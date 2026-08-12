Wendy Guevara cumple 33 años: así fue su fiesta sorpresa con mariachi y botarga de Simi incluida

Su carrera arrancó en 2017 y desde entonces ha combinado el contenido digital con apariciones en televisión abierta y proyectos musicales. (IG: @soywendyguevaraoficial)

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Wendy Guevara celebró sus 33 años con una fiesta sorpresa que sus amistades organizaron en su propia casa: mariachi, botarga del Doctor Simi y un grupo de personas cercanas la esperaban al llegar. La influencer compartió el momento en sus historias de redes sociales este 12 de agosto.

La fecha tiene un peso especial en su historia. Hace exactamente tres años, el 13 de agosto de 2023 —un día después de su cumpleaños número 30—, Guevara se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara comparte emotiva fiesta sorpresa historias/Instagram

El video que lo inició todo

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

En 2017, Wendy y su amiga Paola Suárez salieron con unos acompañantes al cerro La Laborcita, a las afueras de León. Los hombres se ausentaron a buscar bebida y no regresaron en horas.

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Las dos improvisaron un video en el que gritaban con humor: “¡Estamos perdidas, perdidas, PERDIDAS!”. Paola lo subió a su Facebook, un amigo lo reposteó y en cuestión de semanas acumuló millones de vistas en México. Ese mismo año, el clip les valió el premio MTV MIAW en la categoría Lords & Ladies del Año.

A partir de ese momento, Wendy, Paola y posteriormente Kimberly Irene formalizaron el proyecto artístico conocido como Las Perdidas, con un canal de YouTube que llegó a superar los mil 500 videos publicados.

71 días en La Casa de los Famosos y un récord histórico

Foto:captura TW@lacasadelosfamososmx

En junio de 2023, Wendy ingresó como participante a la primera temporada de La Casa de los Famosos México, producida por TelevisaUnivision y transmitida por Las Estrellas, Canal 5 y la plataforma Vix.

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Durante los 71 días que duró su encierro, nunca fue nominada para abandonar la competencia. Formó parte del llamado “Team Infierno”, donde construyó una amistad cercana con Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

El 13 de agosto de 2023, el público le otorgó más de 18 millones de votos en la gala final. Con esa cifra, Guevara se convirtió en la primera mujer trans en ganar un reality de alta audiencia en México y Latinoamérica, y se llevó un premio de 4 millones de pesos mexicanos.

De ganadora a conductora

Wendy creció en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, como una de los cuatro hijos de Francisco Guevara y Fabiola Venegas Vázquez, una familia dedicada a la fabricación de calzado. Wendy Guevara. Foto: (Wendy Guevara/FB)

Tras salir de la casa, Wendy condujo programas especiales en Las Estrellas y protagonizó campañas publicitarias de marcas nacionales.

En 2026, Televisa la incorporó al equipo de conducción del post-show de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, junto a Ricardo Margaleff. Es la primera ganadora del formato que regresa en un rol de producción dentro del mismo programa.

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Una infancia marcada por el rechazo y la violencia

Wendy creció en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, como una de los cuatro hijos de Francisco Guevara y Fabiola Venegas Vázquez, una familia dedicada a la fabricación de calzado. Su padre tenía problemas de alcoholismo, y la convivencia en casa estuvo marcada desde temprano por la tensión.

“Fue violento, no me aceptaba para nada, porque desde niño se me vio que era distinto”, contó Guevara en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En el mismo espacio resumió su niñez en una frase: “No fue una infancia bonita”.

El acoso escolar por su identidad de género la llevó a abandonar la escuela en primer grado de secundaria. A los siete años sufrió un accidente: un camión la atropelló y pasó meses hospitalizada. En su infancia también fue víctima de abuso sexual. Años después, en entrevista con Infante, dijo que había perdonado a su agresor.

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Fue una amiga trans llamada Lucero, dueña de una estética cercana a su barrio, quien le permitía a Wendy y a otras jóvenes vestirse de mujer dentro de su casa. Esa misma amiga la bautizó con el nombre de Wendy, tomado del personaje que Angélica Vale interpretó en la telenovela Amigas y rivales (2001).

A los 16 años inició su transición de forma autónoma, sin supervisión médica. “Me automediqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo”, reconoció en una entrevista posterior, en la que advirtió a su comunidad sobre la importancia del acompañamiento profesional.

A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Sin trabajo estable, ejerció la prostitución por un tiempo. Antes de la fama también vendió papel higiénico en un baño público y trabajó en el negocio familiar de zapatos y bolsos.

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