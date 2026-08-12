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Fiscalía de Nayarit asegura 23 inmuebles vinculados a “Carnes Selectas de Nayarit” por lavado de dinero

La Fiscalía estatal informó que los aseguramientos se realizaron en distintos municipios; la empresa aseguró que sus establecimientos continúan abiertos y operando con normalidad

vallarta carnicería
La Fiscalía General del Estado de Nayarit aseguró 23 inmuebles vinculados con “Carnes Selectas Nayarit” como parte de una investigación.
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La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) aseguró de manera simultánea 23 inmuebles propiedad de la empresa “Carnes Selectas de Nayarit”, así como de personas físicas y morales vinculadas con ella, como parte de una investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con un comunicado emitido este 11 de agosto de 2026, las diligencias fueron realizadas con base en mandamientos emitidos por una autoridad judicial y tuvieron lugar en distintos municipios de Nayarit.

La Fiscalía señaló que el aseguramiento tiene como propósito preservar los inmuebles en las condiciones en que actualmente se encuentran, evitar posibles transmisiones a terceros y continuar con las investigaciones para establecer si existe un desfase económico entre los ingresos percibidos, las declaraciones fiscales y su posible origen ilícito.

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La autoridad no detalló en el comunicado el valor de las propiedades aseguradas, su ubicación exacta ni los nombres de las personas físicas y morales vinculadas con la empresa.

Fiscalía continuará investigación sobre el origen de los recursos

Según la FGE, los inmuebles quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará desarrollando los actos de investigación correspondientes. Posteriormente, se determinará lo que conforme a derecho proceda.

(Facebook Fiscalía de Nayarit)
(Facebook Fiscalía de Nayarit)

La Fiscalía aclaró además que, en algunos de los inmuebles, se otorgó la depositaría a las personas con quienes se atendió la diligencia, con la finalidad de permitir la continuidad de las operaciones comerciales y preservar las fuentes laborales.

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El comunicado no señala que la empresa haya sido declarada responsable de algún delito, sino que los aseguramientos forman parte de una investigación en curso relacionada con el posible origen de recursos.

La diligencia judicial ocurre mientras la empresa mantiene operaciones comerciales en la región. En un segundo comunicado difundido este mismo martes, Carnes Selectas Nayarit confirmó que autoridades estatales realizaron diversas diligencias en algunos de sus establecimientos.

La compañía afirmó que sus tiendas se encuentran abiertas y operando con normalidad en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, en sus horarios habituales.

Empresa afirma que genera más de mil 200 empleos

Ante el operativo, la empresa aseguró que mantendrá una postura de colaboración con las autoridades y que proporcionará, por las vías legales correspondientes, la información que resulte necesaria.

Carne picada en carnicería
“Carnes Selectas Nayarit” aseguró que sus establecimientos continúan operando con normalidad tras las diligencias de la Fiscalía. (Reuters)

Carnes Selectas Nayarit señaló que genera más de mil 200 empleos directos y sostuvo que su crecimiento se ha construido a partir del trabajo, la inversión y la confianza de sus clientes.

La compañía también pidió a sus consumidores privilegiar la información difundida a través de sus canales oficiales, ante posibles comentarios, especulaciones o interpretaciones que, según indicó, no necesariamente corresponden con la realidad de su operación.

En su posicionamiento, la empresa afirmó que mantiene su actividad comercial y que continuará ofreciendo sus productos y servicios con normalidad.

Por su parte, la Fiscalía estatal mantiene bajo investigación los 23 inmuebles asegurados, mientras busca determinar si existen elementos que acrediten las irregularidades financieras señaladas en la indagatoria.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas como consecuencia de estas diligencias ni han precisado el monto de los recursos que estarían bajo investigación.

El caso permanecerá en manos de la autoridad ministerial, que deberá reunir los elementos correspondientes y, en su momento, determinar las acciones legales que procedan.

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