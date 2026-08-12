Elaine Haro evita a la prensa tras cuestionamientos sobre presunto chantaje de Moisés Peñaloza

La polémica estalló cuando la periodista Martha Figueroa reveló en el programa Con permiso que, según una fuente cercana a Haro, Peñaloza la habría contactado antes de entrar al reality para pedirle dinero a cambio de no hablar de ella dentro de la casa (@elaineharomusic/@moisesspenaloza/Redes sociales)

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Elaine Haro esquivó a los reporteros en la alfombra roja del musical La novicia rebelde en medio de la polémica por el presunto chantaje que su expareja, el actor Moisés Peñaloza, habría ejercido contra ella antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026.

Cuando los medios intentaron abordarla, la actriz y cantante se limitó a responder: “Muchas gracias, por el momento no voy a hablar, pero gracias por su interés, que tengan linda noche, muchas gracias”, y no ofreció ninguna declaración adicional sobre la controversia. De acuerdo con información de Junket.

La polémica estalló cuando la periodista Martha Figueroa reveló en el programa Con permiso que, según una fuente cercana a Haro, Peñaloza la habría contactado antes de entrar al reality para pedirle dinero a cambio de no hablar de ella dentro de la casa. La frase que circuló fue: “¿Cuánto me vas a dar para no hablar de ti dentro de La casa?” Hasta la fecha, no existe denuncia formal ni prueba documental publicada.

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Presentación de La Novicia Rebelde a la cuál Elaine asistió a la alfombra roja @elaineharomusic/historias Instagram

La entrevista que quedó a medias

Esa salida intempestiva, lejos de cerrar el tema, avivó la especulación pública. (La Casa de los Famosos México)

El antecedente directo del episodio en la alfombra roja fue una entrevista previa en la que Haro fue cuestionada directamente sobre el presunto chantaje. Su publirrelacionista Josué Huchim intervino de forma abrupta y la retiró a mitad de la conversación, sin dar explicaciones ni permitirle responder.

Esa salida intempestiva, lejos de cerrar el tema, avivó la especulación pública. La aparición en La novicia rebelde generó alta expectativa entre los medios de espectáculos, expectativa que Haro volvió a dejar sin respuesta.

La polémica dentro del reality

Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no revelar sus secretos: “Cuánto dinero me vas a dar” (RS)

La figura de Peñaloza no ha estado exenta de controversias dentro del programa. En la Prueba del Líder de la Semana 3, su compañero Ese Pérez lo acusó ante La Jefa de haber visto qué llave usó un asistente para abrir uno de los candados, obteniendo ventaja antes del inicio de la dinámica.

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La producción revisó las más de 60 cámaras instaladas en la casa, confirmó la irregularidad y ordenó repetir la ronda. Peñaloza volvió a ganar la prueba y no fue descalificado. El episodio sumó otra capa de cuestionamientos sobre su participación en el reality, en un contexto donde el señalamiento de Figueroa sobre el presunto chantaje a Haro ya formaba parte de la memoria del público.

Quién es Elaine Haro

Su actividad profesional en 2026 ha sido intensa. En marzo interpretó el Himno Nacional en el evento de boxeo Ring Royale, en la Arena Monterrey. (Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Elaine Haro Aldana nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística desde niña en comerciales y teatro musical, con participaciones en producciones como Billy Elliot y Anita la huerfanita.

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En televisión acumuló créditos en La mexicana y el güero, Rosario Tijeras, Gloria Trevi: Ellas soy yo y Golpe de suerte, entre otras. En realities, participó en Reto 4 Elementos, Los 50 y en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025, donde fue la séptima eliminada.

Su actividad profesional en 2026 ha sido intensa. En marzo interpretó el Himno Nacional en el evento de boxeo Ring Royale, en la Arena Monterrey. En abril debutó como solista con el “Elainers Tour” en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México. En mayo abrió el concierto de la banda española La La Love You en el Auditorio Nacional. Además, protagonizó la micronovela A un gol del paraíso para ViX MicrO, estrenada el 23 de junio de 2026, y fue la encargada de interpretar el tema musical oficial de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

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Quién es Moisés Peñaloza

Sus primeros papeles llegaron en programas antológicos como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. (Redes sociales)

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991 en Tampico, Tamaulipas. Estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, pero en 2015 ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Se graduó en 2017 con el premio al mejor actor de su generación.

Sus primeros papeles llegaron en programas antológicos como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. El despegue ocurrió con Diseñando tu amor —117 episodios— y Si nos dejan. Su mayor proyección llegó con El ángel de Aurora (2024–2025), con 136 episodios, y continuó con Me atrevo a amarte y Corazón de oro, donde interpreta a Leandro Pedraza, un joven boxeador.

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En 2022 ganó el certamen Mister México y representó al país en el Mister Supranational celebrado en Nowy Sącz, Polonia, donde obtuvo el tercer lugar a nivel internacional. En febrero de 2026 abrió su restaurante de mariscos Don Camarón en Huixquilucan, Estado de México. Ingresó a La Casa de los Famosos México 4 el 26 de julio de 2026 como el quinto habitante confirmado de la temporada, que arrancó con 18 participantes compitiendo por 4 millones de pesos.