padre, Messi dejó una reflexión sobre su futuro como futbolista. El argentino reconoció que la pérdida le ha generado dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando.

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, confesó.

Leo también recordó los primeros años de su carrera, cuando Jorge lo acompañaba a sus entrenamientos y partidos. Lo describió como su “papá, amigo y representante” y destacó que siempre estuvo a su lado.

El capitán argentino cerró su mensaje con una emotiva despedida y aseguró que seguirá presente en su vida y en la de sus hijos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

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