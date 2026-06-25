México ofrece apoyo a Venezuela tras terremotos que dejaron al país en estado de emergencia

Los sismos de este 24 de junio derrumbaron edificios en la ciudad de Caracas. REUTERS/Gaby Oraa

México ofreció a Venezuela “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” después de que dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieran el país este miércoles 24 de junio, provocando derrumbes de edificios en la capital y otros estados, obligando al gobierno a declarar estado de emergencia nacional.

El anuncio de solidaridad lo hizo Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su cuenta de X.

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Según la publicación, el ofrecimiento fue por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que el apoyo de México hacia el pueblo venezolano es “hoy y siempre”.

El titular de SRE compartió en mensaje en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los dos sismos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde del miércoles 24 de junio, hora venezolana.

A las 9:19 horas del centro de México, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en un mensaje oficial que ya se habían contabilizado 20 réplicas.

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Asimismo, Delcy agradeció de forma explícita a los gobiernos que se comunicaron con Venezuela de inmediato tras los sismos. Mencionó a México entre ellos, junto a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba, Turquía, Reino Unido, Panamá, Catar, Nicaragua, Jordania, Barbados y Curazao. También reconoció el contacto de la ONU y de organismos multilaterales financieros que ofrecieron apoyo.

Los Topos monitorean la situación para evaluar su participación

La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. informó la tarde de este mismo 24 de junio que sigue de cerca la emergencia en Venezuela para determinar si se desplegará en labores de rescate. En un comunicado, señaló que su actuación estará “apegada a los protocolos internacionales” y expresó confianza en la respuesta de las autoridades locales. Además, extendieron sus condolencias al pueblo venezolano.

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La brigada emitió el comunicado en sus canales oficiales. (Foto: X/topos)

Los Topos son una asociación civil de voluntarios mexicanos fundada en febrero de 1986, cinco meses después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México. Surgieron como respuesta ciudadana espontánea ante ese desastre, cuando un grupo de jóvenes comenzó a abrir paso entre los escombros sin equipo ni formación previa.

Con el tiempo se convirtieron en un equipo profesional de búsqueda y rescate, especializado en localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Desde su fundación, la brigada ha participado en operativos en más de 20 países, entre ellos Haití, Turquía, Nepal, Indonesia y China. Se sostienen con recursos propios y donativos, trabajan de forma voluntaria y se entrenan de manera permanente para responder ante cualquier tipo de emergencia.

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Venezuela declaró estado de emergencia y suspendió clases tras los sismos

Delcy Rodríguez informó que los terremotos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde del miércoles. Los estados más afectados fueron Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se reportaron derrumbes de edificios y viviendas en distintas zonas.

Rodríguez anunció la suspensión de clases por los días restantes de la semana, así como la cancelación de todas las actividades. El aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, quedó cerrado por graves daños en su infraestructura.

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Emergency services work at the site of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El servicio de metro y ferrocarril fue suspendido para facilitar las labores de rescate y la recuperación de infraestructura. El suministro de gas doméstico fue desconectado en las zonas con derrumbes. Por otra parte, el servicio eléctrico registró afectaciones en el estado La Guaira y en partes de Caracas, aunque el gobierno indicó que en términos generales los servicios públicos mantuvieron su continuidad a nivel nacional.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Las afectaciones al suministro de agua se reportaron en Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia y La Guaira.

La presidenta activó toda la red de salud pública y privada del país, con énfasis en las zonas más afectadas, y pidió a médicos, enfermeras y personal sanitario presentarse en sus puestos de trabajo para atender a los heridos.

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El gobierno de Venezuela activó un gabinete especial

Según los informes oficiales, el gobierno venezolano conformó un Estado Mayor para coordinar la respuesta a la emergencia. Lo integran el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas Juan José Ramírez, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez y el vicepresidente de Economía Calixto Ortega.

Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia y reportó derrumbes en seis estados tras el terremoto. Crédito X - Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designó al mayor general Sulbarán, de la Guardia Nacional Bolivariana, como autoridad única del Estado Mayor.

La funcionaria pidió calma y unidad a la población, y solicitó la evacuación de las viviendas con daños graves en su infraestructura. “En unión nacional vamos a superar esta coyuntura”, declaró en su mensaje al pueblo de Venezuela.

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