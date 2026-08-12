Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia por falla durante actividades de vigilancia en Jalisco: hay tres marinos heridos

El helicóptero de la Marina aterrizó de emergencia. (Universidad Naval)

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La Secretaría de Marina (Semar) informó que este miércoles, alrededor de las 7:30 horas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un “desplome controlado”.

Los hechos ocurrieron en el área de La Garita, en Jalisco, durante acciones de vigilancia con el fin de prevenir actividades ilícitas.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que por el hecho no se reportaron pérdidas humanas, sin embargo, se reportaron tres elementos navales lesionados, mismos que no presentaron heridas de gravedad.

“Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado”, se señaló en el comunicado.

¿Qué es un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado?

Un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado, es una maniobra de último recurso en la que el piloto de una aeronave, como un avión o un helicóptero, ante una falla grave o pérdida de potencia, permite que el aparato descienda de forma deliberada pero dirigida hacia la superficie, sacrificando la altitud de manera rápida para minimizar un impacto destructivo.

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(X @SEMAR_mx)

Helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo, un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia durante maniobras de despegue en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, luego de registrar una falla de potencia en el motor principal.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba su fase de despegue, momento en el que se presentó la falla técnica que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia para asegurar la maniobra y evitar un accidente mayor.

La dependencia federal precisó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas del incidente, tanto entre la tripulación como en las instalaciones donde se realizaban las operaciones.

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Tras el aterrizaje de emergencia, la Secretaría de Marina activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con la finalidad de asegurar el área y revisar las condiciones de la aeronave.

Asimismo, se informó que ya se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes, así como los procedimientos administrativos y de aseguramiento vinculados al incidente, con el objetivo de determinar con precisión el origen de la falla y deslindar responsabilidades operativas si fuera el caso.

Un helicóptero militar de color gris claro es visible en una zona portuaria. Las imágenes muestran al helicóptero realizando una maniobra de vuelo a baja altura sobre el muelle. La aeronave se eleva y luego desciende de nuevo al terreno. Se ha reportado que la aeronave experimentó una pérdida de potencia debido a una falla en su motor principal. El incidente ocurre bajo un cielo azul claro, con embarcaciones y edificios portuarios en el fondo. Este video documenta el evento.

En abril de 2022, un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina sufrió un accidente durante maniobras en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa, cuando presentó fallas durante una operación de despegue, lo que derivó en un desplome a baja altura.

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En ese hecho, la aeronave perdió estabilidad en plena maniobra y terminó impactando dentro del área operativa del aeropuerto, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal militar.

El saldo reportado entonces fue de cinco elementos lesionados, sin víctimas mortales, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas y condiciones operativas de la aeronave.

En otro caso registrado en 2024, una aeronave del mismo tipo realizó un aterrizaje precautorio en la zona sur de Culiacán tras rozar un cable no balizado durante un sobrevuelo operativo, sin que se reportaran víctimas.

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Estos antecedentes muestran que las operaciones con helicópteros MI-17 en la región han estado sujetas a incidentes técnicos y maniobras de emergencia, principalmente durante despliegues de apoyo operativo y seguridad.