El Pato Merlín ya tiene su ‘acta de nacimiento’: la familia obtiene el registro ante el IMPI

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La historia de Merlín, el pato que conquistó a la afición y se volvió sensación en redes, sumó este 26 de junio un nuevo capítulo: la familia del ave celebró públicamente que ahora cuenta con un “acta de nacimiento”, un reconocimiento formal para proteger su identidad y acompañar su fama.

Karla presume el acta de nacimiento de Merlín en redes sociales

A través de un video publicado en sus redes, Karla Ivette Gómez, acompañada de su hijo y de Merlín, compartió la noticia:

“Estamos muy contentos porque recibimos en manos del secretario, eh, Ebrard nuestro registro para que Merlín ya tenga su reconocimiento. Estamos muy contentos. Gracias”.

En las imágenes, la familia mostró el documento emitido por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), donde el nombre del pato queda oficialmente protegido.

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Una mujer sostiene un documento enmarcado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) frente a un edificio con paredes de cristal. Un niño la acompaña, portando un objeto con forma de personaje. Detrás de ellos, una señal grande indica 'HECHO EN MÉXICO'.

En la descripción del video, Karla escribió: “¡Yuju! ¡Yuju! Lo logramos familia, soy un Pato auténticamente mexicano. CUAK! Ya tengo mi acta de nacimiento impresa, gracias IMPI, Cuak!”.

Usuarios y seguidores respondieron con mensajes de felicitación, celebrando este logro en la historia del pato más famoso del futbol mexicano.

El registro de Merlín ante el IMPI: así fue la disputa

El reconocimiento entregado a la familia es el resultado de días de gestiones ante el IMPI.

La popularidad del pato provocó una disputa por el registro de su nombre, ya que distintas personas intentaron obtener los derechos ante la autoridad.

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El IMPI confirmó que revisaba “varias solicitudes de registro” para el nombre de Merlín, lo que generó incertidumbre sobre quién tendría el control legal sobre la imagen y marca del ave viral.

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Finalmente, la familia recibió el documento que acredita el registro oficial. Ahora, Merlín es un pato protegido por la ley, lo que blinda su identidad en medio del furor mediático y comercial que lo rodea.

¿Merlín será vendido a Poncho de Nigris?

El conductor y empresario Poncho de Nigris utilizó su cuenta en X para lanzar públicamente la oferta inicial, acompañada de un comentario humorístico sobre regalar ovnis originales. La propuesta buscaba sumar a Merlín a Ring Royale 2, lo que desató reacciones entre seguidores y medios de comunicación.

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Poco después, Poncho anunció que había subido su oferta a 800 mil pesos, asegurando que estaba en contacto con los representantes del pato. A pesar de ello, la familia nunca consideró la posibilidad de aceptar el trato.

Durante una entrevista en Beristime, Karla Ivette Gómez explicó que, aunque bromeó con que la decisión sería de Merlín, la familia no contempló venderlo. “Si él quiere ser dinastía de Nigris, pues ya lo sabrá, pero yo no”, expresó entre risas, dejando claro el apego que sienten por el animal.

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El día a día de Merlín y su papel en la familia

Lejos de limitarse a su papel de mascota famosa, Merlín mantiene una rutina doméstica marcada por ciertas reglas. Karla detalló que el pato tiene responsabilidades en casa, como dormirse temprano, no ensuciar por todas partes, no tirar su comida y evitar morder las hojas de los cuadernos.

En el ámbito público, Merlín ha participado en eventos como la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Karla desmintió rumores sobre supuestas negativas a asistir, afirmando que aceptó la invitación con gusto y sin titubear.

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La vida de la familia ha cambiado radicalmente desde que el pato se volvió viral. Pasaron de vender refrescos y aguas en la calle a frecuentar cámaras y escenarios mediáticos, siempre procurando el bienestar de Merlín.