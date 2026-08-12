Ex novio no la superó y atacó a su nueva pareja a balazos cerca del Aeropuerto de la CDMX tras amenazarlo de muerte

Hombre disparó al nuevo novio de su ex pareja por celos junto a otros dos hombres en la alcaldía Venustiano Carranza Foto: Captura de pantalla video

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Milton atacó a Johan Antonio en Circuito Interior después de que supo que su exnovia Emily Sugey había iniciado una relación con el adolescente, a quien ya había amenazado con “desaparecer”, y la agresión terminó con el joven herido de bala y el presunto responsable detenido por policías en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México (CDMX).

El ataque ocurrió el domingo por la tarde en el cruce de boulevard Puerto Aéreo y avenida Oceanía, en la colonia Pensador Mexicano, cerca de la estación Oceanía del Metro. Ahí, el agresor disparó tres veces contra su contrincante cuando ambos circulaban en motocicleta.

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Johan Antonio había salido a rodar con Emily Sugey y con un grupo de motociclistas. La pareja avanzaba sobre Circuito Interior cuando fue alcanzada por Milton y otro hombre, quienes también viajaban en moto.

Las detonaciones alertaron al resto del grupo, que pidió apoyo a policías tras ver la agresión directa. Por la gravedad de las lesiones, el adolescente fue trasladado a un hospital a bordo de una patrulla para recibir atención médica.

Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agresión ocurrió tras una amenaza de muerte hecha 20 días antes

La versión inicial de la joven señaló que los agresores eran tres hombres que viajaban en una motocicleta negra y que su novio no tenía enemigos ni conocía el motivo del ataque. Esa declaración quedó contradicha por las cámaras de vigilancia y por lo dicho por familiares del lesionado.

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Las imágenes revisadas indicaron que en realidad eran dos hombres a bordo de una motocicleta naranja. Los familiares de Johan Antonio añadieron que hace 20 días Milton ya lo había amenazado de muerte luego de verlo con su exnovia en la colonia Impulsora, describió el sitio El Gráfico.

Según ese señalamiento, en aquella ocasión el agresor amagó al adolescente con un arma y le prometió que “lo desaparecería”. Ese antecedente colocó el ataque como una agresión derivada de un conflicto personal entre el presunto responsable y la nueva pareja de su exnovia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que atendió el reporte de un hombre lesionado por arma de fuego en Circuito Interior y avenida Oceanía. La dependencia precisó que, de acuerdo con las primeras versiones, la víctima viajaba en motocicleta con su pareja cuando fue interceptada y atacada de manera directa.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaban labores de vigilancia cuando un sujeto que circulaba en motocicleta les disparó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras de videovigilancia contradijeron la primera versión sobre los atacantes

Tras la balacera, cuerpos de emergencia llegaron al punto para atender al herido. Paramédicos lo estabilizaron y después fue llevado de urgencia a un hospital cercano para atención especializada.

Al mismo tiempo, elementos de la SSC acordonaron la zona e iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia C2 y C5 para seguir la ruta de escape e identificar a los participantes en la agresión. Ese análisis también permitió contrastar la descripción inicial sobre el número de atacantes y el color de la motocicleta.

El caso provocó momentos de tensión en las inmediaciones del Metro Oceanía por tratarse de un ataque armado en una de las vialidades más transitadas de la zona oriente de la CDMX. La movilización policiaca se concentró en el perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza, donde ocurrió la persecución y la atención al lesionado.

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Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones de auxilio. (C5 CDMX)

La secuencia reconstruida hasta ese punto sostuvo que Milton atacó a Johan Antonio por su relación con Emily Sugey, que el joven recibió disparos mientras paseaba en motocicleta con ella y que el presunto agresor intentó huir después de herirlo, pero finalmente fue detenido por la policía.

Milton atacó a Johan Antonio en Circuito Interior después de haberlo amenazado con “desaparecer” por su relación con Emily Sugey.

El agresor disparó tres veces en boulevard Puerto Aéreo y avenida Oceanía; el joven herido fue llevado a un hospital.

Las cámaras contradijeron la primera versión: los atacantes habrían sido dos hombres en una motocicleta naranja, no tres en una moto negra.