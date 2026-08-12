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Estampilla postal de Juan Gabriel: cuándo sale, precio y dónde comprarla

Te decimos todo lo que debes saber para que tengas este objeto de colección

juan gabriel -México- 12 agosto
(Servicio Postal Mexicano)
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El Servicio Postal Mexicano sorprendió al mundo filatélico y a los admiradores de Juan Gabriel con el lanzamiento de una estampilla conmemorativa que rinde tributo al Divo de Juárez, a diez años de su partida.

La noticia ha despertado entusiasmo entre los seguidores del artista y coleccionistas, quienes esperan ansiosos los detalles para sumar esta pieza a su acervo.

La edición especial se presenta como una oportunidad única para celebrar el legado de uno de los íconos más queridos de la cultura mexicana, sin que aún se revelen todos los pormenores sobre su adquisición.

Qué representa la estampilla de Juan Gabriel

La serie filatélica, presentada en el Patio de Carteros del Palacio Postal, es un homenaje a la trayectoria y la influencia de Juan Gabriel en la música popular mexicana.

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La directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, recalcó en el evento de presentación: “La música, como la mensajería, une lo que la distancia separa”.

Este reconocimiento busca preservar y difundir el legado de un compositor que supo conectar con millones de personas a través de letras que inspiraron y emocionaron a generaciones.

juan gabriel
(IG soyjuangabriel_)

El diseño de la estampilla está a cargo de Ma. Fernanda Andrade García y combina fotografía, ilustración y composición digital.

Según María José Cuevas, directora de la serie documental sobre el artista, la imagen elegida proviene de las sesiones del álbum Recuerdos II, uno de los materiales discográficos más emblemáticos del cantautor. Cuevas opinó:

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“A diez años de su partida, la imagen de Juan Gabriel viajará a otros países llevando con él un pedazo de México.”

Características técnicas y detalles de la serie conmemorativa

La emisión consta de 300 mil estampillas, divididas en dos diseños distintos, cada uno con un tiraje de 150 mil piezas. Las estampillas miden 24 x 40 mm y fueron impresas por los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.

(Foto: Instagram @soyjuangabriel_)

El papel utilizado es couché blanco mate engomado, con una sola cara y un gramaje de 110 g/m². Cada planilla contiene 50 estampillas, distribuidas en 25 series dobles.

Las tintas empleadas incluyen cian, magenta, amarillo, negro y una especial de seguridad, lo que garantiza la autenticidad y la durabilidad del producto.

La impresión se realizó con tecnología offset, y la perforación es de tipo “13 de peine”, característica propia de las emisiones de alta calidad filatélica.

El homenaje se enmarca en el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016.

Cuándo, cómo y dónde conseguir la estampilla de Juan Gabriel

A partir del 10 de agosto de 2026, las estampillas conmemorativas de Juan Gabriel se encuentran disponibles en la red de oficinas de Correos de México en todo el país.

Cada sello puede adquirirse directamente en estos puntos, facilitando el acceso tanto a coleccionistas como a admiradores del artista.

El valor de cada estampilla es de 7.50 pesos, lo que permite que todos los interesados puedan obtener un recuerdo tangible de este homenaje nacional.

Para quienes buscan saber cómo conseguir la estampilla de Juan Gabriel, basta con acudir a cualquier oficina postal de la República Mexicana, donde ya está disponible para su compra. No se ha anunciado, hasta el momento, venta en línea o distribución internacional fuera de la red postal oficial.

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