Capturan en Chiapas a presunto líder de la Mara Salvatrucha acusado de amenazar con coches bomba en El Salvador

Roberto Ismael “N”, alias “Little Man”, fue detenido en Chiapas tras una alerta de autoridades de El Salvador. (Facebook Fiscalía General del Estado de Chiapas)

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Un presunto líder de la Mara Salvatrucha, identificado como Roberto Ismael “N”, alias “Little Man”, fue detenido en Chiapas luego de una alerta emitida por autoridades de El Salvador, donde es señalado por presuntos delitos de extorsión y agrupación ilícita, además de haber amenazado con utilizar coches bomba.

La captura fue informada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien detalló que el detenido tiene 37 años, es de origen salvadoreño y habría formado parte de las estructuras criminales consideradas de alto riesgo en ese país.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la localización fue posible mediante un trabajo coordinado con el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, además de labores de inteligencia realizadas para identificar la presencia de integrantes de pandillas con antecedentes criminales en territorio mexicano.

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Emiten alerta por líderes de pandillas

Según explicó el fiscal estatal, las autoridades mexicanas recibieron información sobre la presencia en Chiapas de dos presuntos líderes de importantes pandillas salvadoreñas, ambos con antecedentes penales en su país de origen.

A partir de esa alerta se desplegaron acciones de inteligencia que permitieron ubicar a Roberto Ismael “N” en territorio chiapaneco.

La Fiscalía de Chiapas informó sobre la captura de dos presuntos líderes de pandillas salvadoreñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía señaló que “Little Man” es presuntamente responsable de extorsión y agrupación ilícita en El Salvador. Además, las autoridades lo relacionan con amenazas de llevar coches bomba al país centroamericano.

La información sobre las amenazas forma parte de los señalamientos realizados por las autoridades salvadoreñas y será en ese país donde el detenido deberá enfrentar las investigaciones correspondientes.

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La captura se realizó en el marco de la cooperación entre instituciones mexicanas y salvadoreñas para detectar a integrantes de organizaciones criminales que buscan establecerse o permanecer en territorio mexicano.

Detienen a otro presunto líder de la MS-13

En una segunda acción, las autoridades de Chiapas detuvieron a Josué “N”, de 28 años, también de nacionalidad salvadoreña.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el joven es señalado como integrante activo y líder de la pandilla MS-13, una de las principales estructuras criminales originadas en El Salvador y con presencia histórica en distintos países.

Los dos detenidos serán repatriados a El Salvador para enfrentar las investigaciones en su país de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que ambos detenidos habían sido deportados de Estados Unidos debido a su historial delictivo y posteriormente fueron ubicados en territorio chiapaneco.

Tras las capturas, la Fiscalía de Chiapas informó que los dos hombres serán repatriados a El Salvador por el Instituto Nacional de Migración (INM), donde deberán enfrentar a las autoridades de ese país por los delitos que se les atribuyen.

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El fiscal estatal destacó que la coordinación internacional permitió ubicar a los presuntos integrantes de las pandillas antes de que pudieran continuar con sus actividades en territorio mexicano.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado que los detenidos hayan cometido delitos en Chiapas ni han dado a conocer mayores detalles sobre el tiempo que llevaban en México.

La Fiscalía estatal tampoco precisó cuándo serán entregados formalmente a las autoridades salvadoreñas. Su situación jurídica quedará en manos de las instituciones de justicia de El Salvador, donde existen antecedentes y señalamientos en su contra.