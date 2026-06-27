México Deportes

Dónde y cuándo ver gratis el México vs Ecuador por el pase a octavos de final del Mundial 2026

El Tri hizo historia al cerrar la primera ronda con nueve puntos, mientras que los sudamericanos avanzaron como uno de los mejores terceros tras derrotar a Alemania

Guardar
Google icon
México y Ecuador tienen un historial extenso de enfrentamientos, pero en esta ocasión el Tri parte con gran ventaja tras el cierre perfecto en fase de grupos y el peso del Estadio Azteca de por medio. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
México y Ecuador tienen un historial extenso de enfrentamientos, pero en esta ocasión el Tri parte con gran ventaja tras el cierre perfecto en fase de grupos y el peso del Estadio Azteca de por medio. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La Selección Mexicana ya tiene fecha, sede y rival para el partido más esperado de la afición en esta Copa Mundial de la FIFA.

Tras una serie de resultados drámaticos en el grupo que compartían España, Uruguay y Cabo Verde, México se medirá ante Ecuador en los dieciseisavos de final, con el boleto a octavos en juego y la expectativa de un Estadio Azteca lleno en la capital del país.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana llega con récord perfecto de nueve puntos tras dominar el Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay
La Selección Mexicana llega con récord perfecto de nueve puntos tras dominar el Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay

El duelo enfrenta a un Tri que dominó la fase de grupos y llega con récord perfecto de nueve puntos, contra una Selección Ecuatoriana que sorprendió al mundo al derrotar a Alemania y avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

México vs Ecuador: el choque en la CDMX por el pase a octavos

México tendrá su partido más importante hasta ahora en el Coloso de Santa Úrsula el martes 30 de junio a las 19:00 horas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, sin recibir goles y con una ofensiva sólida encabezada por Julián Quiñones. Ecuador, por su parte, selló su pase con una victoria histórica sobre Alemania y buscará dar otro golpe ante el anfitrión.

PUBLICIDAD

  • Fecha: martes 30 de junio
  • Hora: 19:00 (centro de México)
  • Sede: Estadio Ciudad de México
  • Rival: Ecuador
Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras derrotar sorpresivamente a Alemania. REUTERS/Mike Segar
Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras derrotar sorpresivamente a Alemania. REUTERS/Mike Segar

En este sentido, el encuentro reuniá a dos viejos rivales con planteles y propuestas distinatas. Por ello, el ambiente en la capital promete ser nuevamente de completa fiesta.

Dónde ver gratis el México vs Ecuador

Seguir el partido no tendrá costo para la afición mexicana. La transmisión estará disponible en varias opciones tanto en televisión como en línea, para que nadie se pierda el encuentro más esperado de la ronda.

  • TV abierta: TV Azteca/Canal 7
  • Streaming gratis: Azteca Deportes (web y app)
  • Streaming de paga: ViX Premium, TUDN Play
El México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha
El México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

No hay excusas para perderse el México vs Ecuador: la cobertura será amplia y gratuita en todo el país, tanto para quienes siguen la señal tradicional como para que prefieren las plataformas digitales.

Todo lo que debes saber antes del partido de dieciseisavos de final

El contexto del partido eleva la expectativa. México llega invicto, con seis goles a favor y sin goles en contra; Ecuador avanza como uno de los mejores terceros tras dar la sorpresa frente a Alemania. Por ello, el ambiente en todo el país promete ser de máxima tensión.

  • México: nueve puntos, invicto, sin goles en contra.
  • Ecuador: tercer lugar del Grupo E, victoria clave ante Alemania.
  • Estadio Ciudad de México, martes 30 de junio, 19:00 horas
  • Transmisión gratuita en TV abierta y streaming
El ambiente en el Estadio Azteca anticipa una fiesta total por el cruce entre dos rivales latinos. REUTERS/Pedro Nunes
El ambiente en el Estadio Azteca anticipa una fiesta total por el cruce entre dos rivales latinos. REUTERS/Pedro Nunes

Así, la máxima fiesta del futbol se vivirá en la capital y en todos los hogares de México. La afición mexicana podrá disfrutar gratis del partido que definirá el futuro del Tri en el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Estadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

El exjugador de las Chivas fue ovacionado por el público tapatío durante su faceta como comentarista del Mundial 2026

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia

El joven piloto logró una hazaña histórica al convertirse en el primer mexicano en marcar la mejor posición de clasificación en la F2

¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El equipo mexicano jugará el próximo martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México tras conseguir el paso perfecto en fase de grupos

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

El volante auriazul firmó 90 minutos de alto nivel en la sorpresiva victoria ante Alemania, llevándose además el premio al Mejor Jugador del Partido

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas

El camino al debut en el Mundial con el Tri no fue fácil para el canterano rojiblanco

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Sofía Montaño nos habla de ¡MUAK!, la obra de teatro sobre política contada a través de la música y el espectáculo

Toy Story 5, con la participación de Belinda, la rompe en México y se convierte en el país más taquillero de América Latina para la cinta

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso: “Gracias”

Identifican al aficionado que mojó con cerveza a Tere Fifas en el México vs Chequia y pide disculpas

Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

DEPORTES

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

Chicharito Hernández volvió a Guadalajara para el partido Uruguay vs España

¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas