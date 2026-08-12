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Julio César Chávez desea que sus hijos sean campeones del mundo

Los combates tendrán lugar en el Gimnasio Miguel Hidalgo

Julio César Chávez Jr. agradeció la oportunidad de pelear en Puebla (X/ @Gob_Puebla)
Julio César Chávez Jr. agradeció la oportunidad de pelear en Puebla (X/ @Gob_Puebla)
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Julio César Chávez, una de las grandes figuras del boxeo mexicano, volverá a observar el regreso de sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez al cuadrilátero con el deseo de que ambos logren consolidarse nuevamente y que en un futuro cercano sean campeones del mundo.

El próximo 19 de septiembre, los hijos del “Gran Campeón Mexicano” participarán en una función benéfica en Puebla, evento que busca recaudar fondos para la construcción de un centro de atención contra las adicciones.

“Va a pelear Julio y también reaparece Omar, los dos buscando una oportunidad para después pelear por un campeonato del mundo si es que se da”

Los combates tendrán lugar en el Gimnasio Miguel Hidalgo. La cartelera incluye como pelea principal el enfrentamiento de Chávez Jr., quien cuenta con 56 victorias, siete derrotas y un empate, contra el colombiano Jeison Troncoso. Por su parte, Omar Chávez, con 42 triunfos y nueve derrotas, también forma parte del programa, aunque todavía falta por confirmar a su rival.

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Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al ring en una función de beneficencia en Puebla, junto a su padre anunciaron una pelea para el 19 de septiembre, el dinero recaudado será donado para la construcción de un centro contra las adicciones (X/ @Gob_Puebla)

Cabe mencionar que Chávez junior es el único de los dos hermanos que ya conoce lo que es ser campeón del mundo. El 4 de junio de 2011 se consagró campeón mundial tras derrotar al alemán Sebastián Zbik por decisión mayoritaria en el Staples Center de Los Ángeles y conseguir el cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Regreso al ring con causa social

La pelea no solo marca el regreso de los hijos de Chávez a la actividad profesional después de la polémicas que vivieron en los últimos meses, sino que está vinculada a una causa social prioritaria para la familia. Tanto Chávez Jr. como el Businessman han enfrentado dificultades relacionadas con las adicciones, situación que los motiva a utilizar el deporte como ejemplo para otros jóvenes. El combate se presenta como un esfuerzo por asociar el boxeo con el cuidado de la salud mental y la prevención de conductas de riesgo.

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Los hijos de Julio César Chávez Jr. regresan al ring en una pelea benéfica (X/ @Gob_Puebla)
Los hijos de Julio César Chávez Jr. regresan al ring en una pelea benéfica (X/ @Gob_Puebla)

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, informó esta semana que el inmueble será prestado para la función y que los boletos tendrán precios accesibles, con el objetivo de facilitar el acceso al público. La recaudación financiará la creación de un centro especializado en la zona de Los Fuertes, que operará bajo un modelo de cabañas para rehabilitación y que se sumará a otros espacios dedicados a la salud, como el Centro de Salud Mental para Niñas y Adolescentes.

El peleador cuenta con dos triunfos en este 2026, lo que le ha generado un impulso para buscar un nuevo título mundial.
El peleador cuenta con dos triunfos en este 2026, lo que le ha generado un impulso para buscar un nuevo título mundial. (IG JC Chávez Jr.)

Un objetivo familiar

La trayectoria de Julio César Chávez incluye momentos emblemáticos en Puebla. El ex campeón mundial recuerda su victoria por nocaut ante el británico Andy Holligan en 1993, cuando retuvo el título superligero del CMB en el Estadio Cuauhtémoc. Este antecedente refuerza la relación de la familia con la entidad y suma simbolismo al evento de septiembre.

El deseo de Chávez padre es que sus hijos superen los obstáculos fuera del ring y alcancen el nivel de campeones mundiales. La función representa para él la oportunidad de impulsar este objetivo y de contribuir al combate social contra las adicciones, una problemática que afecta a miles de familias mexicanas.

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