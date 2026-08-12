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México envía primeras toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras petición de gobierno de Abelardo de la Espriella

Anunció que en los próximos días saldrá el segundo vuelo para atender el desastre ante el reciente sismo de magnitud 7.4

Mujer de cabello oscuro con chaqueta negra, de pie detrás de un podio de madera. Dos micrófonos. Escudo de Estados Unidos Mexicanos. Bandera circular de Colombia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la mañana de este 12 de agosto México envió el primer vuelo de ayuda humanitaria a Colombia, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella realizara la solicitud formal.

Durante la conferencia de este miércoles, la mandataria dio a conocer que en las primeras horas fueron enviadas 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, junto con elementos del Ejército Mexicano para participar en las labores de rescate tras el fuerte sismo de 7.4 ocurrido la mañana del lunes.

Shienbaum informó que alrededor de las 7 de la mañana, salieron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Pereira, Colombia.

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Además, Sheinbaum detalló que los días 12, 13 y 14 de agosto se enviará el segundo vuelo de ayuda humanitaria a la entidad colombiana. Este segundo viaje trasladará 2 mil 562 despensas adicionales, lo que representa 58.5 toneladas de ayuda.

La mandataria detalló que se incluyen agua y medicamentos, de acuerdo con la petición específica del gobierno colombiano. “Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces, salieron ya temprano y vamos a estar en contacto con—a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia”, destacó la presidenta.

Esta ayuda, explicó, corresponde a una petición realizada por el gobierno de Colombia, encabezado por Abelardo de la Espriella. “Ayer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos pidieron algunos temas específicos por parte del gobierno de Colombia”, detalló.

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