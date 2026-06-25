México

México ofrece apoyo a Venezuela tras terremotos que dejaron al país en estado de emergencia

El Secretario de Relaciones Exteriores informó que dicho ofrecimiento fue una instrucción de la presidenta Sheinbaum

Guardar
Google icon
Los sismos de este 24 de junio derrumbaron edificios en la ciudad de Caracas. REUTERS/Gaby Oraa
Los sismos de este 24 de junio derrumbaron edificios en la ciudad de Caracas. REUTERS/Gaby Oraa

México ofreció a Venezuela “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” después de que dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieran el país este miércoles 24 de junio, provocando derrumbes de edificios en la capital y otros estados, obligando al gobierno a declarar estado de emergencia nacional.

El anuncio de solidaridad lo hizo Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Según la publicación, el ofrecimiento fue por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que el apoyo de México hacia el pueblo venezolano es “hoy y siempre”.

El titular de SRE compartió en mensaje en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El titular de SRE compartió en mensaje en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los dos sismos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde del miércoles 24 de junio, hora venezolana.

A las 9:19 horas del centro de México, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en un mensaje oficial que ya se habían contabilizado 20 réplicas.

PUBLICIDAD

Asimismo, Delcy agradeció de forma explícita a los gobiernos que se comunicaron con Venezuela de inmediato tras los sismos. Mencionó a México entre ellos, junto a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba, Turquía, Reino Unido, Panamá, Catar, Nicaragua, Jordania, Barbados y Curazao. También reconoció el contacto de la ONU y de organismos multilaterales financieros que ofrecieron apoyo.

Los Topos monitorean la situación para evaluar su participación

La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. informó la tarde de este mismo 24 de junio que sigue de cerca la emergencia en Venezuela para determinar si se desplegará en labores de rescate. En un comunicado, señaló que su actuación estará “apegada a los protocolos internacionales” y expresó confianza en la respuesta de las autoridades locales. Además, extendieron sus condolencias al pueblo venezolano.

(Foto: Twitter/topos)
La brigada emitió el comunicado en sus canales oficiales. (Foto: X/topos)

Los Topos son una asociación civil de voluntarios mexicanos fundada en febrero de 1986, cinco meses después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México. Surgieron como respuesta ciudadana espontánea ante ese desastre, cuando un grupo de jóvenes comenzó a abrir paso entre los escombros sin equipo ni formación previa.

Con el tiempo se convirtieron en un equipo profesional de búsqueda y rescate, especializado en localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Desde su fundación, la brigada ha participado en operativos en más de 20 países, entre ellos Haití, Turquía, Nepal, Indonesia y China. Se sostienen con recursos propios y donativos, trabajan de forma voluntaria y se entrenan de manera permanente para responder ante cualquier tipo de emergencia.

Venezuela declaró estado de emergencia y suspendió clases tras los sismos

Delcy Rodríguez informó que los terremotos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde del miércoles. Los estados más afectados fueron Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se reportaron derrumbes de edificios y viviendas en distintas zonas.

Rodríguez anunció la suspensión de clases por los días restantes de la semana, así como la cancelación de todas las actividades. El aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, quedó cerrado por graves daños en su infraestructura.

Emergency services work at the site of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Emergency services work at the site of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El servicio de metro y ferrocarril fue suspendido para facilitar las labores de rescate y la recuperación de infraestructura. El suministro de gas doméstico fue desconectado en las zonas con derrumbes. Por otra parte, el servicio eléctrico registró afectaciones en el estado La Guaira y en partes de Caracas, aunque el gobierno indicó que en términos generales los servicios públicos mantuvieron su continuidad a nivel nacional.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Las afectaciones al suministro de agua se reportaron en Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia y La Guaira.

La presidenta activó toda la red de salud pública y privada del país, con énfasis en las zonas más afectadas, y pidió a médicos, enfermeras y personal sanitario presentarse en sus puestos de trabajo para atender a los heridos.

El gobierno de Venezuela activó un gabinete especial

Según los informes oficiales, el gobierno venezolano conformó un Estado Mayor para coordinar la respuesta a la emergencia. Lo integran el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas Juan José Ramírez, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez y el vicepresidente de Economía Calixto Ortega.

Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia y reportó derrumbes en seis estados tras el terremoto. Crédito X - Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia y reportó derrumbes en seis estados tras el terremoto. Crédito X - Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designó al mayor general Sulbarán, de la Guardia Nacional Bolivariana, como autoridad única del Estado Mayor.

La funcionaria pidió calma y unidad a la población, y solicitó la evacuación de las viviendas con daños graves en su infraestructura. “En unión nacional vamos a superar esta coyuntura”, declaró en su mensaje al pueblo de Venezuela.

Temas Relacionados

VenezuelaSismosMéxicoTerremotoSREPolítica MexicanaClaudia Sheinbaummexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

La estructura criminal fue detectada con operaciones en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

El conjunto de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con paso perfecto tras golear 3-0 en el Estadio Azteca; Mateo Chávez fue la gran figura como MVP

Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A después de ganar sus tres partidos y meter un 3-0 ante República Checa en el Azteca

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Entre lluvia de agua y cerveza la afición festeja el triunfo de la selección y comienza a soñar en grande: ¿Y si sí?

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Detienen a mexicano en Nigeria, lo sorprendieron en un laboratorio clandestino de metanfetamina

Hermano y hermana coordinaron tráfico de personas para el CJNG desde EEUU: él recibe cadena perpetua, ella 33 años

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son los objetivos número uno de la DEA, afirma Terry Cole en mensaje contra el fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

Kenia Os reina en el Pride CDMX 2026: coronación y showcase confirmado

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

DEPORTES

Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

Calificaciones de México vs Chequia: Un Tri histórico e invicto que ya espera a su siguiente rival

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Goleada y paso perfecto: así se vivió el México vs Chequia del Grupo A en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el triunfo de México 3-0 sobre Chequia en el Mundial 2026