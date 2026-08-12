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Amigo de Luis Miguel revela lo que sabe del posible nuevo disco y gira 2026

Rafael Herrerías reveló que estuvo presente durante la grabación del comercial de ‘El Sol’ con la refresquera

Luis Miguel
El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
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La vida personal y profesional de Luis Miguel volvió a dar de qué hablar gracias a recientes declaraciones de Rafael Herrerías, amigo cercano del cantante. S

La conversación abordó temas que han despertado curiosidad entre los seguidores del llamado Sol de México: desde su relación con Paloma Cuevas hasta los rumores de una posible gira y nuevo disco.

Rumores sobre nuevo disco y gira: lo que reveló el amigo del Sol

Ante la pregunta sobre una supuesta gira de Luis Miguel en 2026 y la posibilidad de un nuevo material discográfico, Herrerías optó por matizar las expectativas.

Si bien confirmó que el cantante había mencionado un periodo de descanso, dejó abiertas las especulaciones sobre próximos proyectos.

“A mí me dijo que iba a descansar dos años”, comentó Herrerías, dejando en duda la veracidad de los informes que apuntan a una inminente gira.

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El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Cuando se le insistió sobre el posible lanzamiento de un disco nuevo, el empresario reiteró la versión del descanso, evitando confirmar cualquier calendario de presentaciones o lanzamientos.

Esta declaración directa responde a la pregunta frecuente de los seguidores: ¿Luis Miguel prepara nuevo disco o gira para 2026? Según Herrerías, el propio cantante le habría asegurado que se tomaría un par de años para alejarse del escenario y las grabaciones, lo que pone en pausa los rumores de inmediato regreso.

El detrás de cámaras del comercial de la refresquera, según Herrerías

Otro de los momentos destacados de la charla fue el recuerdo del rodaje del reciente comercial de una popular refresquera donde Luis Miguel fue la imagen principal. Herrerías no solo confirmó la presencia del cantante, sino que relató algunos detalles del ambiente vivido en el set.

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“Sí, sí. Yo estaba ahí en ese tanto. Con Paloma y con Alejandro”, reveló sobre la grabación, dando fe de la autenticidad del spot y la participación directa del artista.

Entre bromas, Herrerías se mostró renuente a dar más información sobre el proceso, argumentando que Luis Miguel prefiere que no se ventilen aspectos internos de sus proyectos.

La participación del intérprete en el comercial fue tema de conversación entre los presentes, quienes preguntaron por cifras y pormenores del acuerdo.

Luis Miguel -México- 6 agosto
Luis Miguel reapareció nuevamente y desató una ola de emoción en redes sociales (Captura de pantalla)

Ante la versión de que el cantante habría recibido una suma millonaria por su colaboración, Herrerías respondió con ironía: “Para él es poco, ¿no?”, restando importancia a los rumores sobre el monto.

La experiencia en el rodaje fue compartida no solo con Paloma Cuevas, sino también con otros miembros del círculo íntimo del artista. Herrerías dejó ver que la atmósfera fue relajada, pero reiteró su compromiso de no revelar más detalles para respetar la confianza que le tiene Luis Miguel.

Herrerías habló de su vínculo con Paloma Cuevas y la discreción de Luis Miguel

Durante el encuentro con reporteros, Rafael Herrerías dejó claro el nivel de confianza que mantiene con la pareja de Luis Miguel. Al referirse a la diseñadora, afirmó: “Siempre estoy con Paloma”, destacando la amistad que los une desde hace tiempo.

Luis Miguel Paloma Cuevas portada
(RS Fotos)

Sin embargo, también dejó patente el carácter reservado del cantante en torno a su vida privada y profesional.

Al ser cuestionado sobre detalles de la relación o proyectos de Luis Miguel, Herrerías respondió, entre risas y evasivas, que es preferible no profundizar en ciertos temas para evitar incomodidades.

“Luego uno dice unas cosas y después también se molesta”, reconoció, sugiriendo que el intérprete prefiere mantener bajo llave los asuntos personales.

El empresario insistió en que la discreción es parte fundamental de la dinámica con Luis Miguel. “Ya no preguntes de Luis Miguel porque luego se enoja”, señaló, reforzando la idea de que el cantante cuida celosamente su privacidad, incluso frente a amigos de confianza.

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