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INE informa sobre fallas en el sistema de citas: esto debes saber

La plataforma del organismo no logra enlazar sus bases de datos con registros federales para la validación de identidad y el proceso se interrumpe

Fachada de un edificio por la noche con el letrero "Instituto Nacional Electoral" iluminado en magenta. Entrada con puertas de vidrio, logo y plantas. Focos en el suelo
El edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) en México se ilumina con luces moradas mientras la institución afronta complicaciones técnicas en su plataforma de trámites. (INE )
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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha notificado a la ciudadanía sobre complicaciones técnicas que afectan el funcionamiento de su plataforma para la programación de trámites. Se han reportado intermitencias al intentar agendar un espacio para tramitar, renovar o actualizar su credencial. Esta situación genera pausas en el servicio, impidiendo concretar solicitudes de manera fluida en el portal.

Frente a estas irregularidades, la autoridad electoral aclaró que la raíz de la problemática no se encuentra en sus servidores, sino que es una afectación externa a su infraestructura tecnológica.

El obstáculo principal radica en la imposibilidad de enlazar las bases de datos de la institución con los registros federales para la validación de identidad. Al fallar esta conexión vital, el proceso se interrumpe automáticamente.

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Para garantizar el derecho a la identificación, el INE puso en marcha un protocolo de contingencia mientras se restablece el servicio.

El origen de la desconexión y los trabajos de reparación

De acuerdo con el área de Redes de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la incidencia se originó por un corte en un cable de fibra óptica. Esta avería interrumpió el canal de comunicación que enlaza al sistema con el Registro Nacional de Población (Renapo). Dado que la verificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) es un paso indispensable, la pérdida del enlace paralizó las operaciones.

La fibra óptica y el coaxial son dos formas distintas de proveer internet fijo, con diferencias claras en desempeño y proyección tecnológica.
La fibra óptica |Foto: Todo Fibra Óptica

La empresa proveedora de los servicios desplegó de inmediato a su personal especializado. Los técnicos acudieron a la central ubicada en Nextengo para identificar el daño y comenzar las labores de inspección.

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Alternativas de atención y seguimiento institucional

Con el propósito de reducir el impacto negativo, la Dirección de Atención Ciudadana activó un mecanismo enfocado en la recopilación manual de información. A todas aquellas personas que hayan intentado apartar un lugar y se toparon con mensajes de error, se les están tomando sus datos de contacto. Esta estrategia busca salvaguardar su intención de trámite y evitar que pierdan su turno por factores ajenos.

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Una vez que el enlace con Renapo sea reparado y la plataforma digital vuelva a funcionar, los asesores del órgano electoral se comunicarán con los individuos registrados en esta base de datos temporal. El objetivo de este acercamiento será brindar seguimiento personalizado y gestionar la cita de manera oportuna, sin que el ciudadano tenga que volver a iniciar el proceso desde cero.

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