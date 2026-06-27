Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México y Ecuador tienen un historial extenso de enfrentamientos, pero en esta ocasión el Tri parte con gran ventaja tras el cierre perfecto en fase de grupos y el peso del Estadio Azteca de por medio. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La Selección Mexicana ya tiene fecha, sede y rival para el partido más esperado de la afición en esta Copa Mundial de la FIFA.

Tras una serie de resultados drámaticos en el grupo que compartían España, Uruguay y Cabo Verde, México se medirá ante Ecuador en los dieciseisavos de final, con el boleto a octavos en juego y la expectativa de un Estadio Azteca lleno en la capital del país.

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La Selección Mexicana llega con récord perfecto de nueve puntos tras dominar el Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay

El duelo enfrenta a un Tri que dominó la fase de grupos y llega con récord perfecto de nueve puntos, contra una Selección Ecuatoriana que sorprendió al mundo al derrotar a Alemania y avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

México vs Ecuador: el choque en la CDMX por el pase a octavos

México tendrá su partido más importante hasta ahora en el Coloso de Santa Úrsula el martes 30 de junio a las 19:00 horas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, sin recibir goles y con una ofensiva sólida encabezada por Julián Quiñones. Ecuador, por su parte, selló su pase con una victoria histórica sobre Alemania y buscará dar otro golpe ante el anfitrión.

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Fecha: martes 30 de junio

Hora: 19:00 (centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

Rival: Ecuador

Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras derrotar sorpresivamente a Alemania. REUTERS/Mike Segar

En este sentido, el encuentro reuniá a dos viejos rivales con planteles y propuestas distinatas. Por ello, el ambiente en la capital promete ser nuevamente de completa fiesta.

Dónde ver gratis el México vs Ecuador

Seguir el partido no tendrá costo para la afición mexicana. La transmisión estará disponible en varias opciones tanto en televisión como en línea, para que nadie se pierda el encuentro más esperado de la ronda.

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TV abierta: TV Azteca/Canal 7

Streaming gratis: Azteca Deportes (web y app)

Streaming de paga: ViX Premium, TUDN Play

El México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

No hay excusas para perderse el México vs Ecuador: la cobertura será amplia y gratuita en todo el país, tanto para quienes siguen la señal tradicional como para que prefieren las plataformas digitales.

Todo lo que debes saber antes del partido de dieciseisavos de final

El contexto del partido eleva la expectativa. México llega invicto, con seis goles a favor y sin goles en contra; Ecuador avanza como uno de los mejores terceros tras dar la sorpresa frente a Alemania. Por ello, el ambiente en todo el país promete ser de máxima tensión.

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México : nueve puntos, invicto, sin goles en contra.

Ecuador : tercer lugar del Grupo E, victoria clave ante Alemania.

Estadio Ciudad de México , martes 30 de junio, 19:00 horas

Transmisión gratuita en TV abierta y streaming

El ambiente en el Estadio Azteca anticipa una fiesta total por el cruce entre dos rivales latinos. REUTERS/Pedro Nunes

Así, la máxima fiesta del futbol se vivirá en la capital y en todos los hogares de México. La afición mexicana podrá disfrutar gratis del partido que definirá el futuro del Tri en el Mundial 2026.