El Gran Canal de Nextlalpan, el foco rojo del Edomex: madres buscadoras han encontrado 6 cuerpos en ocho meses

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

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La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, en un conteo que arranca en noviembre de 2025.

El detonante más reciente fue el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años, cayó accidentalmente al cauce de aguas negras mientras jugaba, y su madre, Luisa Valdez, solicitó el apoyo del colectivo para reforzar las labores de rastreo. Lo que empezó como la búsqueda de una menor expuso un canal que el colectivo señala como punto de disposición clandestina de cadáveres.

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“Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado”, advirtió Carmen Zamora, representante del colectivo, en entrevista con El Universal. “Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe policía estatal que, supuestamente, está vigilando”, señaló.

Las integrantes operan con trajes y guantes de látex —comprados con sus propios recursos— y revisan bolsa por bolsa los montones de residuos que una draga, gestionada ante el gobierno federal, extrae del cauce y deposita en el bordo de la comunidad Los Aguiluchos. Entre los desechos aparecen botellas de PET, troncos, tubos de PVC, llantas y prendas de ropa que las voluntarias apartan con palas, varillas y, en ocasiones, con sus propias manos.

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La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

Los hallazgos en el Canal de Nextlalpan desde noviembre de 2025

El primer cuerpo que marcó al canal como sitio de riesgo fue el del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien oficiaba misas en Tultepec. Su cadáver apareció en noviembre de 2025, embolsado y amarrado a un sillón en el cauce de Nextlalpan, tras ser agredido con un arma punzocortante después de reunirse con una mujer y un hombre.

El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo canal, luego de 16 días de búsqueda y ante la ausencia de las autoridades convocadas.

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Entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, el colectivo encontró cuatro cuerpos: tres hombres y una mujer de nacionalidad venezolana. “La muchacha venezolana no estaba embolsada. Su cuerpo estaba boca abajo atorado a la orilla del canal y tenía signos de violencia en el cuello. El otro cuerpo fue a la orilla y fue una ejecución. Tenía disparos”, relató Zamora a El Universal.

Dos de los otros cuerpos hallados ese mes presentaban condiciones distintas. “Del cuerpo que encontramos le faltaba la cabeza y los brazos, estaba desarticulado, tenía dos piernas a la mitad. Y el cráneo que encontramos puede pertenecer al cuerpo que encontramos porque traía todavía un poco de piel y cabello”, describió la representante del colectivo.

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La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

En julio de 2026, las buscadoras localizaron una pelvis y un cráneo en el interior del canal. Uno de los cuerpos identificados en ese periodo fue el del adulto mayor Arturo Tovar, reportado como desaparecido en el municipio de Teotihuacán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento de los restos en cada hallazgo y los trasladó al Servicio Médico Forense para las pruebas genéticas correspondientes. Sin embargo, ninguna de las coincidencias en la base de datos de ADN ha arrojado resultados hasta la fecha, según reportaron medios locales.

La denuncia de abandono institucional y la reunión con Gobernación

Carmen Zamora, representante de la Colectiva Feminista Ehécatl, denunció que el 15 de julio las autoridades retiraron la retroexcavadora con la que trabajaban, lo que obligó a suspender las labores. La maquinaria fue devuelta el 27 de julio y las búsquedas se reanudaron.

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“Nosotros estamos haciendo su trabajo. Colectiva Ehécatl está haciendo su trabajo. Es la única colectiva que busca en canales”, declaró Victoria Hernández, madre buscadora integrante del colectivo, según reportó TV Azteca Noticias.

Una cinta amarilla con la inscripción "prohibido el paso" durante la noche, con árboles y charcos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las buscadoras también denunciaron que, al producirse un hallazgo de restos humanos, las brigadas deben esperar hasta cinco horas para que personal de las Fiscalías Especializadas en Desapariciones llegue al sitio. La demora prolonga las jornadas y expone a las voluntarias a condiciones de riesgo sanitario.

El 16 de junio, la colectiva se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, para plantear la necesidad de legislar sobre las fosas clandestinas en aguas residuales. La funcionaria publicó en su cuenta de X que el gobierno tiene “el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desaparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, sin precisar los acuerdos concretos del encuentro.

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Los residuos médicos y el riesgo sanitario para las buscadoras

El 5 de agosto, el colectivo denunció el hallazgo de presuntos residuos médicos abandonados de forma irregular en el canal: bolsas para soluciones intravenosas, agujas, medicamentos y material quirúrgico. “Hay agujas, soluciones y otros materiales que, al parecer, provienen de alguna clínica u hospital y vienen a tirarlos aquí al canal”, expresó una de las integrantes del colectivo, según Milenio.

Las buscadoras solicitaron la intervención de autoridades ambientales y sanitarias para determinar el origen de esos desechos y sancionar a los responsables. La presencia de material potencialmente infeccioso representa un riesgo adicional para quienes recorren el cauce a diario.

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La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan. Crédito: Especial

En las jornadas participan, además del colectivo, elementos de las policías municipales de Nextlalpan, Zumpango y Chimalhuacán, de la Policía Estatal, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem). También colaboran bomberos de la Ciudad de México y células de búsqueda de Ecatepec.

El Gran Canal de Nextlalpan y la crisis de desapariciones en el Estado de México

El Canal de Nextlalpan acumula una serie de hallazgos que preceden al caso de Mariana Valentina. El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo cauce tras 16 días de búsqueda, luego de que las autoridades no acudieron al llamado de auxilio. En el mismo canal también desapareció Alejandro Jared Aquino Ochoa, de 18 años, en diciembre de 2024, cuando intentó rescatar a un perro.

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La hipótesis del colectivo sobre el uso del canal como punto de disposición clandestina de cadáveres no ha sido confirmada públicamente por la FGJEM. Varios de los restos hallados estaban embolsados y distribuidos en distintos puntos del cauce, lo que llevó a las buscadoras a sostener que los hallazgos no son hechos aislados.

A escala estatal, la Fiscalía del Estado de México documentó 62 fosas clandestinas y 120 cuerpos recuperados entre enero de 2020 y junio de 2026, según datos que la dependencia entregó a Milenio en respuesta a una solicitud de información. De esas 120 víctimas, 61 permanecían sin identificar al momento de la respuesta oficial.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, el registro oficial contabiliza seis fosas clandestinas con 10 víctimas en el Estado de México. El año con mayor número de sitios de inhumación clandestina del periodo fue 2024, con 17 fosas y 34 personas exhumadas.

Mariana Valentina Domínguez Valdez continúa sin ser localizada. Su madre, Luisa Valdez, y las integrantes de la Colectiva Ehécatl mantienen las labores de búsqueda en el canal.